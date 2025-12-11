Thanh Hóa: Hàng loạt dự án mới tạo xung lực tăng trưởng công nghiệp

Hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn được khởi công và đưa vào vận hành trong năm 2025 đang tạo thêm động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng của Thanh Hoá, góp phần nâng chỉ số sản xuất toàn ngành lên 15,8% và mở rộng đáng kể năng lực chế biến chế tạo của địa phương...

Hoạt động sản xuất công nghiệp của Thanh Hoá trong năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện rõ nỗ lực của chính quyền trong thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 ước tăng 15,8% so với năm 2024, tiếp tục là một trong những mức tăng cao trong vùng.

Trong số 19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 17 sản phẩm tăng trưởng. Một số nhóm hàng đạt mức tăng nổi bật gồm: sắt thép tăng 28%; giầy thể thao tăng 22,8%; quần áo may sẵn tăng 22,4%; xi măng tăng 19,2%; tinh bột sắn tăng 18,9%; phân bón tăng 16,7%… Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch rõ nét theo hướng chế biến chế tạo, khi tỉ trọng giá trị tăng thêm của lĩnh vực này chiếm tới 74,31% toàn ngành.

Trên cơ sở duy trì tăng trưởng ổn định, năm 2025, tỉnh tiếp tục khởi công nhiều dự án công nghiệp trọng điểm, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Một số dự án đã được triển khai gồm: Dự án số 1 – Tổ hợp hóa chất Đức Giang; Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam; Cụm công nghiệp Hợp Thắng (Triệu Sơn); Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam; Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam… Đây là những dự án có quy mô lớn, thuộc các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong mở rộng không gian sản xuất của tỉnh.

Lễ khởi công Dự án số 1 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang.

Song song với đó, nhiều nhà máy quy mô lớn đã đi vào hoạt động, góp phần gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp. Có thể kể đến Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2; Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng; Nhà máy sản xuất và gia công giày dép xuất khẩu Vạn Hà; Nhà máy cơ khí công nghệ cao Đại Dũng; Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial; Nhà máy giày Thường Xuân; Nhà máy may Sakurai Việt Nam 2… Việc vận hành các cơ sở công nghiệp mới giúp gia tăng sản lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo thêm nhiều việc làm.

Nhà máy may Sakurai Việt Nam 2.

Hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện tiếp tục đáp ứng ổn định nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Tổng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 8.824 triệu kWh, tăng 13,5% so với cùng kỳ và đạt 100,3% kế hoạch. Sản lượng điện sản xuất ước đạt 14.551 triệu kWh, bằng 97% so cùng kỳ và 94% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu của mức giảm nhẹ là do Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia huy động thấp nguồn từ Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và BOT Nghi Sơn 2.

Bên cạnh khu vực công nghiệp quy mô lớn, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 43 nghề truyền thống, 18 làng nghề và 53 làng nghề truyền thống được công nhận. Các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho hơn 56.000 lao động, trong đó thu nhập tại nhiều làng nghề cao gấp 2–3 lần lao động thuần nông. Đây là nguồn lực quan trọng giúp ổn định đời sống, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.