Thanh Hóa: Hàng loạt dự án mới tạo xung lực tăng trưởng công nghiệp

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 11/12/2025
Nguyễn Thuấn
11/12/2025, 09:59
Hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn được khởi công và đưa vào vận hành trong năm 2025 đang tạo thêm động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng của Thanh Hoá, góp phần nâng chỉ số sản xuất toàn ngành lên 15,8% và mở rộng đáng kể năng lực chế biến chế tạo của địa phương...
Hoạt động sản xuất công nghiệp của Thanh Hoá trong năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện rõ nỗ lực của chính quyền trong thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 ước tăng 15,8% so với năm 2024, tiếp tục là một trong những mức tăng cao trong vùng.
Trong số 19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 17 sản phẩm tăng trưởng. Một số nhóm hàng đạt mức tăng nổi bật gồm: sắt thép tăng 28%; giầy thể thao tăng 22,8%; quần áo may sẵn tăng 22,4%; xi măng tăng 19,2%; tinh bột sắn tăng 18,9%; phân bón tăng 16,7%… Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch rõ nét theo hướng chế biến chế tạo, khi tỉ trọng giá trị tăng thêm của lĩnh vực này chiếm tới 74,31% toàn ngành.
Trên cơ sở duy trì tăng trưởng ổn định, năm 2025, tỉnh tiếp tục khởi công nhiều dự án công nghiệp trọng điểm, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Một số dự án đã được triển khai gồm: Dự án số 1 – Tổ hợp hóa chất Đức Giang; Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam; Cụm công nghiệp Hợp Thắng (Triệu Sơn); Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam; Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam… Đây là những dự án có quy mô lớn, thuộc các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong mở rộng không gian sản xuất của tỉnh.
Song song với đó, nhiều nhà máy quy mô lớn đã đi vào hoạt động, góp phần gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp. Có thể kể đến Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2; Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng; Nhà máy sản xuất và gia công giày dép xuất khẩu Vạn Hà; Nhà máy cơ khí công nghệ cao Đại Dũng; Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial; Nhà máy giày Thường Xuân; Nhà máy may Sakurai Việt Nam 2… Việc vận hành các cơ sở công nghiệp mới giúp gia tăng sản lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo thêm nhiều việc làm.
Hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện tiếp tục đáp ứng ổn định nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Tổng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 8.824 triệu kWh, tăng 13,5% so với cùng kỳ và đạt 100,3% kế hoạch. Sản lượng điện sản xuất ước đạt 14.551 triệu kWh, bằng 97% so cùng kỳ và 94% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu của mức giảm nhẹ là do Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia huy động thấp nguồn từ Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và BOT Nghi Sơn 2.
Bên cạnh khu vực công nghiệp quy mô lớn, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 43 nghề truyền thống, 18 làng nghề và 53 làng nghề truyền thống được công nhận. Các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho hơn 56.000 lao động, trong đó thu nhập tại nhiều làng nghề cao gấp 2–3 lần lao động thuần nông. Đây là nguồn lực quan trọng giúp ổn định đời sống, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.
Trước những biến động của thị trường xăng dầu thế giới, tại kỳ điều hành ngày 11/12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm. Theo đó, xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 207 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 43 đồng - 252 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Dù sở hữu hơn 5.400 làng nghề và kho tàng sản phẩm giàu bản sắc, ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam vẫn loay hoay trước bài toán nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế. Để nhanh cán mốc 5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, ngành thủ công mỹ nghệ cần một chiến lược toàn diện: nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh sáng tạo thiết kế, tăng cường đào tạo, đặc biệt là đổi mới xúc tiến thương mại theo hướng hiện đại và số hóa...
Với tỷ lệ tán thành cao, Nghị quyết được kỳ vọng tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định để triển khai hiệu quả các dự án năng lượng trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước...
Ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa và hóa chất đang chịu tác động mạnh mẽ từ các xu hướng sản xuất xanh toàn cầu, đặc biệt là tiêu chuẩn ESG, đòi hỏi doanh nghiệp cần thích ứng để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và duy trì vị thế trên thị trường…
Sau năm 2025 đầy biến động với sự sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá, ngành gạo Việt Nam đang dồn lực cho chiến lược năm 2026. Trọng tâm là khai thác hiệu quả các FTA và chuẩn hóa vùng nguyên liệu chất lượng cao để khôi phục đà tăng trưởng…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: