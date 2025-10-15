Thanh Hóa khởi công khu công nghiệp thông minh hơn 1.300 tỷ đồng

Dự án WHA Smart Technology 1, Thanh Hóa, được kỳ vọng sẽ kiến tạo nên một trung tâm công nghiệp thông minh, thân thiện môi trường, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư công nghệ cao tại khu vực Bắc Trung Bộ...

Chiều 14/10, trong chuỗi sự kiện khởi công và khánh thành các công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn WHA tổ chức lễ khởi công dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 – Thanh Hóa, có tổng vốn đầu tư hơn 1.320 tỷ đồng.

Dự án WHA Smart Technology 1,Thanh Hóa được xây dựng tại các xã Hoằng Giang, Hoằng Sơn và Hoằng Phú, với quy mô hơn 178 ha, do Tập đoàn WHA – nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Thái Lan, có hơn 36 năm kinh nghiệm – làm chủ đầu tư. Đây là khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái thông minh, tích hợp đổi mới sáng tạo, số hóa và phát triển bền vững, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý, vận hành và bảo vệ môi trường.

Dự án hướng tới thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao như điện tử, thiết bị điện, linh kiện ô tô, logistics và công nghiệp hỗ trợ – những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn và lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác. Theo kế hoạch, toàn bộ hạ tầng khu công nghiệp sẽ hoàn thành trong vòng 36 tháng và bắt đầu tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp từ cuối năm 2026.

Ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc Công ty WHA Industrial Development PLC. "Việt Nam tiếp tục là trụ cột chiến lược quan trọng trong kế hoạch phát triển dài hạn của Tập đoàn WHA Corporation PCL. Đến nay, WHA đã cam kết đầu tư khoảng 360 triệu USD tại Việt Nam, với các dự án trải dài từ Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An đến Thanh Hóa. Trong thời gian tới, WHA sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động không chỉ trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp mới, mà còn trong xử lý nước và nước thải, năng lượng tái tạo, logistics và bất động sản công nghiệp – tất cả đều hướng tới đổi mới, bền vững và đồng hành cùng cộng đồng địa phương".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc Công ty WHA Industrial Development PLC, khẳng định niềm tin vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Thanh Hóa trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển.

“Tỉnh Thanh Hóa đang ở vị thế hoàn hảo để đón làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài chiến lược mới. Khu công nghiệp WHA – Thanh Hóa sẽ là khu công nghiệp hiện đại, đẳng cấp quốc tế và thân thiện với môi trường, góp phần chuyển mình cho bức tranh công nghiệp của địa phương”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Pajongwit, giai đoạn 1 của dự án có diện tích 178 ha, được khởi công ngay trong năm nay và sẵn sàng bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp trong thời gian sớm nhất. Đây là bước đi tiếp theo của WHA tại Việt Nam sau khi tập đoàn đã đầu tư thành công tại Hà Nội, Hưng Yên và Nghệ An, với tổng giá trị cam kết đầu tư hiện đạt khoảng 360 triệu USD.

Ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa. “Việc khởi công dự án WHA Smart Technology 1, Thanh Hóa, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa Lê Tiến Lam đánh giá, việc khởi công dự án WHA Smart Technology 1 – Thanh Hóa là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định hướng đi đúng đắn của địa phương trong chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá cũng ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn WHA trong việc triển khai dự án và biểu dương các ngành, các cấp, Nhân dân địa phương đã tích cực hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Ông đề nghị các đơn vị liên quan, đặc biệt là các xã Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ thi công, an ninh trật tự và sự đồng thuận của người dân, để dự án sớm đi vào hoạt động.