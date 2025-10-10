Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2027, giúp giảm áp lực giao thông cũng như góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Đông và Đông Bắc của Thủ đô...

Ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo – một trong 8 công trình trọng điểm được khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Lễ khởi công có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Cụ thể, cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài 4,18 km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, phường Hoàn Kiếm, điểm cuối nối với phố Nguyễn Sơn, phường Long Biên.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của Thành phố Hà Nội. Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2027.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh công trình mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Đông và Đông Bắc thành phố; tạo điều kiện phân luồng, giảm tải áp lực giao thông khu vực nội đô; đồng thời phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị hai bên sông Hồng.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khung của Thủ đô, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, đặc biệt là duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP của Hà Nội trên 8% trong năm 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số bền vững trong các năm tiếp theo, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của Hà Nội và cả nước.

Phối cảnh Cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan và an toàn lao động, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Ông nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, UBND thành phố Hà Nội cần tập trung, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ổn định đời sống người dân vùng dự án.

Thứ hai, các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn giám sát, thiết kế và nhà thầu cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch thi công khoa học, chi tiết, ứng dụng công nghệ hiện đại; bám sát công trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi công đúng tiến độ và chất lượng.

Thứ ba, đội ngũ kỹ sư, công nhân cần làm việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành công trình đúng hẹn.

Thứ tư, các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Xây dựng, tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong việc tháo gỡ vướng mắc, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền, nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả của dự án.

Thứ năm, nhân dân khu vực dự án tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng chính quyền; các cấp, ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng, tạo khí thế lao động sôi nổi; đồng thời, các cơ quan báo chí kịp thời truyền thông, lan tỏa những tấm gương điển hình, người tốt – việc tốt trên công trường.

Ngoài ra, tại lễ khởi công cầu Tứ Liên vào hồi tháng 5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rút ngắn thời gian thi công xuống còn 24 tháng. Vì vậy, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Hà Nội cần phát huy kinh nghiệm từ các dự án trọng điểm quốc gia trước đây, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tăng cường phân cấp – phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, thực hiện nghiêm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, làm việc vì lợi ích quốc gia, vì nhân dân và vì sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành và dành sự chỉ đạo sát sao để bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là công trình giao thông mang kiến trúc độc đáo, giàu ý nghĩa mà còn là biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại – năng động – kết nối, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn Thủ đô.