Thanh Hóa kiện toàn 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới...

Kỳ họp do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có công tác nhân sự chủ chốt của UBND tỉnh.

Việc bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong giai đoạn phát triển mới.

Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất cao bầu ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính, và ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021–2026.

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế; và ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngoài nội dung nhân sự, kỳ họp còn xem xét các tờ trình và báo cáo quan trọng của UBND tỉnh, gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương; phê duyệt danh mục khu đất đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; và phân bổ vốn sự nghiệp trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh được xem là bước quan trọng nhằm củng cố hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới.