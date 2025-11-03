Thanh Hóa kiện toàn 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Thiên Anh
03/11/2025, 14:55
Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới...
Kỳ họp do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có công tác nhân sự chủ chốt của UBND tỉnh.
Việc bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong giai đoạn phát triển mới.
Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất cao bầu ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính, và ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021–2026.
Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế; và ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng.
Ngoài nội dung nhân sự, kỳ họp còn xem xét các tờ trình và báo cáo quan trọng của UBND tỉnh, gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương; phê duyệt danh mục khu đất đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; và phân bổ vốn sự nghiệp trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh được xem là bước quan trọng nhằm củng cố hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới.
16:02, 29/10/2025
Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo...
Dự báo từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp…
Nắm bắt được tâm lý muốn xuất ngoại du học của giới trẻ, các đối tượng đã dựng lên các kịch bản lừa đảo tinh vi từng bước dẫn dụ, đe dọa sau đó tiến hành "bắt cóc online" nạn nhân để chiếm đoạt tài sản...
Ninh Bình sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại cho cán bộ, công chức đi làm xa trên 25km bằng tiền mặt, với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 31 tỷ đồng...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: