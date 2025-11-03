Thứ Hai, 03/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thanh Hóa kiện toàn 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Thiên Anh

03/11/2025, 14:55

Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Hùng và ông Cao Văn Cường vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Hùng và ông Cao Văn Cường vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có công tác nhân sự chủ chốt của UBND tỉnh.

Việc bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong giai đoạn phát triển mới.

Tại phiên họp, các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất cao bầu ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính, và ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021–2026.

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế; và ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngoài nội dung nhân sự, kỳ họp còn xem xét các tờ trình và báo cáo quan trọng của UBND tỉnh, gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương; phê duyệt danh mục khu đất đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; và phân bổ vốn sự nghiệp trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh được xem là bước quan trọng nhằm củng cố hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới.

Thanh Hóa: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển địa phương văn minh, giàu đẹp

16:02, 29/10/2025

Thanh Hóa: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển địa phương văn minh, giàu đẹp

5 năm chuyển mình, Thanh Hóa vào top 8 GRDP lớn nhất cả nước

17:50, 17/10/2025

5 năm chuyển mình, Thanh Hóa vào top 8 GRDP lớn nhất cả nước

Từ khóa:

bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công tác nhân sự UBND tỉnh kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa nhân sự UBND tỉnh Thanh Hóa

Đọc thêm

Đà Nẵng: Cảnh báo lũ lớn

Đà Nẵng: Cảnh báo lũ lớn "tái diễn" trên nhiều tuyến sông

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...

Nhà giáo sắp được hưởng

Nhà giáo sắp được hưởng "lương đặc thù" - cao nhất trong bậc lương hành chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo...

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có khả năng gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị

Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, có khả năng gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị

Dự báo từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp…

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo học sinh, sinh viên cảnh giác để tránh bị

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo học sinh, sinh viên cảnh giác để tránh bị "bắt cóc online"

Nắm bắt được tâm lý muốn xuất ngoại du học của giới trẻ, các đối tượng đã dựng lên các kịch bản lừa đảo tinh vi từng bước dẫn dụ, đe dọa sau đó tiến hành "bắt cóc online" nạn nhân để chiếm đoạt tài sản...

Ninh Bình chi 31 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức đi làm xa

Ninh Bình chi 31 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức đi làm xa

Ninh Bình sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại cho cán bộ, công chức đi làm xa trên 25km bằng tiền mặt, với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 31 tỷ đồng...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thế giới

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Thế giới

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chỉ số Buffett lại lập kỷ lục mới, chứng khoán Mỹ đang "quá nóng"?

Thế giới

2

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp

Kinh tế xanh

3

TP. Hồ Chí Minh dự kiến thêm 6.800 ha đất công nghiệp cho thuê trong 5 năm tới

Bất động sản

4

TCFIN và TCRES: Lợi thế đầu tư quỹ từ hai ngành trụ cột

Chứng khoán

5

Nhà giáo sắp được hưởng "lương đặc thù" - cao nhất trong bậc lương hành chính

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy