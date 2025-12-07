Hơn 34.000 lao động Quảng Trị có việc làm mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Nguyễn Thuấn
07/12/2025, 17:32
Với loạt giải pháp từ hỗ trợ tín dụng, đẩy mạnh xuất khẩu lao động đến tăng cường kết nối cung – cầu, Quảng Trị đã hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm năm 2025 ngay từ đầu tháng 11, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao thu nhập người dân.
Theo Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị Lê Thị Thanh, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 120 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng kinh phí 687,63 triệu đồng; dự kiến cả năm sẽ hỗ trợ 424 lao động, tương ứng 2,347 tỷ đồng. Đây là nguồn động lực quan trọng giúp người lao động có thêm điều kiện tiếp cận thị trường ngoài nước.
Cũng trong năm 2025, đến ngày 4/11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 20.000 lượt lao động được vay vốn giải quyết việc làm. Doanh số cho vay đạt 2.311 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện mở rộng sản xuất, tự tạo việc làm và ổn định sinh kế ở nhiều khu vực.
Công tác tuyên truyền pháp luật tiếp tục được chú trọng. Tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 160 lao động và người sử dụng lao động; đồng thời thành lập Đoàn liên ngành giám sát, đôn đốc việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 6 doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hướng Hóa đã tổ chức 106 phiên giao dịch việc làm, thu hút 580 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng; tư vấn thị trường lao động cho khoảng 30.000 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho 3.800 lượt người.
Nhờ các giải pháp đồng bộ, tính đến ngày 7/11/2025, Quảng Trị đã giải quyết việc làm cho 34.015 lao động, đạt 100% kế hoạch năm; trong đó có 11.098 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 105,7% kế hoạch. Ước cả năm, toàn tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 35.000 lao động, tương đương 102,9% kế hoạch.
Trong năm 2025, Quảng Trị tiếp tục chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động với nhiều bước triển khai mới. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Trị, ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân – Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động.
Việc quản lý thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được đẩy mạnh, với 45 thủ tục hành chính được giải quyết; cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng cho 832 máy, thiết bị; thẩm định hồ sơ hỗ trợ huấn luyện an toàn cho 112 lao động tại một doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh hướng dẫn 4 đơn vị thực hiện làm thêm giờ từ 200 – 300 giờ đúng quy định.
Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng thị trường, ưu tiên các quốc gia có thu nhập cao, môi trường làm việc an toàn. Trong năm, Sở Nội vụ đã thẩm định và giới thiệu 23 lượt doanh nghiệp đủ điều kiện tuyển chọn lao động; cấp mới giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho 5 doanh nghiệp, cấp lại cho 2 doanh nghiệp và gia hạn cho 6 doanh nghiệp.
UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 54 doanh nghiệp với 119 vị trí việc làm và của 2 nhà thầu với 19 vị trí; đồng thời cấp 196 giấy phép lao động, xác nhận 7 trường hợp không thuộc diện cấp phép và thu hồi 27 giấy phép.
Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu thời gian tới tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu lao động, tăng cường kết nối cung – cầu, phấn đấu hỗ trợ việc làm cho 20.000 – 25.000 lao động, trong đó có ít nhất 10.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ lao động giai đoạn 2026 – 2030, cùng chính sách tín dụng ưu đãi hơn để mở rộng cơ hội tiếp cận cho người dân.
Tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, theo dõi quan hệ lao động, triển khai hiệu quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững, hướng đến mục tiêu phát triển thị trường lao động hiện đại và nhân văn hơn trong giai đoạn tới.
Thành phố Hải Phòng dự kiến hỗ trợ từ 150 - 500 triệu đồng, trả lương gấp 1,5 - 4 lần mức tối thiểu vùng và cấp học phí, sinh hoạt phí cho người tài cam kết về làm việc tại địa phương. Hải Phòng dự kiến sẽ cấp 100% học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh đoạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, quốc tế...
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi cho viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, dự kiến các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông sẽ thực hiện từ ngày 1/1/2026...
Hoạt động giải quyết việc làm tại Thanh Hoá tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan khi hơn 58.000 lao động tìm được việc làm mới, đi kèm với việc mở rộng bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp...
Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức danh lãnh đạo mới, hoặc các chức danh lãnh đạo có sự thay đổi trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính...
Theo đại biểu Quốc hội, để phát triển đội ngũ nhà giáo, cần thực hiện được chính sách ưu đãi đặc thù vượt trội cho lực lượng này, nâng lương, nâng phụ cấp ưu đãi nghề ngay từ đầu năm 2026 và cam kết thực hiện lâu dài, ổn định. Với giáo viên ở vùng khó khăn, cần tăng phụ cấp thu hút lên mức 70% - 100% lương cơ bản, hỗ trợ nhà công vụ...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: