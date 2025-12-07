Hơn 34.000 lao động Quảng Trị có việc làm mới

Với loạt giải pháp từ hỗ trợ tín dụng, đẩy mạnh xuất khẩu lao động đến tăng cường kết nối cung – cầu, Quảng Trị đã hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm năm 2025 ngay từ đầu tháng 11, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao thu nhập người dân.

ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ LAO ĐỘNG, MỞ RỘNG CƠ HỘI VIỆC LÀM

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị Lê Thị Thanh, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 120 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng kinh phí 687,63 triệu đồng; dự kiến cả năm sẽ hỗ trợ 424 lao động, tương ứng 2,347 tỷ đồng. Đây là nguồn động lực quan trọng giúp người lao động có thêm điều kiện tiếp cận thị trường ngoài nước.

Cũng trong năm 2025, đến ngày 4/11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 20.000 lượt lao động được vay vốn giải quyết việc làm. Doanh số cho vay đạt 2.311 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện mở rộng sản xuất, tự tạo việc làm và ổn định sinh kế ở nhiều khu vực.

Công tác tuyên truyền pháp luật tiếp tục được chú trọng. Tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 160 lao động và người sử dụng lao động; đồng thời thành lập Đoàn liên ngành giám sát, đôn đốc việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 6 doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hướng Hóa đã tổ chức 106 phiên giao dịch việc làm, thu hút 580 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng; tư vấn thị trường lao động cho khoảng 30.000 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho 3.800 lượt người.

Các chính sách đồng bộ về vay vốn, đào tạo, tuyên truyền pháp luật và kết nối việc làm đã giúp Quảng Trị giải quyết việc làm cho hơn 34.000 lao động

Nhờ các giải pháp đồng bộ, tính đến ngày 7/11/2025, Quảng Trị đã giải quyết việc làm cho 34.015 lao động, đạt 100% kế hoạch năm; trong đó có 11.098 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 105,7% kế hoạch. Ước cả năm, toàn tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 35.000 lao động, tương đương 102,9% kế hoạch.

SIẾT CHẶT AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGOÀI NƯỚC

Trong năm 2025, Quảng Trị tiếp tục chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động với nhiều bước triển khai mới. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Trị, ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân – Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động.

Việc quản lý thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được đẩy mạnh, với 45 thủ tục hành chính được giải quyết; cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng cho 832 máy, thiết bị; thẩm định hồ sơ hỗ trợ huấn luyện an toàn cho 112 lao động tại một doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh hướng dẫn 4 đơn vị thực hiện làm thêm giờ từ 200 – 300 giờ đúng quy định.

Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng thị trường, ưu tiên các quốc gia có thu nhập cao, môi trường làm việc an toàn. Trong năm, Sở Nội vụ đã thẩm định và giới thiệu 23 lượt doanh nghiệp đủ điều kiện tuyển chọn lao động; cấp mới giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho 5 doanh nghiệp, cấp lại cho 2 doanh nghiệp và gia hạn cho 6 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tư vấn thông tin cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Lê Mai

UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 54 doanh nghiệp với 119 vị trí việc làm và của 2 nhà thầu với 19 vị trí; đồng thời cấp 196 giấy phép lao động, xác nhận 7 trường hợp không thuộc diện cấp phép và thu hồi 27 giấy phép.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu thời gian tới tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu lao động, tăng cường kết nối cung – cầu, phấn đấu hỗ trợ việc làm cho 20.000 – 25.000 lao động, trong đó có ít nhất 10.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ lao động giai đoạn 2026 – 2030, cùng chính sách tín dụng ưu đãi hơn để mở rộng cơ hội tiếp cận cho người dân.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, theo dõi quan hệ lao động, triển khai hiệu quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững, hướng đến mục tiêu phát triển thị trường lao động hiện đại và nhân văn hơn trong giai đoạn tới.