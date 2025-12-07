Chủ Nhật, 07/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhân lực

Hơn 34.000 lao động Quảng Trị có việc làm mới

Nguyễn Thuấn

07/12/2025, 17:32

Với loạt giải pháp từ hỗ trợ tín dụng, đẩy mạnh xuất khẩu lao động đến tăng cường kết nối cung – cầu, Quảng Trị đã hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm năm 2025 ngay từ đầu tháng 11, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao thu nhập người dân.

Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm
Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm

ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ LAO ĐỘNG, MỞ RỘNG CƠ HỘI VIỆC LÀM

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị Lê Thị Thanh, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 120 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng kinh phí 687,63 triệu đồng; dự kiến cả năm sẽ hỗ trợ 424 lao động, tương ứng 2,347 tỷ đồng. Đây là nguồn động lực quan trọng giúp người lao động có thêm điều kiện tiếp cận thị trường ngoài nước.

Cũng trong năm 2025, đến ngày 4/11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 20.000 lượt lao động được vay vốn giải quyết việc làm. Doanh số cho vay đạt 2.311 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện mở rộng sản xuất, tự tạo việc làm và ổn định sinh kế ở nhiều khu vực.

Công tác tuyên truyền pháp luật tiếp tục được chú trọng. Tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 160 lao động và người sử dụng lao động; đồng thời thành lập Đoàn liên ngành giám sát, đôn đốc việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 6 doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hướng Hóa đã tổ chức 106 phiên giao dịch việc làm, thu hút 580 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng; tư vấn thị trường lao động cho khoảng 30.000 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho 3.800 lượt người.

Các chính sách đồng bộ về vay vốn, đào tạo, tuyên truyền pháp luật và kết nối việc làm đã giúp Quảng Trị giải quyết việc làm cho hơn 34.000 lao động
Các chính sách đồng bộ về vay vốn, đào tạo, tuyên truyền pháp luật và kết nối việc làm đã giúp Quảng Trị giải quyết việc làm cho hơn 34.000 lao động

Nhờ các giải pháp đồng bộ, tính đến ngày 7/11/2025, Quảng Trị đã giải quyết việc làm cho 34.015 lao động, đạt 100% kế hoạch năm; trong đó có 11.098 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 105,7% kế hoạch. Ước cả năm, toàn tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 35.000 lao động, tương đương 102,9% kế hoạch.

SIẾT CHẶT AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGOÀI NƯỚC

Trong năm 2025, Quảng Trị tiếp tục chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động với nhiều bước triển khai mới. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Trị, ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân – Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động.

Việc quản lý thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được đẩy mạnh, với 45 thủ tục hành chính được giải quyết; cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng cho 832 máy, thiết bị; thẩm định hồ sơ hỗ trợ huấn luyện an toàn cho 112 lao động tại một doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh hướng dẫn 4 đơn vị thực hiện làm thêm giờ từ 200 – 300 giờ đúng quy định.

Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng thị trường, ưu tiên các quốc gia có thu nhập cao, môi trường làm việc an toàn. Trong năm, Sở Nội vụ đã thẩm định và giới thiệu 23 lượt doanh nghiệp đủ điều kiện tuyển chọn lao động; cấp mới giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho 5 doanh nghiệp, cấp lại cho 2 doanh nghiệp và gia hạn cho 6 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tư vấn thông tin cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Lê Mai
Các doanh nghiệp tư vấn thông tin cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Lê Mai

UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 54 doanh nghiệp với 119 vị trí việc làm và của 2 nhà thầu với 19 vị trí; đồng thời cấp 196 giấy phép lao động, xác nhận 7 trường hợp không thuộc diện cấp phép và thu hồi 27 giấy phép.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu thời gian tới tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu lao động, tăng cường kết nối cung – cầu, phấn đấu hỗ trợ việc làm cho 20.000 – 25.000 lao động, trong đó có ít nhất 10.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ lao động giai đoạn 2026 – 2030, cùng chính sách tín dụng ưu đãi hơn để mở rộng cơ hội tiếp cận cho người dân.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, theo dõi quan hệ lao động, triển khai hiệu quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững, hướng đến mục tiêu phát triển thị trường lao động hiện đại và nhân văn hơn trong giai đoạn tới.

Thanh Hoá tạo việc làm mới cho hơn 58.000 lao động

08:25, 05/12/2025

Thanh Hoá tạo việc làm mới cho hơn 58.000 lao động

Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

15:16, 01/12/2025

Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Từ khóa:

an toàn lao động Quảng Trị giải quyết việc làm 2025 hỗ trợ lao động Quảng Trị Tháng công nhân 2025 thị trường lao động quốc tế tín dụng ưu đãi lao động việc làm nước ngoài

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Hải Phòng xây dựng chính sách ưu đãi vượt trội nhằm thu hút nhân tài

Hải Phòng xây dựng chính sách ưu đãi vượt trội nhằm thu hút nhân tài

Thành phố Hải Phòng dự kiến hỗ trợ từ 150 - 500 triệu đồng, trả lương gấp 1,5 - 4 lần mức tối thiểu vùng và cấp học phí, sinh hoạt phí cho người tài cam kết về làm việc tại địa phương. Hải Phòng dự kiến sẽ cấp 100% học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh đoạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, quốc tế...

Dự kiến lộ trình nâng phụ cấp nghề cho giáo viên

Dự kiến lộ trình nâng phụ cấp nghề cho giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi cho viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, dự kiến các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông sẽ thực hiện từ ngày 1/1/2026...

Thanh Hoá tạo việc làm mới cho hơn 58.000 lao động

Thanh Hoá tạo việc làm mới cho hơn 58.000 lao động

Hoạt động giải quyết việc làm tại Thanh Hoá tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan khi hơn 58.000 lao động tìm được việc làm mới, đi kèm với việc mở rộng bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp...

Đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026

Đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức danh lãnh đạo mới, hoặc các chức danh lãnh đạo có sự thay đổi trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính...

Đề xuất nâng lương, phụ cấp giáo viên ngay từ đầu 2026

Đề xuất nâng lương, phụ cấp giáo viên ngay từ đầu 2026

Theo đại biểu Quốc hội, để phát triển đội ngũ nhà giáo, cần thực hiện được chính sách ưu đãi đặc thù vượt trội cho lực lượng này, nâng lương, nâng phụ cấp ưu đãi nghề ngay từ đầu năm 2026 và cam kết thực hiện lâu dài, ổn định. Với giáo viên ở vùng khó khăn, cần tăng phụ cấp thu hút lên mức 70% - 100% lương cơ bản, hỗ trợ nhà công vụ...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

2

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Kinh tế số

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Ấn phẩm

5

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy