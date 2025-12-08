Cơ hội để người lao động hưởng lương hưu cao hơn

Với việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, người lao động sẽ có thêm thu nhập sau khi nghỉ hưu trên nguyên tắc tham gia hoàn toàn tự nguyện...

Ngày 29/6/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trong đó quy định các nguyên tắc triển khai bảo hiểm hưu trí bổ sung và giao Chính phủ quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung

Trên cơ sở đó, Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Việc xây dựng và ban hành Nghị định hướng tới tạo khuôn khổ pháp lý triển khai hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 tại Việt Nam, nhằm đa dạng hóa các chương trình an sinh xã hội, giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước cho công tác an sinh xã hội trong dài hạn.

Đồng thời, công khai, minh bạch chủ trương chính sách của Nhà nước để thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động, người sử dụng lao động đối với sản phẩm bảo hiểm hưu trí bổ sung. Cùng với đó, hỗ trợ phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu thông qua việc củng cố cơ sở nhà đầu tư vốn dài hạn.

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, bảo hiểm hưu trí bổ sung là chế độ bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, tạo điều kiện cho người tham gia (người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động) có thêm thu nhập sau khi nghỉ hưu trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện.

Theo đó, dự thảo Nghị định không điều chỉnh chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; không điều chỉnh hoạt động cung cấp sản phẩm bảo hiểm hưu trí của các doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, và không điều chỉnh hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán của các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; các doanh nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan tới việc thiết lập, hoạt động, quản lý, đầu tư, giám sát quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Căn cứ các quy định mới tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, dự thảo Nghị định quy định người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện. Phương thức tham gia là thông qua người sử dụng lao động với mức đóng do người sử dụng lao động và người lao động tự nguyện thỏa thuận.

Đối với việc quản lý quỹ, tương tự cơ chế triển khai hiện nay, doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động ký hợp đồng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; người lao động tham gia sẽ được sở hữu tài khoản hưu trí cá nhân.

Về chi trả từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, theo nguyên tắc thị trường tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung dựa trên số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả.

Nhà nước không đảm bảo về số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng, hoặc nhận chi trả một lần, hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng.

Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể ủy quyền cho người khác nhận chi trả. Người thừa kế hợp pháp của người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được thừa hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ trong trường hợp nhận thừa kế theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

Mức đóng do người tham gia tự nguyện thỏa thuận trước khi ký hợp đồng tham gia quỹ. Nguyên tắc chi trả từ tài khoản hưu trí cá nhân tại dự thảo Nghị định được kế thừa từ quy định tại Nghị định số 88.

Doanh nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung chi trả cho người tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung căn cứ hợp đồng tham gia và văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Trong trường hợp người lao động chưa đáp ứng điều kiện nhận chi trả theo văn bản thỏa thuận, dự thảo Nghị định quy định người sử dụng lao động được nhận hoàn trả từ tài khoản hưu trí cá nhân của người lao động đối với phần đóng góp của người sử dụng lao động, bao gồm kết quả đầu tư và chi phí hoạt động đã phân bổ.