Thanh Hóa: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển địa phương văn minh, giàu đẹp

​Sáng 29/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025–2030, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và gần 600 đại biểu tiêu biểu từ các phong trào thi đua trên toàn tỉnh.

KHẲNG ĐỊNH THÀNH TỰU THI ĐUA VÀ PHÁT TRIỂN

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: đây là sự kiện chính trị quan trọng, ghi nhận kết quả 5 năm đổi mới phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua của tỉnh.

Giai đoạn 2020–2025, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh toàn diện, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhiều phong trào mang dấu ấn đậm nét như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong toàn dân.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh khai mạc đại hội

Nhờ đó, Thanh Hóa đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và thứ 3 trong nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất trước khi sáp nhập. GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỷ đồng, cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Thu ngân sách tăng bình quân 10,5%/năm, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành có số thu cao nhất cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục dẫn đầu, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, chỉ số DTI nằm trong top 15 cả nước. Các lĩnh vực giáo dục, thể thao, y tế, văn hóa – xã hội đều phát triển toàn diện, đời sống Nhân dân không ngừng nâng cao.

THI ĐUA – ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN THANH HÓA

Tại Đại hội, nhiều tham luận tiêu biểu đã phản ánh sinh động thành quả của các phong trào thi đua. Đại biểu Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ kết quả nổi bật trong ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đại biểu Thao Thị Mè, Chủ tịch MTTQ xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát) nêu những mô hình hay, cách làm sáng tạo của địa phương miền núi trong vận động Nhân dân đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế.

Đại biểu Thao Thị Mè tham luận

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương thành tựu toàn diện của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: Thanh Hóa đang đứng trước vận hội lớn để trở thành tỉnh dẫn đầu, kiểu mẫu của cả nước, hướng tới mục tiêu tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045. Để đạt được khát vọng này, phong trào thi đua yêu nước cần được phát huy mạnh mẽ hơn, trở thành nguồn động lực tinh thần quan trọng, khơi dậy lòng tự hào, khát vọng vươn lên, tinh thần dám nghĩ, dám làm của con người xứ Thanh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo đại hội

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nghiêm túc, thực chất, hiệu quả; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ phát triển, củng cố niềm tin của Nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thi đua phải trở thành hành động tự giác, lan tỏa trong từng tổ chức, từng cá nhân, góp phần đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững cùng cả nước.

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2025–2030

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Những định hướng và chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước là kim chỉ nam quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025–2030 với 7 nội dung trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu đáp từ và tiếp thu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa; đồng thời tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mùi.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI khép lại trong không khí trang trọng, phấn khởi, mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn của đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa vững bước trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030.