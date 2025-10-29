Thanh Hóa: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển địa phương văn minh, giàu đẹp

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Thiên Anh
29/10/2025, 16:02
Sáng 29/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025–2030, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và gần 600 đại biểu tiêu biểu từ các phong trào thi đua trên toàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: đây là sự kiện chính trị quan trọng, ghi nhận kết quả 5 năm đổi mới phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa thi đua của tỉnh.
Giai đoạn 2020–2025, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh toàn diện, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhiều phong trào mang dấu ấn đậm nét như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong toàn dân.
Nhờ đó, Thanh Hóa đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và thứ 3 trong nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất trước khi sáp nhập. GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỷ đồng, cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Thu ngân sách tăng bình quân 10,5%/năm, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành có số thu cao nhất cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục dẫn đầu, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, chỉ số DTI nằm trong top 15 cả nước. Các lĩnh vực giáo dục, thể thao, y tế, văn hóa – xã hội đều phát triển toàn diện, đời sống Nhân dân không ngừng nâng cao.
Tại Đại hội, nhiều tham luận tiêu biểu đã phản ánh sinh động thành quả của các phong trào thi đua. Đại biểu Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ kết quả nổi bật trong ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đại biểu Thao Thị Mè, Chủ tịch MTTQ xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát) nêu những mô hình hay, cách làm sáng tạo của địa phương miền núi trong vận động Nhân dân đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương thành tựu toàn diện của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: Thanh Hóa đang đứng trước vận hội lớn để trở thành tỉnh dẫn đầu, kiểu mẫu của cả nước, hướng tới mục tiêu tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045. Để đạt được khát vọng này, phong trào thi đua yêu nước cần được phát huy mạnh mẽ hơn, trở thành nguồn động lực tinh thần quan trọng, khơi dậy lòng tự hào, khát vọng vươn lên, tinh thần dám nghĩ, dám làm của con người xứ Thanh.
Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nghiêm túc, thực chất, hiệu quả; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ phát triển, củng cố niềm tin của Nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thi đua phải trở thành hành động tự giác, lan tỏa trong từng tổ chức, từng cá nhân, góp phần đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững cùng cả nước.
Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Những định hướng và chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước là kim chỉ nam quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025–2030 với 7 nội dung trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa; đồng thời tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI khép lại trong không khí trang trọng, phấn khởi, mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn của đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa vững bước trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên địa bàn rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn rất cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành và địa phương phải nâng mức cảnh giác, không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào...
Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng. Diện tích xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra...
Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…
Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế để thăm hỏi, động viên bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định công tác khám chữa bệnh sau khi cơ sở này bị ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: