Bộ Y tế thông tin về việc có hay không kẽ hở trong quản lỹ mỹ phẩm của Mailisa

Chủ Nhật, 07/12/2025
Phúc Minh
07/12/2025, 10:43
Bộ Y tế khẳng định việc quản lý mỹ phẩm được thực hiện theo quy định và cơ chế doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng hậu kiểm...
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều 6/12, đại diện Bộ Y tế đã cung cấp thông tin về việc đình chỉ, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến vụ việc tại Thẩm mỹ viện Mailisa.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết về lý do thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm của Công ty MK Skincare, Bộ Y tế đã căn cứ vào Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Thông tư số 06/2021/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm.
Trong hai quy định này, có yêu cầu công ty phải có hồ sơ thông tin sản phẩm. Tuy nhiên, qua kiểm tra, công ty không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.
Song song với đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh các sản phẩm bị đình chỉ, thu hồi và không bán trên các nền tảng mạng.
Về quản lý mỹ phẩm hiện nay, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết được thực hiện theo Hiệp định về Hệ thống hài hòa ASEAN trong quản lý mỹ phẩm, Nghị định số 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Thông tư số 06/2021/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm và các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
"Theo đó, việc quản lý mỹ phẩm theo cơ chế doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm", Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho hay.
Cụ thể, doanh nghiệp thông báo với cơ quan nhà nước để được đưa sản phẩm ra thị trường và phải chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi đưa ra lưu thông.
Các cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp sau khi công bố, thông qua quản lý rủi ro, kiểm tra xác suất, và ưu tiên kiểm tra đối với các doanh nghiệp, sản phẩm có nhiều nguy cơ. Việc quản lý mỹ phẩm hiện đang theo cơ chế này.
Liên quan đến việc có kẽ hở trong quản lý hậu kiểm mỹ phẩm hay không, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết cơ chế quản lý hiện nay là doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm.
Theo đúng quy định tại Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết, cơ chế này cũng tương tự như quy định quản lý mỹ phẩm của châu Âu và nhiều nước phát triển. Cơ chế này tạo điều kiện hội nhập quốc tế, giúp doanh nghiệp tuân thủ và kinh doanh chính thức, đưa các sản phẩm chất lượng phục vụ người dân.
Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các bộ, ngành, địa phương khác như Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389, và các tỉnh, thành phố.
Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm. Đặc biệt, rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với lĩnh vực mỹ phẩm.
Bộ Y tế cũng tham mưu Chính phủ khẩn trương ban hành quy định về quảng cáo mỹ phẩm, sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 98/2020/NĐ-CP theo hướng tăng chế tài xử phạt, đảm bảo tính răn đe mạnh đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.
Ngoài ra, tiếp tục xây dựng hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia để quản lý và truy xuất nguồn gốc. Tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành và các đơn vị như Bộ Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389, và các địa phương trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tăng cường quản lý về kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.
