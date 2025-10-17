5 năm chuyển mình, Thanh Hóa vào top 8 GRDP lớn nhất cả nước

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Sau 5 năm tăng trưởng ấn tượng, Thanh Hóa đạt tốc độ GRDP năm 2025 lên tới 10,24%, đứng thứ 4 cả nước. Quy mô GRDP ước đạt 357.760 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020, đưa Thanh Hóa góp mặt trong top 8 địa phương có quy mô GRDP lớn nhất cả nước...
Chiều 16/10, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo thông tin tại buổi họp báo, trong 5 năm qua, Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 700 nghìn tỷ đồng, tăng 1,14 lần so với giai đoạn 2016–2020. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Cơ cấu vốn đầu tư tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng vốn nhà nước, tăng vốn khu vực tư nhân, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và thu hút nhiều dự án lớn đi vào hoạt động hiệu quả.
Tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng bình quân đạt 7,34%/năm, khu vực dịch vụ tăng 8,01%/năm. Thương mại phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Giá trị xuất khẩu năm 2025 ước đạt 8 tỷ USD, hoàn thành mục tiêu Đại hội đề ra. Nguồn thu ngân sách nhà nước của Thanh Hóa liên tục vượt dự toán Trung ương giao và nằm trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Cơ cấu chi ngân sách được điều chỉnh hợp lý, tăng chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên, tập trung cho các nhiệm vụ cấp bách, trọng điểm.
Giai đoạn 2021–2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Thanh Hóa đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 357.760 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, xếp thứ 8 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.750 USD, tăng 1,7 lần so với năm 2020.
Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số; chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Thanh Hóa phấn đấu trở thành trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn, du lịch và dịch vụ logistics.
Cùng với đó, tỉnh Thanh Hoá xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá. Thanh Hóa đặt mục tiêu duy trì Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) và chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được định hướng phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa; tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao, đồng thời trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ.
Đại hội đã thống nhất 5 quan điểm phát triển, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 32 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Trong đó, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026–2030 đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 7.900 USD; thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng; giá trị kinh tế số chiếm 30% GRDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 840 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 15 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 50% trở lên.
Đại hội cũng đề ra nhiều nhóm giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu này, trong đó tập trung vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX diễn ra từ ngày 14 đến 16/10, với sự tham dự của 486 đại biểu đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025–2030.
Đại hội cũng bầu 33 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
