Thanh Hoá nỗ lực rút ngắn thủ tục, thúc đẩy đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp
21/08/2025, 09:43
Nhờ áp dụng nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút dự án thứ cấp tại các cụm công nghiệp ở Thanh Hoá đã có bước cải thiện, nhưng vẫn tồn tại không ít dự án triển khai chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.
Chiều 20/8, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá chủ trì hội nghị giao ban về tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình triển khai, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện.
Theo báo cáo của Sở Công Thương Thanh Hoá, tính đến hết tháng 7/2025, toàn tỉnh có 53 cụm công nghiệp được thành lập do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Trong đó, có 48 cụm công nghiệp đang triển khai đầu tư; 3 cụm công nghiệp đã bị thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do lỗi của chủ đầu tư và yếu tố quy hoạch; 1 cụm công nghiệp đang dừng hoạt động.
Trong số 48 cụm công nghiệp đang triển khai đầu tư, có 2 cụm công nghiệp đã hoàn thành hạ tầng, thu hút được dự án thứ cấp; 3 cụm công nghiệp cơ bản hoàn thành hạ tầng theo giai đoạn, đủ điều kiện đón dự án thứ cấp; 2 cụm công nghiệp cơ bản hoàn thành hạ tầng, đang nộp hồ sơ nghiệm thu để đi vào khai thác. Bên cạnh đó, có 23 cụm công nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ hoặc theo giai đoạn, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang triển khai xây dựng hạ tầng. Ngoài ra, 2 cụm công nghiệp đã hoàn tất thủ tục đầu tư, đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng; 16 cụm công nghiệp còn lại đang hoàn thiện thủ tục, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.
Theo phân tích của ngành Công Thương, thời gian qua tỉnh và các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. So với quý I/2025, tình hình đầu tư hạ tầng và thu hút dự án thứ cấp đã có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số cụm công nghiệp chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu.
Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra nhiều nguyên nhân của tình trạng này. Một số chủ đầu tư chưa phối hợp tích cực với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai; nhiều địa phương chưa thực hiện đầy đủ cam kết về bồi thường giải phóng mặt bằng trước khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện. Bên cạnh đó, quy định pháp luật yêu cầu chủ đầu tư phải trải qua nhiều thủ tục hành chính, trong khi việc xác định giá đất, giá tài sản trên đất và quá trình đền bù giải phóng mặt bằng thường kéo dài, khiến tiến độ bị ảnh hưởng.
Một số cụm công nghiệp cũng bộc lộ bất cập ngay từ khâu khảo sát, khi chưa đánh giá kỹ địa hình, địa chất và chưa có phương án đầu tư san lấp, thi công cụ thể. Do đó, sau khi được giao đất, thuê đất, chủ đầu tư lúng túng, phải làm thêm thủ tục xin tận thu khoáng sản, kéo dài thời gian triển khai và buộc phải điều chỉnh tiến độ.
Trước những vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm yêu cầu các chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ hàng tháng. Những nội dung đã được thống nhất tại hội nghị cần được khẩn trương triển khai; đối với vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo để các sở, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ.
Đối với những khó khăn liên quan đến việc sáp nhập, giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, ông Mai Xuân Liêm giao Sở Công Thương cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hướng dẫn cụ thể để các xã và doanh nghiệp có cơ sở thực hiện. Các xã phải nhanh chóng kiểm tra hồ sơ, tập trung giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai hạ tầng. Trường hợp cụm công nghiệp chậm do vướng mắc về tái định cư hoặc chưa xác định rõ nguồn gốc đất, các xã phải xử lý dứt điểm theo thẩm quyền, đặc biệt với diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ trước.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân cấp xã cần tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Công việc phải rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn. Những vướng mắc vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
