Thanh Hóa sắp khánh thành, khởi công 4 dự án lớn

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Nguyễn Thuấn
07/10/2025, 20:08
Với tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thanh Hóa đang gấp rút hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho lễ khởi công và khánh thành 4 dự án, công trình quy mô lớn, được xem là dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 – 2030...
Ngày 7/10, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành 4 dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Theo kế hoạch, chiều 14/10, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức đồng loạt lễ khởi công và khánh thành 4 dự án, công trình có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Lễ khởi công và khánh thành được tổ chức tại 4 điểm cầu, trong đó điểm cầu chính đặt tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học & THCS Bát Mọt, kết nối trực tuyến với 3 địa điểm còn lại gồm: Dự án Nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng, Dự án Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao phường Hạc Thành, và Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology – Thanh Hóa.
Các dự án được chọn khởi công và khánh thành lần này đều là công trình trọng điểm, mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng thời thể hiện quyết tâm của Thanh Hóa trong thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, công nghiệp và phúc lợi xã hội.
Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ và phương án tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và an toàn để buổi lễ diễn ra trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thường Xuân được giao chủ trì công tác chuẩn bị tại điểm cầu chính Trường nội trú liên cấp Bát Mọt; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.
Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Sở Xây dựng và các địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Việc phân luồng giao thông trên các tuyến đường chính và lối vào khu vực tổ chức lễ được yêu cầu thực hiện nghiêm túc, nhất là tại điểm cầu chính ở xã Bát Mọt.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp cùng chính quyền xã Bát Mọt xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng, bảo đảm nội dung phù hợp, sinh động, thể hiện nét đặc trưng văn hóa của địa phương.
Về hạ tầng kỹ thuật, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ triển khai phương án đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục trong toàn bộ thời gian diễn ra buổi lễ. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư chuẩn bị kỹ nội dung, tài liệu và điều kiện tổ chức tại điểm cầu dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology – Thanh Hóa.
Các địa phương có dự án khởi công, khánh thành như phường Hàm Rồng, phường Hạc Thành và xã Bát Mọt được yêu cầu phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, treo pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền dọc các tuyến đường chính và khu vực tổ chức sự kiện.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
