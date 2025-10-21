Thanh Hóa: Sau sắp xếp sẽ còn 34 đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực xây dựng theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung quản lý theo mô hình khu vực, chuyên ngành...

Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 33 đơn vị sự nghiệp, giảm một đơn vị so với hiện nay.

Hiện trong lĩnh vực xây dựng, toàn tỉnh có 34 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, có 31 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (gồm Viện Quy hoạch – Kiến trúc và 30 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng) cùng 3 đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng (Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng; Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới). Trong số này, có 2 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 32 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên.

Phương án sắp xếp tập trung vào việc giảm đầu mối, khắc phục tình trạng quy mô nhỏ lẻ, phân tán, chồng chéo chức năng. Sở Nội vụ đề xuất giữ nguyên Viện Quy hoạch – Kiến trúc (trực thuộc UBND tỉnh), Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng và Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng (trực thuộc Sở Xây dựng) là các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Sở Nội vụ kiến nghị thực hiện cổ phần hóa trong năm 2026. Trường hợp không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định, đơn vị này sẽ bị giải thể.

Riêng với hệ thống 30 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Sở Nội vụ lựa chọn phương án 3. Theo đó, tỉnh sẽ thành lập 3 Ban Quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, phụ trách các lĩnh vực trọng điểm. 25 trên 26 Ban Quản lý dự án khu vực (trừ Ban Quản lý dự án khu vực Nghi Sơn) sẽ được giữ nguyên, trực thuộc UBND xã, phường trung tâm để thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư, giải phóng mặt bằng cho các dự án thuộc xã, phường trung tâm, đồng thời tư vấn, hỗ trợ cho các xã, phường còn lại. Ban Quản lý dự án khu vực Nghi Sơn sẽ chuyển về trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quản lý đầu tư xây dựng tại khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Dự kiến sau sắp xếp, lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ còn 33 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 4 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, 1 Ban Quản lý dự án trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, 25 Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND xã, phường trung tâm và 3 đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường vai trò chủ đầu tư ở cấp cơ sở. Phương án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt sẽ triển khai theo lộ trình từ năm 2026, gắn với kiện toàn tổ chức, sắp xếp nhân sự, bố trí lại vị trí việc làm và áp dụng công nghệ trong quản lý đầu tư xây dựng.