Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng và bám sát yêu cầu thực tiễn

Việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập không chỉ dừng lại ở việc giảm số lượng đầu mối, mà còn bao gồm việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tránh sự chồng chéo và bỏ sót…

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW liên quan đến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành và địa phương. Cuộc họp được tổ chức theo Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18, tập trung vào việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước, bảo đảm tinh gọn, rõ chức năng, không chồng chéo nhiệm vụ.

Theo đó, ở cấp Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt ở cấp vụ, cục, bảo đảm không trùng lặp chức năng. Các đơn vị trực thuộc không được thành lập phòng trong vụ theo đúng chủ trương của Trung ương.

Ở địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã, nhất là những đơn vị sau khi sáp nhập, hợp nhất. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp các tổ chức bên trong các sở, ban, ngành, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

TIẾP TỤC SẮP XẾP GẮN VỚI ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 là bước tiếp nối việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn và giao cho địa phương căn cứ vào đó cùng điều kiện thực tế tại địa phương mình để đề xuất việc bố trí, sắp xếp - Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, mục tiêu chung của quá trình này là xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao tính tự chủ, chất lượng lao động, chất lượng dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời giảm chi ngân sách nhà nước và tăng cường sự tham gia, hưởng thụ của người dân.

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm rõ cơ sở chính trị và pháp lý của việc sắp xếp, căn cứ vào các Nghị quyết của Trung ương như: Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và các Nghị quyết số 71, 72 của Bộ Chính trị về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cùng với Công văn số 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương để có phương án tối ưu, phù hợp thực tiễn.

Bộ Nội vụ được giao căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch 130 của Ban Chỉ đạo Chính phủ để hướng dẫn chi tiết cho các bộ, ngành, địa phương triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối trong hệ thống hành chính.

TIẾP TỤC RÀ SOÁT LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ GẮN VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN

Đối với hai lĩnh vực có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập là giáo dục và y tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng các địa phương đánh giá toàn diện hoạt động của các đơn vị thời gian qua, chỉ rõ những điểm mạnh, điểm yếu, và rà soát việc sắp xếp đã đúng chủ trương, quy định pháp luật hay chưa.

Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình sắp xếp phải xuất phát từ thực tiễn địa phương, trên tinh thần “làm thế nào để tốt nhất cho nhân dân”. Việc bố trí các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và y tế cần bảo đảm quyền được học tập và chăm sóc sức khỏe của người dân, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo.

Theo Thủ tướng, mục tiêu quan trọng của quá trình này là giảm đầu mối, tăng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tiết kiệm chi ngân sách, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận và hưởng thụ dịch vụ của người dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành sớm xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để địa phương căn cứ vào đó, cùng điều kiện thực tế của mình, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh tình huống mà quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa bao quát, các cơ quan cần kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung.

Thủ tướng cũng lưu ý, khi triển khai không nên “lấy ví dụ từ một, hai xã để khái quát cho cả nước”, mà phải bám sát thực tiễn từng địa phương, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp, đồng thời giữ vững mục tiêu chung là tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực công, hướng tới nền hành chính phục vụ, vận hành hiệu quả, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.