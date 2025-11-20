Thanh Hóa: Tháo gỡ điểm nghẽn cho 39 dự án quy mô 112.000 tỷ đồng

Để thúc đẩy giải ngân vốn và tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài,tỉnh Thanh Hóa đang ưu tiên nguồn lực hỗ trợ 39 dự án trọng điểm với tổng vốn đăng ký lên tới 112.000 tỷ đồng, trong đó nhiều dự án lớn tại các khu vực kinh tế trọng điểm đang gặp vướng mắc về tiến độ triển khai.

Lĩnh vực công nghiệp đang có nhiều dự án lớn cần được tháo gỡ khó khăn. Đáng chú ý là Nhà máy xi măng Đại Dương với số vốn 7.722 tỷ đồng khởi công từ năm 2019, Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2 (4.787 tỷ đồng) triển khai từ 2022, và Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn (2.400 tỷ đồng).

Các dự án công nghiệp mới hơn như Nhà máy Intoo Medical Việt Nam (2.796 tỷ đồng), Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam (1.634 tỷ đồng) cũng đang cần được hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ba dự án trọng điểm đang cần được tháo gỡ khó khăn gồm Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung giai đoạn 2 (2.900 tỷ đồng), cùng hai dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và 3 (mỗi dự án 2.000 tỷ đồng). Các dự án này đều nằm trong lộ trình phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2025-2026.

Nhóm dự án xây dựng và phát triển đô thị có tới 10 dự án đang gặp vướng mắc cần được xử lý. Nổi bật là Khu đô thị mới tại phường Nguyệt Viên (12.890 tỷ đồng), Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam Sông Mã (4.367 tỷ đồng) và Khu đô thị Tây Nam đại lộ Nam sông Mã 1 (3.603 tỷ đồng).

Các dự án đô thị khác như Khu đô thị phía Đông đại lộ Bắc Nam (1.204 tỷ đồng), Khu đô thị Núi Long (1.127 tỷ đồng) cũng đang được ưu tiên xử lý các khó khăn.

Lĩnh vực dịch vụ có 12 dự án quan trọng đang cần được hỗ trợ tháo gỡ điểm nghẽn. Đáng chú ý là Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bến En (4.960 tỷ đồng), Khu du lịch sinh thái Tân Dân (11.096 tỷ đồng) và Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên (6.849 tỷ đồng). Các dự án hạ tầng dịch vụ quan trọng khác gồm Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa (4.584 tỷ đồng), Cảng Container Long Sơn (2.400 tỷ đồng) và Cảng tổng hợp Long Sơn (2.300 tỷ đồng).

Các dự án thủy lợi và năng lượng cũng được đưa vào diện cần tập trung xử lý các khó khăn, bao gồm Thủy lợi kết hợp thủy điện Tên Tần (418 tỷ đồng) và Thủy điện Sông Âm (522 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2024-2030.

Việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho 39 dự án này thể hiện quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc hỗ trợ nhà đầu tư vượt qua các rào cản về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch. Thành công của quá trình này sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.