Thanh Hóa: Tính đến 4/11, đã giải ngân được gần 16.000 tỷ, đạt 63,8% kế hoạch năm

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 4/11/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 15.974,8 ty đồng, bằng 63,8% kế hoạch năm.

Dù nhiều đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao, tiến độ chung vẫn cho thấy áp lực lớn trong tổ chức thực hiện, nhất là ở các dự án trọng điểm và nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu.

NHIỀU ĐƠN VỊ GIẢI NGÂN ĐẠT TỶ LỆ CAO

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa là 25.023,73 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương do tỉnh quản lý là 10.977,044 tỷ đồng; vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 2.094,97 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 3.136,688 tỷ đồng; vốn dự bị động viên 7 tỷ đồng; vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội 2.621,391 tỷ đồng; và vốn do HĐND, UBND cấp xã giao tăng thêm 6.186,637 tỷ đồngỷ

Tính đến đầu tháng 11, toàn tỉnh đã giải ngân được 15.974,8 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch. Nhiều chủ đầu tư đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao như Sở Công Thương, Chi cục Thủy lợi, Bệnh viện Mắt, Trung tâm Phục vụ hành chính công và 47 UBND xã, phường. Một số đơn vị khác có tỷ lệ giải ngân cao: Văn phòng Tỉnh ủy đạt 98%, Sở Dân tộc và Tôn giáo 93%, Tỉnh đoàn Thanh Hóa 92,8%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Triệu Sơn 92%, Ban Quản lý dự án khu vực Nông Cống 91,1% và Ban Quản lý dự án khu vực Thiệu Hóa 90,7%. Kết quả này cho thấy các đơn vị có sự chủ động trong lập kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ, kiểm soát thủ tục đầu tư và phối hợp giải ngân. Nhiều công trình chuyển tiếp từ năm 2024 đã được đẩy nhanh tiến độ, góp phần vào tổng tỷ lệ chung của toàn tỉnh.

TIẾN ĐỘ CHẬM Ở DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Bên cạnh kết quả tích cực, toàn tỉnh vẫn còn 66/221 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình. Trong đó, có 29 chủ đầu tư cấp tỉnh và 37 UBND xã, phường. Nhiều đơn vị có tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch như Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 0,2%, Bệnh viện Ung bướu 0,5%, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 6,4%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn 9,4%, Sở Y tế 10,5%, Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp 16,1%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16,9%, Sở Xây dựng 19,1%.Đáng chú ý, 9 dự án lớn, trọng điểm của tỉnh được giao kế hoạch vốn tổng cộng 2.961,7 tỉ đồng, nhưng đến ngày 4/11 mới giải ngân 462,8 tỉ đồng, tương đương 15,6% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Nghị quyết 37/2021/QH15 – vốn dành riêng cho đầu tư trở lại địa phương – mới đạt 12,3% kế hoạch.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ giải ngân thấp là do vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự án và năng lực thi công của một số nhà thầu. Một số dự án khởi công mới trong năm chưa hoàn thiện đủ hồ sơ thanh toán; công tác phối hợp giữa các chủ đầu tư và đơn vị tài chính còn chậm, dẫn đến việc lập hồ sơ giải ngân không kịp thời.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán và kiên quyết thu hồi vốn đối với dự án chậm giải ngân.

Đồng thời, tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, công khai kết quả giải ngân từng tháng, từng quý.Đối với nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15, tỉnh giao các cơ quan chuyên môn rà soát lại danh mục đầu tư, lựa chọn các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2025, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Trung ương bổ sung. Với mục tiêu đến hết năm 2025, Thanh Hóa phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công, địa phương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo động lực phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân.