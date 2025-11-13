Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Thanh Hóa: Tính đến 4/11, đã giải ngân được gần 16.000 tỷ, đạt 63,8% kế hoạch năm

Thiên Anh

13/11/2025, 09:35

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 4/11/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 15.974,8 ty đồng, bằng 63,8% kế hoạch năm.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Dù nhiều đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao, tiến độ chung vẫn cho thấy áp lực lớn trong tổ chức thực hiện, nhất là ở các dự án trọng điểm và nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu.

NHIỀU ĐƠN VỊ GIẢI NGÂN ĐẠT TỶ LỆ CAO

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa là 25.023,73 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương do tỉnh quản lý là 10.977,044 tỷ đồng; vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 2.094,97 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 3.136,688 tỷ đồng; vốn dự bị động viên 7 tỷ đồng; vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội 2.621,391 tỷ đồng; và vốn do HĐND, UBND cấp xã giao tăng thêm 6.186,637 tỷ đồngỷ

Tính đến đầu tháng 11, toàn tỉnh đã giải ngân được 15.974,8 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch. Nhiều chủ đầu tư đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao như Sở Công Thương, Chi cục Thủy lợi, Bệnh viện Mắt, Trung tâm Phục vụ hành chính công và 47 UBND xã, phường. Một số đơn vị khác có tỷ lệ giải ngân cao: Văn phòng Tỉnh ủy đạt 98%, Sở Dân tộc và Tôn giáo 93%, Tỉnh đoàn Thanh Hóa 92,8%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Triệu Sơn 92%, Ban Quản lý dự án khu vực Nông Cống 91,1% và Ban Quản lý dự án khu vực Thiệu Hóa 90,7%. Kết quả này cho thấy các đơn vị có sự chủ động trong lập kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ, kiểm soát thủ tục đầu tư và phối hợp giải ngân. Nhiều công trình chuyển tiếp từ năm 2024 đã được đẩy nhanh tiến độ, góp phần vào tổng tỷ lệ chung của toàn tỉnh.

TIẾN ĐỘ CHẬM Ở DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Bên cạnh kết quả tích cực, toàn tỉnh vẫn còn 66/221 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình. Trong đó, có 29 chủ đầu tư cấp tỉnh và 37 UBND xã, phường. Nhiều đơn vị có tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch như Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 0,2%, Bệnh viện Ung bướu 0,5%, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 6,4%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn 9,4%, Sở Y tế 10,5%, Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp 16,1%, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16,9%, Sở Xây dựng 19,1%.Đáng chú ý, 9 dự án lớn, trọng điểm của tỉnh được giao kế hoạch vốn tổng cộng 2.961,7 tỉ đồng, nhưng đến ngày 4/11 mới giải ngân 462,8 tỉ đồng, tương đương 15,6% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Nghị quyết 37/2021/QH15 – vốn dành riêng cho đầu tư trở lại địa phương – mới đạt 12,3% kế hoạch.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ giải ngân thấp là do vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự án và năng lực thi công của một số nhà thầu. Một số dự án khởi công mới trong năm chưa hoàn thiện đủ hồ sơ thanh toán; công tác phối hợp giữa các chủ đầu tư và đơn vị tài chính còn chậm, dẫn đến việc lập hồ sơ giải ngân không kịp thời.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán và kiên quyết thu hồi vốn đối với dự án chậm giải ngân.

Đồng thời, tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, công khai kết quả giải ngân từng tháng, từng quý.Đối với nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15, tỉnh giao các cơ quan chuyên môn rà soát lại danh mục đầu tư, lựa chọn các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2025, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Trung ương bổ sung. Với mục tiêu đến hết năm 2025, Thanh Hóa phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công, địa phương đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo động lực phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân.

TP. Hồ Chí Minh đạt gần 57% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng

14:05, 12/11/2025

TP. Hồ Chí Minh đạt gần 57% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia

08:28, 11/11/2025

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia

Đọc thêm

Công nghệ điều khiển và tín hiệu thế hệ mới mở đường cho hiện đại hóa đường sắt Việt Nam

Công nghệ điều khiển và tín hiệu thế hệ mới mở đường cho hiện đại hóa đường sắt Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia, công nghệ điều khiển và tín hiệu đường sắt được xem là một trong những yếu tố then chốt để hiện đại hóa của loại hình giao thông này...

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần hoàn thiện khung pháp lý về “hàng không tầm thấp”

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần hoàn thiện khung pháp lý về “hàng không tầm thấp”

Thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể về “hàng không tầm thấp”, đặc biệt là phương tiện bay không người lái (UAV), nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm an toàn và thúc đẩy phát triển lĩnh vực mới này...

Nghệ An siết kỷ luật tiến độ, đưa các dự án hạ tầng chiến lược về đích đúng hẹn

Nghệ An siết kỷ luật tiến độ, đưa các dự án hạ tầng chiến lược về đích đúng hẹn

Trước những yêu cầu cấp bách về hạ tầng và phát triển, Nghệ An đang tập trung cao độ tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu, quyết tâm đưa các dự án trọng điểm về đích đúng tiến độ...

Huế thúc đẩy dự án đầu tư xây dựng hai bến cảng mới hơn 6.500 tỷ đồng

Huế thúc đẩy dự án đầu tư xây dựng hai bến cảng mới hơn 6.500 tỷ đồng

UBND thành phố Huế vừa gửi văn bản đến Bộ Xây dựng đề nghị xem xét, cho ý kiến về hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến số 1 và Bến số 2 thuộc Khu bến Phong Điền, làm cơ sở để hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật...

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Giai đoạn 2021–2025 khép lại với nhiều biến động chưa từng có, nhưng cũng là quãng thời gian Việt Nam khẳng định bản lĩnh vượt khó, duy trì ổn định vĩ mô và đạt nhiều kết quả toàn diện. Tọa đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Chống chịu và bứt phá” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đã nhìn lại chặng đường đặc biệt này.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

9 nhóm giải pháp đột phá để nâng tầm logistics Việt Nam

Thị trường

2

Bán khống sẽ hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng đầu cơ chứng khoán?

Chứng khoán

3

Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021–2025: Bản lĩnh chống chịu, khát vọng bứt phá

Tiêu điểm

4

Tiền đánh mạnh ở cổ phiếu đầu cơ, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán

5

Đơn hàng dệt may khả năng sẽ giảm trong đầu năm 2026 do tồn kho cao

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy