TP. Hồ Chí Minh đạt gần 57% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng

Đến đầu tháng 11, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 67.000 tỷ đồng, đạt gần 57% kế hoạch vốn Chính phủ giao. Thành phố yêu cầu các đơn vị xem giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, tăng tốc thi công…

Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2025, cùng nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân trong các tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2025, TP. Hồ Chí Minh (sau sắp xếp) đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết tổng số vốn là hơn 152.241 tỷ đồng (bao gồm cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương), đạt 128% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao (gần 118.949 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 4/11/2025, kết quả giải ngân của Thành phố là 67.251 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước (54,4%) và đạt tỷ lệ 44,2% kế hoạch vốn Thành phố đã triển khai.

Trong số 10 Ban Quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc Thành phố có quy mô vốn giao trên 1.000 tỷ đồng, có 5 Ban đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung.

Tại thông báo Kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc và các chủ đầu tư xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Đồng thời, nhấn mạnh cần huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, theo dõi sát sao, thường xuyên kiểm tra tiến độ; đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà thầu thi công, tránh để dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng.

Thành phố yêu cầu thực hiện rõ cơ chế phân công, phân cấp và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Toàn bộ quy trình đầu tư công phải được triển khai khẩn trương, liên tục, không để gián đoạn do sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Các sở làm cơ quan thường trực của 3 Tổ công tác giải ngân đầu tư công có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, phát huy hiệu quả hoạt động; tăng cường kiểm tra thực địa, xử lý nhanh tại hiện trường theo phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”; đồng thời theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận của Tổ trưởng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công theo cơ chế “3 ca, 4 kíp”, phấn đấu tăng tối thiểu 15 - 20% khối lượng so với kế hoạch đã đề ra. Trong vòng 4 ngày làm việc kể từ khi có khối lượng hoàn thành, chủ đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nghiệm thu và gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, tránh tình trạng tồn đọng khối lượng chưa được chi trả.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ tổng hợp danh mục các công trình, dự án trọng điểm gồm 34 dự án có kế hoạch giải ngân lớn đăng ký thi công theo cơ chế “3 ca, 4 kíp”, kèm dự kiến khối lượng tăng thêm để theo dõi. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng phối hợp tổ chức các giải pháp hỗ trợ như bố trí luồng xanh vật liệu hoặc cho phép phương tiện phục vụ thi công được lưu thông trong giờ cấm, đường cấm nhằm bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt và trình phê duyệt hồ sơ dự án, tập trung hoàn tất trong tháng 11/2025. Thành phố cũng sẽ xác định tổng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án năm 2025 và các năm tiếp theo, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu phương án khai thác, điều phối nguồn cung vật liệu, bảo đảm đáp ứng đủ cho thi công.

Thủ trưởng các đơn vị, đặc biệt là Sở Xây dựng cùng các Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông, dân dụng, nông nghiệp, nước thải và phát triển hạ tầng đô thị, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND Thành phố trong việc giám sát, đôn đốc và tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được giao.