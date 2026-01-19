Thứ Hai, 19/01/2026

Trang chủ Chứng khoán

Thanh khoản bất ngờ giảm mạnh, cổ phiếu lớn gây sức ép lên VN-Index

Kim Phong

19/01/2026, 12:05

VN-Index chốt phiên sáng nay đã bốc hơi gần như toàn bộ thành quả tăng trong phiên dưới sức ép của nhóm cổ phiếu lớn. Tuy nhiên phần còn lại của thị trường cũng không kém khi số mã tăng vẫn áp đảo số giảm.

Thanh khoản vẫn đang tập trung vượt trội ở nhóm cổ phiếu tăng giá.
Thanh khoản vẫn đang tập trung vượt trội ở nhóm cổ phiếu tăng giá.

Chỉ số đạt đỉnh khoảng 9h52, tăng gần 18,5 điểm (+0,98%) nhưng kết phiên chỉ còn tăng 1,63 điểm (+0,09%). Sự thay đổi của độ rộng không cho thấy có sự tương thích nhiều giữa đà trượt dốc của VN-Index và giao dịch cổ phiếu: Tại đỉnh chỉ số ghi nhận 164 mã tăng/106 mã giảm và kết phiên vẫn là 165 mã tăng/132 mã giảm.

Sức ép lên điểm số chủ yếu đến từ đà trượt giá của các cổ phiếu lớn. VHM từ trên tham chiếu lao dốc kinh hoàng tới 3,86% so với đỉnh và chốt giảm 1,69% so với tham chiếu. VCB cũng “đổ đèo” 2,04% thành giảm 1,37% so với tham chiếu. VIC bốc hơi 2,91%, co hẹp mức tăng còn 0,13%.

Những trụ lớn còn xanh như BID tăng 0,2%, CTG tăng 0,63%, GAS tăng 2,3%, TCB tăng 0,7%, HPG tăng 0,91% cũng đều đã trượt dốc từ 1% tới trên 2%. Số ít còn lại có sức đề kháng khá tốt là VPB tăng 1,73%, co hẹp không đáng kể (-0,51% so với đỉnh), MBB tăng 1,48% (-0,36% so với đỉnh). Thống kê rổ VN30 có tới 21 cổ phiếu đã trượt giá tối thiểu 1% trong sáng nay.

Điều khá bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips này không lớn, thậm chí giao dịch còn giảm 28% so với phiên trước, còn gần 7.704 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản kém nhất 9 phiên. Thanh khoản nhóm ngân hàng trong rổ VN30 chiếm 39,3%, giảm đáng kể so với trung bình 46,6% của tuần trước. Như vậy thanh khoản suy yếu của rổ này có yếu tố giảm giao dịch của nhóm ngân hàng khá rõ nét. Điểm tích cực là trong bối cảnh thanh khoản co lại như vậy, độ rộng rổ VN30 vẫn còn khá với 19 mã tăng/10 mã giảm. Nói cách khác, sức ép từ bên bán không phải là quá lớn và chưa “dìm” toàn bộ cổ phiếu xuống vùng giá đỏ. Đà trượt giá có yếu tố giảm cầu.

Thanh khoản ở phần còn lại của thị trường không quá tệ. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm 15% (-2.506 tỷ đồng) so với sáng phiên trước nhưng rổ VN30 giảm 2.958 tỷ. Như vậy nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu tăng thanh khoản. Điều này kết hợp với độ rộng vẫn đang duy trì tốt phản ánh khả năng đề kháng ở nhóm vừa và nhỏ.

Các cổ phiếu lớn khiến VN-Index trượt dốc sáng nay.
Các cổ phiếu lớn khiến VN-Index trượt dốc sáng nay.

Nhìn từ góc độ phân bổ vốn, khoảng 73% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE tập trung ở nhóm tăng giá và 21,2% tập trung ở nhóm giảm giá. Đây vẫn là tỷ trọng tích cực tương tự các phiên trước, bất kể điểm số lên xuống như thế nào. Ngoài ra, sức mạnh dòng tiền ở nhóm tăng giá tốt nhất vẫn chiếm ưu thế rõ nét: Trong 165 mã xanh có 82 mã tăng trên 1%, tập trung 38,5% thanh khoản sàn. Trong 132 mã đỏ có 64 mã giảm quá 1%, tập trung 11,6% thanh khoản sàn.

Rổ VN30 đóng góp 6 mã tăng từ 1% trở lên là VPB, PLX, MBB, GAS, GVR, HDB. Số này đều đạt thanh khoản cơ trên trăm tỷ đồng. Midcap cũng có VIX tăng 5,06% khớp 1.310,2 tỷ; KBC tăng 5,34% với 581,7 tỷ; GEX tăng 2,45% với 268,8 tỷ; BSR tăng 1,24% với 249,4 tỷ; CII tăng 2,14% với 180,9 tỷ; VCG tăng 1,5% với 136,7 tỷ.

Ở phía giảm, chỉ có 6 mã khớp vượt trăm tỷ đồng, chủ yếu là blue-chips. HCM giảm 1,13%, VTP giảm 1,64% là hai mã midcap duy nhất. Ngoài ra tổng số giảm sâu nhất này cũng chỉ có 19 mã khớp lệnh đạt từ 10 tỷ đồng trở lên. Như vậy áp lực bán giá sâu không nhiều trong phiên sáng nay.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giao dịch cân bằng, vị thế ròng chỉ khoảng -3 tỷ đồng trên sàn HoSE. Cũng có một số mã giao dịch lớn, phía mua ròng là GAS +71,3 tỷ, VIX +67,5 tỷ, HPG +67,2 tỷ, CTG +52 tỷ. Phía bán ròng có HCM -103 tỷ, MSN -51,2 tỷ, VRE -50 tỷ.

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu ngân hàng nhận định chứng khoán thanh khoản thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Ngưỡng miễn thuế tăng 40%, sức mua cải thiện, cổ phiếu tiêu dùng nào tiềm năng?

Ngưỡng miễn thuế tăng 40%, sức mua cải thiện, cổ phiếu tiêu dùng nào tiềm năng?

KBSV đánh giá cao VNM, MSN, VHC và FMC nhờ vị thế dẫn đầu trong ngành và sở hữu lợi thế cạnh tranh nhất định.

Áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm vốn Nhà nước, Midcap

Áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm vốn Nhà nước, Midcap "vào việc"

Trong nhóm Midcap có những cổ phiếu khá quen thuộc như: BVH, PNJ, PHR, CTR, PTB, PVT, NT2, VTP, DGW, PC1, POW, PVD, CMG…

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất gần 3 năm

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất gần 3 năm

Trung Quốc chứng kiến tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) chậm lại trong quý 4/2025, xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua. Dù vậy, nước này vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm...

Châu Âu lên kế hoạch trả đũa sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thuế quan 10% liên quan tới Greenland

Châu Âu lên kế hoạch trả đũa sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thuế quan 10% liên quan tới Greenland

Căng thẳng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) xung quanh vấn đề Greenland leo thang mạnh vào cuối tuần vừa rồi...

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Những năm gần đây, cổ phiếu và vàng ghi nhận mức sinh lời cao, trong khi trái phiếu và một số nhóm tài sản khác có lợi nhuận kém hơn, đặc biệt trong giai đoạn lãi suất đi lên sau đại dịch Covid-19...

Multimedia

Multimedia
Kinh tế Việt Nam 2025 bứt phá 8,02%: Tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

eMagazine

Kinh tế Việt Nam 2025 bứt phá 8,02%: Tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD năm 2025

Những nước có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới

Thế giới

Những nước có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Châu Âu lên kế hoạch trả đũa sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thuế quan 10% liên quan tới Greenland

Thế giới

2

Nông dân Hải Phòng nỗ lực chuyển đổi số

Dân sinh

3

Giá vàng và giá bạc có thể chững lại sau khởi đầu năm tốt chưa từng thấy

Thế giới

4

Đấu giá bất thành, CTG đăng ký bán khớp lệnh hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP

Doanh nghiệp niêm yết

5

Wardhaven Fund không còn là cổ đông lớn tại Chứng khoán Thiên Việt

Doanh nghiệp niêm yết

