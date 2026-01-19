Thanh khoản bất ngờ giảm mạnh, cổ phiếu lớn gây sức ép lên VN-Index

VN-Index chốt phiên sáng nay đã bốc hơi gần như toàn bộ thành quả tăng trong phiên dưới sức ép của nhóm cổ phiếu lớn. Tuy nhiên phần còn lại của thị trường cũng không kém khi số mã tăng vẫn áp đảo số giảm.

Chỉ số đạt đỉnh khoảng 9h52, tăng gần 18,5 điểm (+0,98%) nhưng kết phiên chỉ còn tăng 1,63 điểm (+0,09%). Sự thay đổi của độ rộng không cho thấy có sự tương thích nhiều giữa đà trượt dốc của VN-Index và giao dịch cổ phiếu: Tại đỉnh chỉ số ghi nhận 164 mã tăng/106 mã giảm và kết phiên vẫn là 165 mã tăng/132 mã giảm.

Sức ép lên điểm số chủ yếu đến từ đà trượt giá của các cổ phiếu lớn. VHM từ trên tham chiếu lao dốc kinh hoàng tới 3,86% so với đỉnh và chốt giảm 1,69% so với tham chiếu. VCB cũng “đổ đèo” 2,04% thành giảm 1,37% so với tham chiếu. VIC bốc hơi 2,91%, co hẹp mức tăng còn 0,13%.

Những trụ lớn còn xanh như BID tăng 0,2%, CTG tăng 0,63%, GAS tăng 2,3%, TCB tăng 0,7%, HPG tăng 0,91% cũng đều đã trượt dốc từ 1% tới trên 2%. Số ít còn lại có sức đề kháng khá tốt là VPB tăng 1,73%, co hẹp không đáng kể (-0,51% so với đỉnh), MBB tăng 1,48% (-0,36% so với đỉnh). Thống kê rổ VN30 có tới 21 cổ phiếu đã trượt giá tối thiểu 1% trong sáng nay.

Điều khá bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips này không lớn, thậm chí giao dịch còn giảm 28% so với phiên trước, còn gần 7.704 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản kém nhất 9 phiên. Thanh khoản nhóm ngân hàng trong rổ VN30 chiếm 39,3%, giảm đáng kể so với trung bình 46,6% của tuần trước. Như vậy thanh khoản suy yếu của rổ này có yếu tố giảm giao dịch của nhóm ngân hàng khá rõ nét. Điểm tích cực là trong bối cảnh thanh khoản co lại như vậy, độ rộng rổ VN30 vẫn còn khá với 19 mã tăng/10 mã giảm. Nói cách khác, sức ép từ bên bán không phải là quá lớn và chưa “dìm” toàn bộ cổ phiếu xuống vùng giá đỏ. Đà trượt giá có yếu tố giảm cầu.

Thanh khoản ở phần còn lại của thị trường không quá tệ. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm 15% (-2.506 tỷ đồng) so với sáng phiên trước nhưng rổ VN30 giảm 2.958 tỷ. Như vậy nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu tăng thanh khoản. Điều này kết hợp với độ rộng vẫn đang duy trì tốt phản ánh khả năng đề kháng ở nhóm vừa và nhỏ.

Các cổ phiếu lớn khiến VN-Index trượt dốc sáng nay.

Nhìn từ góc độ phân bổ vốn, khoảng 73% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE tập trung ở nhóm tăng giá và 21,2% tập trung ở nhóm giảm giá. Đây vẫn là tỷ trọng tích cực tương tự các phiên trước, bất kể điểm số lên xuống như thế nào. Ngoài ra, sức mạnh dòng tiền ở nhóm tăng giá tốt nhất vẫn chiếm ưu thế rõ nét: Trong 165 mã xanh có 82 mã tăng trên 1%, tập trung 38,5% thanh khoản sàn. Trong 132 mã đỏ có 64 mã giảm quá 1%, tập trung 11,6% thanh khoản sàn.

Rổ VN30 đóng góp 6 mã tăng từ 1% trở lên là VPB, PLX, MBB, GAS, GVR, HDB. Số này đều đạt thanh khoản cơ trên trăm tỷ đồng. Midcap cũng có VIX tăng 5,06% khớp 1.310,2 tỷ; KBC tăng 5,34% với 581,7 tỷ; GEX tăng 2,45% với 268,8 tỷ; BSR tăng 1,24% với 249,4 tỷ; CII tăng 2,14% với 180,9 tỷ; VCG tăng 1,5% với 136,7 tỷ.

Ở phía giảm, chỉ có 6 mã khớp vượt trăm tỷ đồng, chủ yếu là blue-chips. HCM giảm 1,13%, VTP giảm 1,64% là hai mã midcap duy nhất. Ngoài ra tổng số giảm sâu nhất này cũng chỉ có 19 mã khớp lệnh đạt từ 10 tỷ đồng trở lên. Như vậy áp lực bán giá sâu không nhiều trong phiên sáng nay.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giao dịch cân bằng, vị thế ròng chỉ khoảng -3 tỷ đồng trên sàn HoSE. Cũng có một số mã giao dịch lớn, phía mua ròng là GAS +71,3 tỷ, VIX +67,5 tỷ, HPG +67,2 tỷ, CTG +52 tỷ. Phía bán ròng có HCM -103 tỷ, MSN -51,2 tỷ, VRE -50 tỷ.