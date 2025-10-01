Cổ phiếu trụ lại “bập bênh”, thị trường tăng quẩn

Nhóm cổ phiếu Vin quay đầu điều chỉnh mạnh sáng nay trong khi nhóm ngân hàng phục hồi. Sự co kéo điểm số giúp VN-Index vẫn xanh nhưng giao dịch yếu ớt trên nền thanh khoản giảm tới 31% so với sáng hôm qua.

Chỉ số chốt phiên sáng tăng 4,53 điểm tương đương +0,27% với độ rộng không quá khác biệt: 165 mã tăng/131 mã giảm. Sự triệt tiêu lẫn nhau giữa các cổ phiếu lớn và dòng tiền kém khiến giao dịch uể oải, đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp.

VIC giảm 2,17%, VHM giảm 1,26% đang tạo gánh nặng cho VN-Index khi lấy đi hơn 3,5 điểm. Nhóm ngân hàng chỉ sót lại BAB giảm 0,7% và toàn bộ 14 mã nhóm này trong rổ VN30 đều tăng. Kéo điểm tốt nhất là LPB tăng 2,42%, STB tăng 2,64%, TCB tăng 1,45%. Ngoài ra cổ phiếu mạnh khác là TPB tăng 2,65%. Tuy nhiên trừ TCB, các cổ phiếu này đều có vốn hóa rất hạn chế, thành ra nhóm này chỉ đủ bù lại cho VIC và VHM.

Phần điểm tăng còn lại đến từ số lớn cổ phiếu blue-chips tăng, nhưng không mạnh. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,44% với 24 mã tăng/4 mã giảm. Chỉ riêng sự tương phản trong độ rộng và điểm số cũng thấy lực kéo của nhóm tăng không tốt. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay cũng giảm mạnh 27% so với sáng hôm qua.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, biên độ dao động hẹp là đặc trưng của phiên này. Tuy sàn có 165 mã xanh nhưng chỉ 52 mã tăng hơn 1%, trong đó chưa tới một nửa (20 mã) đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Giao dịch nổi bật cũng chỉ tập trung vào 11 cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh quá 100 tỷ đồng: VIX tăng 2,91%, GEX tăng 1,44%, VND tăng 2%, TCH tăng 3,16%, HAG tăng 3,99%, EVF tăng 3,38% cùng với một số blue-chips VN30.

Phía giảm cũng không có gì đặc sắc khi chỉ 57 mã giảm hơn 1% với 14 mã khớp được quá 10 tỷ đồng. VIC, VHM dĩ nhiên dẫn đầu nhóm này và là duy nhất có thanh khoản vượt mức trăm tỷ đồng. Còn lại số ít giao dịch vài chục tỷ là GMD giảm 1,91%, HDC giảm 1,51%, FTS giảm 1,53%, DCM giảm 1,21%, PVD giảm 1,36%...

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Như vậy phần lớn thanh khoản lẫn số lượng cổ phiếu tập trung ở nhóm dao động nhỏ, phản ánh trạng thái lình xình. Điều này cũng không có gì đặc biệt vì thị trường đang ở thời điểm chờ đợi thông tin, nên các bên đều giảm cường độ hoạt động. Người cầm cổ không muốn bán nhiều vì “lỡ” tin nâng hạng xuất hiện lại “hớ”. Ngược lại người cầm tiền chờ giá thấp thì không tới và cũng chưa sẵn sàng nâng giá lên. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay chỉ đạt 10.731 tỷ đồng, giảm 31% so với sáng hôm qua, thấp nhất kể từ đầu tuần.

Dù vậy điểm tích cực là thanh khoản vẫn đang tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu tăng giá: Sàn HoSE có 31 mã giao dịch vượt trăm tỷ đồng thì chỉ 4 mã đỏ là VIC, VHM, VJC và VCI. Diễn biến này cho thấy thị trường cũng đang phục hồi sau hai phiên cổ phiếu lao dốc nhiều bất chấp VN-Index được neo giữ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm cường độ mua vào đáng chú ý: Tổng giá trị giải ngân trên HoSE sáng nay chỉ đạt 963,6 tỷ đồng, giảm 23% so với sáng hôm qua và thấp nhất kể từ đầu tuần. May mắn là bên bán cũng hạ nhiệt ,giảm 21% nên giá trị bán ròng đạt -854,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý là FPT -131,1 tỷ, MWG -92 tỷ, STB -88 tỷ, SSI -86,2 tỷ, VRE -59,9 tỷ, VHM -53,7 tỷ. Phía mua ròng có VIX +88,2 tỷ, LPB -35,3 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài khép lại tháng 9 với tổng giá trị bán ròng khoảng 25.299 tỷ đồng trên sàn HoSE, giảm đáng kể so với mức -42.200 tỷ đồng trong tháng 8. Dù vậy tính từ đầu năm tới nay sàn này cũng đã bị rút đi tới 99.245 tỷ đồng ròng, vượt qua mức bán ròng của cả năm 2024 (87.013 tỷ đồng).