Cổ phiếu trụ lại “bập bênh”, thị trường tăng quẩn

Thứ Tư, 01/10/2025
Kim Phong
01/10/2025, 11:59
Nhóm cổ phiếu Vin quay đầu điều chỉnh mạnh sáng nay trong khi nhóm ngân hàng phục hồi. Sự co kéo điểm số giúp VN-Index vẫn xanh nhưng giao dịch yếu ớt trên nền thanh khoản giảm tới 31% so với sáng hôm qua.
Chỉ số chốt phiên sáng tăng 4,53 điểm tương đương +0,27% với độ rộng không quá khác biệt: 165 mã tăng/131 mã giảm. Sự triệt tiêu lẫn nhau giữa các cổ phiếu lớn và dòng tiền kém khiến giao dịch uể oải, đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp.
VIC giảm 2,17%, VHM giảm 1,26% đang tạo gánh nặng cho VN-Index khi lấy đi hơn 3,5 điểm. Nhóm ngân hàng chỉ sót lại BAB giảm 0,7% và toàn bộ 14 mã nhóm này trong rổ VN30 đều tăng. Kéo điểm tốt nhất là LPB tăng 2,42%, STB tăng 2,64%, TCB tăng 1,45%. Ngoài ra cổ phiếu mạnh khác là TPB tăng 2,65%. Tuy nhiên trừ TCB, các cổ phiếu này đều có vốn hóa rất hạn chế, thành ra nhóm này chỉ đủ bù lại cho VIC và VHM.
Phần điểm tăng còn lại đến từ số lớn cổ phiếu blue-chips tăng, nhưng không mạnh. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,44% với 24 mã tăng/4 mã giảm. Chỉ riêng sự tương phản trong độ rộng và điểm số cũng thấy lực kéo của nhóm tăng không tốt. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay cũng giảm mạnh 27% so với sáng hôm qua.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, biên độ dao động hẹp là đặc trưng của phiên này. Tuy sàn có 165 mã xanh nhưng chỉ 52 mã tăng hơn 1%, trong đó chưa tới một nửa (20 mã) đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Giao dịch nổi bật cũng chỉ tập trung vào 11 cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh quá 100 tỷ đồng: VIX tăng 2,91%, GEX tăng 1,44%, VND tăng 2%, TCH tăng 3,16%, HAG tăng 3,99%, EVF tăng 3,38% cùng với một số blue-chips VN30.
Phía giảm cũng không có gì đặc sắc khi chỉ 57 mã giảm hơn 1% với 14 mã khớp được quá 10 tỷ đồng. VIC, VHM dĩ nhiên dẫn đầu nhóm này và là duy nhất có thanh khoản vượt mức trăm tỷ đồng. Còn lại số ít giao dịch vài chục tỷ là GMD giảm 1,91%, HDC giảm 1,51%, FTS giảm 1,53%, DCM giảm 1,21%, PVD giảm 1,36%...
Như vậy phần lớn thanh khoản lẫn số lượng cổ phiếu tập trung ở nhóm dao động nhỏ, phản ánh trạng thái lình xình. Điều này cũng không có gì đặc biệt vì thị trường đang ở thời điểm chờ đợi thông tin, nên các bên đều giảm cường độ hoạt động. Người cầm cổ không muốn bán nhiều vì “lỡ” tin nâng hạng xuất hiện lại “hớ”. Ngược lại người cầm tiền chờ giá thấp thì không tới và cũng chưa sẵn sàng nâng giá lên. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay chỉ đạt 10.731 tỷ đồng, giảm 31% so với sáng hôm qua, thấp nhất kể từ đầu tuần.
Dù vậy điểm tích cực là thanh khoản vẫn đang tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu tăng giá: Sàn HoSE có 31 mã giao dịch vượt trăm tỷ đồng thì chỉ 4 mã đỏ là VIC, VHM, VJC và VCI. Diễn biến này cho thấy thị trường cũng đang phục hồi sau hai phiên cổ phiếu lao dốc nhiều bất chấp VN-Index được neo giữ.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm cường độ mua vào đáng chú ý: Tổng giá trị giải ngân trên HoSE sáng nay chỉ đạt 963,6 tỷ đồng, giảm 23% so với sáng hôm qua và thấp nhất kể từ đầu tuần. May mắn là bên bán cũng hạ nhiệt ,giảm 21% nên giá trị bán ròng đạt -854,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý là FPT -131,1 tỷ, MWG -92 tỷ, STB -88 tỷ, SSI -86,2 tỷ, VRE -59,9 tỷ, VHM -53,7 tỷ. Phía mua ròng có VIX +88,2 tỷ, LPB -35,3 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài khép lại tháng 9 với tổng giá trị bán ròng khoảng 25.299 tỷ đồng trên sàn HoSE, giảm đáng kể so với mức -42.200 tỷ đồng trong tháng 8. Dù vậy tính từ đầu năm tới nay sàn này cũng đã bị rút đi tới 99.245 tỷ đồng ròng, vượt qua mức bán ròng của cả năm 2024 (87.013 tỷ đồng).
11:07, 01/10/2025
10:50, 01/10/2025
Dòng tiền từ các quỹ ETF vào khu vực Đông Nam Á rút ròng trở lại, -5,6 triệu USD, sau khi bơm ròng hai tuần trước đó. Trong đó, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng, -24,2 triệu USD, theo sau là Thái Lan bị rút 3 triệu USD.
Tuần tới sẽ là một thời điểm quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá phân loại thị trường chứng khoán bán niên tháng 9/2025 vào ngày 8/10...
Tổng cộng, đã có 47 thương vụ M&A có giá trị trên 10 tỷ USD trong ba quý đầu năm...
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Chính phủ Việt Nam đang đặt tiêu dùng nội địa vào vị trí trung tâm của chiến lược tăng trưởng. Tại nhiều hội nghị kinh tế, các chuyên gia và cơ quan quản lý đều nhấn mạnh rằng việc kích cầu thị trường trong nước sẽ là động lực then chốt giúp nền kinh tế duy trì đà phục hồi và tạo bứt phá trong giai đoạn tới.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: