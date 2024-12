Thanh khoản lên đỉnh 10 phiên, VN-Index trụ vững mốc 1250 điểm

Phiên chiều đáo hạn phái sinh đã xuất hiện thêm một đợt bán tháo khá mạnh nữa. VN-Index bị ép lùi xuống tận 1249,39 điểm trước khi cầu bắt đáy vào kéo hồi. Sự kiên nhẫn của dòng tiền mua khiến mức phục hồi khá yếu, nhưng vẫn đẩy thanh khoản lên mức cao nhất 10 phiên.

Chỉ số đóng cửa đã hồi lên 1254,67 điểm, chủ yếu nhờ các cổ phiếu co hẹp mức tăng. Độ rộng thay đổi rất ít trong nhịp cuối phản ánh rõ nét chiến thuật mua thụ động để có giá tốt, thay vì tranh nhau đẩy giá lên.

VN-Index chạm đáy trong phiên lúc 2h23 với 55 mã tăng/265 mã giảm. Đến cuối phiên độ rộng vẫn chỉ là 75 mã tăng/322 mã giảm, tức là số lượng cổ phiếu đảo chiều đến mức đổi màu giá là rất ít. Tuy nhiên cũng giống phiên sáng, khả năng phục hồi nên được nhìn từ góc độ “thoát đáy” hơn là màu giá, vì bên mua không có lý do gì để phải nâng cao giá quá mức.

Toàn sàn HoSE chỉ còn 15,9% số lượng cổ phiếu vẫn đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Số cổ phiếu hồi giá từ 1% trở lên chiếm 50,1% sàn. Đại đa số cổ phiếu đều tạo đáy trùng với điểm đáy của VN-Index nên khả năng phục hồi những phút cuối xuất hiện trên diện khá rộng.

Dĩ nhiên số đỏ vẫn hoàn toàn áp đảo, thậm chí trong 322 mã giảm vẫn có 126 mã giảm quá 1%, tương đương với số lượng buổi sáng (122 mã). Số giảm sâu nhiều hơn một chút, với 46 mã giảm quá 2% trong khi phiên sáng mới có 33 mã. Như vậy mặt bằng giá thực sự đã bị hạ xuống thấp hơn trong phiên chiều nay.

Những cổ phiếu chịu áp lực thực sự lớn đều có dòng tiền bắt đáy khá tích cực, hầu hết hồi giá lên. Có vẻ cổ phiếu giảm càng sâu thì càng dễ kích thích bắt đáy. DIG có lúc rơi 5,28% sau đó hồi lại 3,71% và chốt phiên còn giảm 1,76%. Thanh khoản mã này đạt 321,9 tỷ đồng. HAH tại đáy giảm 4,36%, hết phiên còn -1,72% tương đương hồi 2,75%, thanh khoản 199,4 tỷ. HDG hồi 1,69%, còn giảm 1,15%, khớp 149 tỷ; PDR hồi 1,69% còn giảm 2,55%, khớp 323,7 tỷ; GEX hồi 1,59% còn giảm 1,03%, thanh khoản 100,7 tỷ… Các cổ phiếu thanh khoản ít hơn thậm chí có thể phục hồi tới 3-4% trong phiên như DC4, VDS, HVH, MIG, GSP, KHG, HTN, PAC…

Bảng điện chỉ lác đác màu xanh, nhưng độ hồi giá cổ phiếu là khá tốt.

Nói chung từ góc độ mua, hôm nay là một phiên “săn sale” khi bên bán chấp nhận hạ giá rất nhiều. Sự hoảng loạn đã làm thay đổi tâm lý giữ cổ bình tĩnh của mấy ngày trước. Những cổ phiếu được vớt giá lên càng nhiều càng tốt, thanh khoản lớn cũng là điểm cộng vì cho thấy đã có rất nhiều nhà đầu tư hoảng hốt tháo chạy và cổ phiếu được thu gom.

Chiều nay thanh khoản tiếp tục duy trì khá cao, hai sàn khớp thêm 8.887 tỷ đồng, tăng 16,6% so với phiên sáng. Riêng HoSE tăng thanh khoản 19,1%, đạt 8.368 tỷ đồng. Tính chung cả ngày, HoSE và HNX khớp lệnh 16.509 tỷ đồng, tăng 73,2% so với hôm qua và là mức cao nhất 10 phiên. Về con số tuyệt đối hơn 16,5 ngàn tỷ đồng không phải là cao, nhưng so với 3 phiên đầu tuần trung bình chỉ hơn 9,5 ngàn tỷ đã là tăng rất nhiều. Ngoài ra trung bình 10 phiên liền trước khoảng 10,7 ngàn tỷ, thanh khoản hôm nay cũng tốt hơn đáng kể.

Với mức giao dịch tăng cao, thị trường đã lôi kéo được dòng tiền đứng ngoài vào bắt đáy bằng mức chiết khấu giá đáng chú ý. Sự hoảng loạn không đến từ nội tại mà được thúc đẩy bằng sự kiện bên ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch cân bằng hơn nhiều so với buổi sáng. Khối này xả thêm 1.031 tỷ đồng ở HoSE thì cũng mua vào 981,3 tỷ tương ứng mức ròng nhỏ -49,8 tỷ. Phiên sáng khối này bán ròng 430,9 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt là FPT +109,4 tỷ, KDH +47,8 tỷ, DGC +26,2 tỷ. Phía bán ròng có SSI -121,2 tỷ, VPB -89,1 tỷ, VCB -71,5 tỷ, PDR -62,3 tỷ, VHM -42,6 tỷ, VJC -36,8 tỷ, HPG -33 tỷ…