Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

“Bán chui”, người nhà Tổng giám TLH bị phạt tiền và bị đình chỉ giao dịch 4 tháng

Hà Anh

25/05/2026, 09:57

Bà Phạm Thúy Liễu - người liên quan của bà Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH-HOSE) đã bán 2.398.662 cổ phiếu TLH nhưng không báo cáo

Sơ đồ giá cổ phiếu TLH trên TradingView.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với bà Phạm Thúy Liễu, cư trú tại 10/119 KP3 phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (hiện nay là 10/119 KP3 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo quyết định này, bà Liễu bị phạt tiền tương đương 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế, tính theo mệnh giá, với tổng số tiền lên tới 479,73 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, bà Phạm Thúy Liễu, có mối liên hệ với bà Phạm Thị Hồng, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH-HOSE), đã thực hiện giao dịch bán 2.398.662 cổ phiếu TLH (tương đương 23.986.620.000 đồng theo mệnh giá) mà không thông báo trước về kế hoạch này.

Ngoài hình phạt tiền, bà Thúy Liễu còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời gian 4 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung theo khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trên thị trường, cổ phiếu TLH vẫn nằm trong diện cảnh báo theo Quyết định số 178/QĐ-SGDHCM ngày 03/4/2025 của Tổng Giám đốc HOSE. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 là -17,67 tỷ đồng, dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025. Cổ phiếu này chưa đáp ứng các yêu cầu tại điểm b khoản 4 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, TLH cho biết doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.320 tỷ đồng, giảm 15,62% so với năm 2024 và giảm 26,62% so với kế hoạch đề ra (7.250 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế trong năm 2025 đạt 6 tỷ đồng, tăng 101% so với năm 2024, nhưng lại giảm tới 94,55% so với kế hoạch đề ra (110 tỷ đồng).

Ban lãnh đạo TLH nhận định rằng năm 2025 vẫn là một năm đầy thách thức cho ngành thép toàn cầu, khi giá thép chưa có dấu hiệu phục hồi tích cực. Trong bối cảnh khó khăn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của TLH cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ vào chiến lược điều hành linh hoạt và chính sách chăm sóc khách hàng chặt chẽ, Tập đoàn đã vượt qua giai đoạn khó khăn của năm 2024 và tiếp tục nỗ lực duy trì hiệu quả kinh doanh ở mức tối ưu trong năm 2025.

Sông Đà Nhật Nam cùng Chủ tịch bị phạt tiền do giao dịch "chui" cổ phiếu SJC

08:55, 18/01/2026

Sông Đà Nhật Nam cùng Chủ tịch bị phạt tiền do giao dịch

Mua "chui", Chủ tịch S99 bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch 4 tháng

08:16, 21/10/2025

Bán "chui", lãnh đạo FID bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch

19:36, 17/10/2025

Vinaconex phát hành hơn 51 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2025, chi 500 tỷ tăng vốn tại Giầy Thượng Đình

Vinaconex đăng ký mua 53,1 triệu cổ phiếu GTD, tương đương dự kiến chi khoảng 531 tỷ đồng để tham gia đợt chào bán. Trong khi đó, An Quý Hưng Holding có thể bỏ ra gần 520 tỷ đồng.

Cen Land đặt mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng trong 2026

Cen Land đặt mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng trong 2026

Năm 2026, Cen Land đặt mục tiêu: doanh thu thuần đạt 3.420 tỷ đồng, tăng 158%; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 196% so với kết quả thực hiện của năm 2025...

Thêm Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố và bắt tạm giam

Thêm Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố và bắt tạm giam

Ngày 07/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1.

Tập đoàn Đất Xanh có tên mới Bluemarq Group

Tập đoàn Đất Xanh có tên mới Bluemarq Group

Mã chứng khoán DXG của Tập đoàn trên HoSE tiếp tục được duy trì. Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu BLUEMARQ GROUP mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh hoạt động và các bộ nhận diện thương hiệu trong quý 3/2026.

Khởi tố Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng cùng Kế toán trưởng

Khởi tố Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng cùng Kế toán trưởng

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng Công ty.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy