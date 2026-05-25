“Bán chui”, người nhà Tổng giám TLH bị phạt tiền và bị đình chỉ giao dịch 4 tháng

Bà Phạm Thúy Liễu - người liên quan của bà Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH-HOSE) đã bán 2.398.662 cổ phiếu TLH nhưng không báo cáo

Bán chui, người nhà tổng giám đốc TLH bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch 4 tháng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với bà Phạm Thúy Liễu, cư trú tại 10/119 KP3 phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (hiện nay là 10/119 KP3 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo quyết định này, bà Liễu bị phạt tiền tương đương 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế, tính theo mệnh giá, với tổng số tiền lên tới 479,73 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, bà Phạm Thúy Liễu, có mối liên hệ với bà Phạm Thị Hồng, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH-HOSE), đã thực hiện giao dịch bán 2.398.662 cổ phiếu TLH (tương đương 23.986.620.000 đồng theo mệnh giá) mà không thông báo trước về kế hoạch này.

Ngoài hình phạt tiền, bà Thúy Liễu còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời gian 4 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung theo khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trên thị trường, cổ phiếu TLH vẫn nằm trong diện cảnh báo theo Quyết định số 178/QĐ-SGDHCM ngày 03/4/2025 của Tổng Giám đốc HOSE. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 là -17,67 tỷ đồng, dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025. Cổ phiếu này chưa đáp ứng các yêu cầu tại điểm b khoản 4 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, TLH cho biết doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.320 tỷ đồng, giảm 15,62% so với năm 2024 và giảm 26,62% so với kế hoạch đề ra (7.250 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế trong năm 2025 đạt 6 tỷ đồng, tăng 101% so với năm 2024, nhưng lại giảm tới 94,55% so với kế hoạch đề ra (110 tỷ đồng).

Ban lãnh đạo TLH nhận định rằng năm 2025 vẫn là một năm đầy thách thức cho ngành thép toàn cầu, khi giá thép chưa có dấu hiệu phục hồi tích cực. Trong bối cảnh khó khăn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của TLH cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ vào chiến lược điều hành linh hoạt và chính sách chăm sóc khách hàng chặt chẽ, Tập đoàn đã vượt qua giai đoạn khó khăn của năm 2024 và tiếp tục nỗ lực duy trì hiệu quả kinh doanh ở mức tối ưu trong năm 2025.