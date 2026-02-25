Thanh khoản tiền đồng và ngoại tệ "xì hơi" sau kỳ nghỉ Tết

Trong hai phiên giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán, lãi suất thị trường liên ngân hàng chỉ biến động nhẹ. Mặt bằng lãi suất VND tăng nhẹ so với ngày 13/2, song đã giảm mạnh so với mức đỉnh cao nhất trong 11 năm được ghi nhận vào các phiên 3–4/2/2026...

So với trước Tết nguyên đán (13/2), mặt bằng lãi suất VND liên ngân hàng đến ngày 24/2 đã có sự điều chỉnh đáng kể theo hướng ổn định hơn.

Cụ thể, lãi suất qua đêm (ON) tăng nhẹ 0,74 điểm phần trăm, từ 3,76% lên 4,5%/năm, phản ánh nhu cầu thanh khoản ngắn hạn có phần tăng nhẹ so với thời điểm giữa tháng. Tuy nhiên, biến động đáng chú ý nhất nằm ở kỳ hạn 1 tuần (1W), khi lãi suất giảm mạnh 3,6 điểm phần trăm, từ mức 9,1%/năm xuống còn 5,5%/năm. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản mang tính thời điểm trước Tết đã được giải tỏa đáng kể.

Diễn biến lãi suất VND liên ngân hàng từ đầu năm đến 23/2/2026 (Nguồn: WiGroup, NHNN)

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất 2 tuần (2W) tăng nhẹ 0,32 điểm phần trăm lên 6,1%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng (1M) giảm 0,93 điểm phần trăm xuống 6,6%/năm.

Nhìn chung, so với ngày 13/2, thị trường tiền tệ vào ngày 24/2 cho thấy dấu hiệu bình ổn trở lại sau giai đoạn biến động mạnh, với mặt bằng lãi suất phản ánh thanh khoản hệ thống đã được cải thiện và điều tiết hiệu quả hơn.

Doanh số cho vay liên ngân hàng 1 năm trở lại đây (Nguồn: WiGroup, NHNN)

Lãi suất bình quân liên ngân hàng với USD gần như đi ngang so với trước Tết, giao dịch tại: qua đêm 3,64%/năm; 1 tuần 3,68%/năm; 2 tuần 3,72%/năm, 1 tháng 3,76%/năm.

Thị trường tiền tệ bình ổn trở lại sau giai đoạn biến động mạnh trước Tết âm lịch, mặt bằng lãi suất phản ánh thanh khoản hệ thống đã được cải thiện và điều tiết hiệu quả.

Trên kênh nghiệp vụ thị trường mở, ngày 23/2, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 7.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với lãi suất 4,5%/năm cho các kỳ hạn 7, 14 và 28 ngày. Tổng khối lượng trúng thầu đạt 3.773,99 tỷ đồng, trong đó tập trung ở kỳ hạn 14 và 28 ngày, trong khi kỳ hạn 7 ngày không phát sinh khối lượng trúng thầu. Với 13.898,54 tỷ đồng đáo hạn và không phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều hành đã hút ròng 10.124,55 tỷ đồng khỏi thị trường, đưa dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố xuống còn 472.771,78 tỷ đồng.

Sang ngày 24/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày với cùng mức lãi suất 4,5%/năm và toàn bộ khối lượng được hấp thụ. Trong bối cảnh có tới 30.888,12 tỷ đồng đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 29.888,12 tỷ đồng, kéo dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống 442.883,66 tỷ đồng.

Tổng thể, diễn biến này cho thấy Ngân hàng Nhà nước duy trì định hướng điều tiết thanh khoản theo hướng thận trọng, chủ động rút bớt tiền khỏi hệ thống trong bối cảnh áp lực thanh khoản ngắn hạn đã hạ nhiệt sau Tết.