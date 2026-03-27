Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thanh long xuất khẩu sang EU chịu kiểm tra với tần suất 50% là chưa chính xác

Chu Khôi

27/03/2026, 19:37

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra vào trưa 27/3/2026, nhằm làm rõ những phản ánh chưa chính xác liên quan đến việc EU tăng mức độ kiểm soát đối với thanh long Việt Nam.

Xuất khẩu thanh long sang EU đang chịu tần suất kiểm tra là 30%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định rằng mặt hàng thanh long của Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) hiện đang thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất kiểm tra 30%, không phải 50% như một số thông tin đã được đăng tải trước đó. Việc làm rõ thông tin về tần suất kiểm tra đối với thanh long không chỉ giúp doanh nghiệp tránh hiểu nhầm mà còn góp phần ổn định tâm lý thị trường, tạo cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo đó, thanh long hiện nằm trong Phụ lục II của Quy định (EU) 2019/1793 – danh mục các mặt hàng bị áp dụng biện pháp kiểm soát tăng cường khi nhập khẩu vào thị trường này. Cùng với thanh long, một số nông sản khác của Việt Nam cũng đang chịu mức kiểm soát tăng cường gồm: ớt và đậu bắp với tần suất kiểm tra 50%, sầu riêng 20%. Riêng chanh leo hiện chưa thuộc diện áp dụng biện pháp kiểm soát tăng cường của EU.

EU SIẾT CHẶT QUY ĐỊNH VỀ DƯ LƯỢNG

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong những năm gần đây, EU liên tục siết chặt các quy định liên quan đến dư lượng tối đa cho phép (MRLs) đối với thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời mở rộng phạm vi kiểm soát đối với nông sản nhập khẩu.

Đáng chú ý, ngày 29/1/2026, EU đã thông báo tới WTO về việc thay đổi cách tiếp cận trong thiết lập MRLs. Thay vì dựa trên đánh giá “rủi ro” như trước đây, EU chuyển sang tiếp cận dựa trên “mối nguy”. Với các hoạt chất có nguy cơ cao như gây ung thư hoặc rối loạn nội tiết, mức dư lượng tối đa được áp dụng mặc định chỉ 0,01 mg/kg, tức là gần như bằng 0 về mặt kỹ thuật.

Sự thay đổi này cho thấy EU không chỉ tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu mà còn siết chặt ngay từ “ngưỡng chấp nhận” đối với dư lượng hóa chất. Điều này được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi sản xuất nông sản, từ khâu canh tác, thu hoạch đến chế biến và xuất khẩu của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường, các quy định về MRLs ngày càng trở thành hàng rào kỹ thuật với yêu cầu khắt khe, tần suất cập nhật nhanh và nhiều quy định mới được ban hành trong thời gian ngắn, gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu.

ĐỐI THOẠI VỚI EU, HƯỚNG TỚI GIẢM TẦN SUẤT KIỂM TRA

Trước các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt từ EU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông sản xuất khẩu.

Ngay khi nhận được các thông báo không tuân thủ từ phía EU liên quan đến vi phạm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành tiến hành truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân và hoàn thiện báo cáo khắc phục gửi tới cơ quan có thẩm quyền của EU.

Đồng thời, Bộ thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị nhằm đôn đốc địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với hàng xuất khẩu. Nhiều quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp cũng đã được triển khai, cùng với các chương trình sử dụng tác nhân sinh học nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất.

Nhờ các biện pháp này, số lượng cảnh báo không tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của EU đối với nông sản Việt Nam đã giảm rõ rệt. Nếu năm 2024 ghi nhận 64 cảnh báo, thì đến năm 2025 con số này giảm xuống còn 17.

Để tiếp tục cải thiện tình hình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ động làm việc với Tổng vụ Y tế và An toàn thực phẩm của EU (DG-SANTE).

Trong khuôn khổ hợp tác này, phía EU đã tiến hành đợt thanh tra tại Việt Nam từ ngày 3 đến 20/6/2025 đối với các mặt hàng ớt, thanh long và sầu riêng. Kết quả thanh tra được đánh giá tích cực, đặc biệt ở hệ thống cấp phép, kiểm soát lưu thông thuốc bảo vệ thực vật và sự chủ động của khu vực tư nhân.

Hai bên cũng đã thống nhất về kế hoạch hành động nhằm khắc phục các tồn tại. Theo đó, Việt Nam sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện và gửi phía EU vào tháng 5/2026. Báo cáo này được xem là cơ sở quan trọng để EU xem xét việc tiếp tục duy trì, tăng cường hay giảm tần suất kiểm tra đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam.

Trong ngắn hạn, Bộ tập trung hoàn thiện báo cáo kỹ thuật về việc triển khai kế hoạch hành động khắc phục các tồn tại nhằm đàm phán giảm tần suất kiểm tra tại cửa khẩu đối với một số mặt hàng thuộc Phụ lục II của Quy định (EU) 2019/1793.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn được yêu cầu theo dõi sát các dự thảo quy định mới của EU, đặc biệt liên quan đến cách tiếp cận MRLs, để kịp thời trao đổi và có ý kiến. Công tác tập huấn, phổ biến quy định cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ cho doanh nghiệp và người sản xuất.

Về trung và dài hạn, Bộ định hướng nâng cao năng lực tuân thủ quy định của EU cho toàn bộ chuỗi sản xuất; tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong bảo đảm an toàn thực phẩm; phát triển sản xuất theo hướng bền vững, giảm phụ thuộc vào hóa chất; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm.

Để nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu sang EU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường tuân thủ quy định an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản xuất khẩu.

EU thông báo tần suất kiểm tra thực tế với một số mặt hàng rau quả nhập khẩu vào EU

Chanh leo, thanh long Việt Nam đối diện nguy cơ bị EU siết chặt kiểm soát

Đồng Tháp: Ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ cao để tăng sức cạnh tranh cho trái thanh long

Từ khóa:

bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường dư lượng thuốc bảo vệ thực vật EU siết chặt quy định MRLs hợp tác Việt Nam - EU nông sản xuất khẩu thanh long Việt Nam thanh tra EU tại Việt Nam

Đọc thêm

Ngành kiến trúc và nội thất hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn về giảm phát thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả và đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn vật liệu trở thành yếu tố then chốt, đặc biệt khi các xu hướng công trình xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon đang ngày càng rõ nét.

Ngày 27/3/2026, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Đây là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế của địa phương.

Chương trình chi tiêu khí hậu mới trị giá 8 tỷ Euro của Đức tập trung vào điện gió và phương tiện điện được kỳ vọng tạo cú hích cho chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh để giúp nước này đạt mục tiêu phát thải đã đề ra...

Ngày 27/3/2026, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ IV chính thức công bố thể lệ, cơ cấu giải thưởng và phát động mùa giải năm 2026. Đây là lần thứ tư liên tiếp giải được tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi báo chí chuyên ngành uy tín, có sức lan tỏa sâu rộng.

Ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với yêu cầu ngày càng cao về công nghệ, quản lý môi trường, phát triển xanh và bền vững…

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy