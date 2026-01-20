Đồng Tháp: Ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ cao để tăng sức cạnh tranh cho trái thanh long

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Khởi Anh
20/01/2026, 15:36
Thanh long là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp. Nhờ loại cây trồng này, nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu bền vững. Đồng Tháp đang tập trung nhiều giải pháp từ ứng dụng công nghệ cao vào canh tác, chế biến để nâng cao chất lượng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, thương mại…
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, hiện tỉnh đã xây dựng được vùng chuyên canh thanh long gần 9.400 ha, với sản lượng thu hoạch hằng năm gần 272.000 tấn trái, chủ yếu tập trung ở các địa phương phía đông của tỉnh.
Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã có trên 2.300 ha diện tích thanh long được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GAP cùng 33 mã số vùng trồng cấp xuất sang thị trường Trung Quốc với 5.493 ha và 92 mã số vùng trồng xuất sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia với 1.271 ha.
Xã Tân Thuận Bình là một trong những địa phương có diện tích trồng thanh long lớn nhất tỉnh với gần 2.700 ha. Phần lớn diện tích thanh long đang được canh tác theo hướng VietGAP, GlobalGAP để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Thời gian qua, địa phương đã hình thành được vùng nguyên liệu đạt chuẩn xuất khẩu, chú trọng liên kết tiêu thụ sản xuất, tiêu thụ.
Đại diện Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận Bình cho biết địa phương hình thành các hợp tác xã cùng tổ hợp tác quy tụ nông dân, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác theo hướng GAP cho ra sản phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc, tăng cường quảng bá sản phẩm cũng như xúc tiến thương mại cho nông sản hàng hóa... hướng đến nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm trái thanh long, góp phần giúp cho ngành hàng thanh long phát triển bền vững.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, Đồng Tháp tập trung ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của trái thanh long trên thị trường xuất khẩu.
Tỉnh kêu gọi và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng những nhà máy sản xuất sản phẩm chế biến đa dạng từ trái thanh long để góp phần giải quyết phần nào sản lượng trái thanh long khi vào mùa thu hoạch rộ.
Ngoài ra, ngành nông nghiệp Đồng Tháp khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích ồ ạt; chú trọng nâng cao chất lượng, áp dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP để dễ dàng kết nối với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.
Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp, hướng dẫn, khuyến khích nông dân đưa sản phẩm nông nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử.
Sở Nông nghiệp & Môi trường đã hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; hướng dẫn, giới thiệu chủ thể OCOP tham gia vào các sàn thương mại điện tử như: Voso.vn, Ocop247.vn, Postmart.vn, sendo.vn, htx.cooplink.com.vn, ketnoiocop.vn...
Đáng chú ý, đến nay, Đồng Tháp có 824/1.002 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử.
Tại tỉnh Ninh Bình, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương...
Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân...
Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...
Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2025); đối với lao động nữ là 57 tuổi, tăng 4 tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm, song vẫn phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu...
Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...

