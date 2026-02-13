Đà Nẵng thêm 737 căn hộ đủ điều kiện mở bán

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 13/02/2026
Ngô Anh Văn
13/02/2026, 19:27
Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết hiện thành phố có thêm 737 căn hộ thuộc dự án Khu đô thị Capital Square 2 đã đủ điều kiện được bán theo quy định tại Điều 24 luật Kinh doanh bất động sản 2023.
Khu đô thị Capital Square 2 (nằm trên đường Ngô Quyền, phường An Hải, Đà Nẵng), có diện tích sử dụng đất 31.960 m2, gồm 7 khối căn hộ cao tầng và 1 khối văn phòng thương mại - dịch vụ 7 tầng, trong đó, 3 tòa nhà là: Tòa 2.1 (có 207 căn), Tòa 2.5 (có 265 căn) và Tòa 2.7 (có 265 căn), với tổng cộng 737 căn hộ đủ điều kiện mở bán.
Hiện, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Công ty TNHH Mega Assets (chủ đầu tư dự án) về việc xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án này.
Đáng chú ý, tại văn bản trên, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Mega Assets chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của hồ sơ; thực hiện ký kết hợp đồng mua bán đúng quy định; thực hiện bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai; công khai đầy đủ thông tin dự án; lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Đặc biệt, trường hợp dự án hoặc nhà ở đang thế chấp, chủ đầu tư phải thực hiện giải chấp trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng theo quy định của Luật Nhà ở 2023.
Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đề nghị doanh nghiệp triển khai dự án đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại dự án.
Capital Square 2 là một trong hai phân khu của Dự án Capital Square -tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp do Công ty TNHH Mega Assets & Công ty TNHH Bất động sản SIH làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 61.368 m2, chia thành 2 phân khu Capital Square 2 và Capital Square 3.
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong diện mạo đô thị Đà Nẵng, khi làn sóng phát triển nhà cao tầng diễn ra sôi động. Cuộc “chạy đua” tung ra hàng ngàn sản phẩm mới của các chủ đầu tư đã tạo nên bức tranh giao dịch khởi sắc, đặc biệt ở phân khúc căn hộ.
Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, hiện thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố đã vượt qua giai đoạn trầm lắng, phục hồi rõ nét, tăng ở hầu hết các phân khúc. Dịch vụ kinh doanh bất động sản ghi nhận mức tăng ấn tượng với tổng doanh thu đạt hơn 20.700 tỷ đồng.
Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội theo các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội.
Trong năm 2025 vừa qua, Thành phố đã hoàn thành 5 dự án với 2.907 căn hộ, vượt 8% chỉ tiêu Chính phủ giao; đồng thời, triển khai 12 dự án khác với hơn 9.000 căn hộ. Riêng trong đầu tháng 1/2026, Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư hàng loạt dự án nhà ở xã hội với tổng vốn hàng ngàn tỷ đồng. Trước đó, hai dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ cũng được khởi công, cung cấp hơn 2.100 căn hộ cho thị trường.
Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, chia sẻ: Giai đoạn từ năm 2005-2024, Đà Nẵng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 18.500 căn nhà ở xã hội, trong đó, hơn 11.000 căn được đầu tư từ ngân sách, là địa phương có số lượng nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngân sách cao nhất cả nước.
“Mục tiêu năm 2026, thành phố sẽ hoàn thành gần 5.000 căn nhà ở xã hội, gấp khoảng hai lần chỉ tiêu năm trước; Giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội”, ông Nam cho biết thêm.
Dự án có quy mô khoảng 2.505 căn hộ được kỳ vọng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 9.000 người, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án của Chính phủ.
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) đang lựa chọn nhà đầu tư và dự kiến khởi công dự án thành phần 1 vào tháng 4/2026...
Sau khi khởi công cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, Chính phủ vừa giao cho UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản xây dựng cần Tân Hiền, cây cầu vượt kết nối với TP. Hồ Chí Minh…
Được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2006, Khu đô thị mới ven sông Hạc được kỳ vọng tạo dựng không gian đô thị hiện đại ven sông tại khu vực Hạc Thành – Hàm Rồng. Tuy nhiên, sau hai thập kỷ triển khai, dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt ở công tác giải phóng mặt bằng và chính sách đất đai.
