Hơn 3.500 tỷ đồng xây tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại trung tâm Nghệ An

Nguyễn Thuấn

13/02/2026, 14:36

Dự án có quy mô khoảng 2.505 căn hộ được kỳ vọng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 9.000 người, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án của Chính phủ.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc.

Theo định hướng, dự án nhằm đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu của công nhân, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn, qua đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án của Chính phủ.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 9.000 người. Trong đó, diện tích đất dành cho nhà ở xã hội gần 48.000 m2; đất ở chung cư thương mại gần 12.000 m2. Dự kiến sẽ xây dựng khoảng 2.005 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 500 căn hộ nhà ở thương mại.

Bên cạnh các khối chung cư, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng xã hội và kỹ thuật như trung tâm văn hóa, trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế cùng hệ thống cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Thời gian hoàn thành và đưa vào hoạt động dự kiến trước ngày 31/12/2030.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, việc đầu tư dự án tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc là rất cần thiết trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người lao động, công nhân ngày càng tăng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hồ sơ dự án đã đầy đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và định hướng phát triển của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch; đồng thời yêu cầu đảm bảo năng lực của nhà đầu tư, đặc biệt là năng lực tài chính, tránh tình trạng dự án kéo dài. Cùng với đó, dự án phải đảm bảo hài hòa cảnh quan, không gian đô thị và chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững.

Dự án nhà ở xã hội Nghệ An Tổ hợp chung cư Vinh Phú

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2026

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2026

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) đang lựa chọn nhà đầu tư và dự kiến khởi công dự án thành phần 1 vào tháng 4/2026...

Chính phủ giao Đồng Nai làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Tân Hiền

Chính phủ giao Đồng Nai làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Tân Hiền

Sau khi khởi công cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, Chính phủ vừa giao cho UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản xây dựng cần Tân Hiền, cây cầu vượt kết nối với TP. Hồ Chí Minh…

Thanh Hóa: Sau 20 năm, KĐT ven sông Hạc vẫn gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Thanh Hóa: Sau 20 năm, KĐT ven sông Hạc vẫn gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2006, Khu đô thị mới ven sông Hạc được kỳ vọng tạo dựng không gian đô thị hiện đại ven sông tại khu vực Hạc Thành – Hàm Rồng. Tuy nhiên, sau hai thập kỷ triển khai, dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt ở công tác giải phóng mặt bằng và chính sách đất đai.

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để khai thác tạm trước Tết

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để khai thác tạm trước Tết

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông và phương án thu phí, để xem xét khai thác tạm hơn 35 km phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán 2026...

Thanh Hóa: Chấp thuận triển khai Dự án nhà ở xã hội Phú Sơn hơn 1.500 tỷ đồng

Thanh Hóa: Chấp thuận triển khai Dự án nhà ở xã hội Phú Sơn hơn 1.500 tỷ đồng

Với quy mô hơn 1,6 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 1.551 tỷ đồng, Dự án Nhà ở xã hội phường Phú Sơn được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Thanh Hóa.

