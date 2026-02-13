Hơn 3.500 tỷ đồng xây tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại trung tâm Nghệ An

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 13/02/2026
Nguyễn Thuấn
13/02/2026, 14:36
Dự án có quy mô khoảng 2.505 căn hộ được kỳ vọng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 9.000 người, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án của Chính phủ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp chung cư, nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc.
Theo định hướng, dự án nhằm đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu của công nhân, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn, qua đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án của Chính phủ.
Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 9.000 người. Trong đó, diện tích đất dành cho nhà ở xã hội gần 48.000 m2; đất ở chung cư thương mại gần 12.000 m2. Dự kiến sẽ xây dựng khoảng 2.005 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 500 căn hộ nhà ở thương mại.
Bên cạnh các khối chung cư, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng xã hội và kỹ thuật như trung tâm văn hóa, trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế cùng hệ thống cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Thời gian hoàn thành và đưa vào hoạt động dự kiến trước ngày 31/12/2030.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, việc đầu tư dự án tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc là rất cần thiết trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người lao động, công nhân ngày càng tăng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hồ sơ dự án đã đầy đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và định hướng phát triển của địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch; đồng thời yêu cầu đảm bảo năng lực của nhà đầu tư, đặc biệt là năng lực tài chính, tránh tình trạng dự án kéo dài. Cùng với đó, dự án phải đảm bảo hài hòa cảnh quan, không gian đô thị và chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững.
