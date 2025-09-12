Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương Australia

Tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn, ông Trần Lưu Quang, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với tư cách là trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam, thành phố sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia...

Ngày 12/9, tại Hội trường Thống Nhất, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã hội kiến bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia và Phu quân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

TRỌNG ĐIỂM TRONG QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - AUSTRALIA

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Thành phố của Toàn quyền Australia và Phu quân, coi đó là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Australia, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Australia.

Chúc mừng thành công của các cuộc hội kiến, hội đàm hiệu quả của bà Toàn quyền Australia với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tại Hà Nội, ông Trần Lưu Quang cho biết Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia.

Cảm ơn tình cảm và những đánh giá cao của bà Toàn quyền Autralia dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ, hợp tác hiệu quả giúp Thành phố tiếp tục phát triển năng động trong tương lai. Australia đã để lại những ấn tượng và hình ảnh tốt đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh qua các mô hình hợp tác như Đại học RMIT Việt Nam…

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay sau khi hợp nhất cùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước đây sẽ càng có thêm nhiều dư địa để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia.

Ông Trần Lưu Quang khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thành phố sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia, trước mắt là với 5 bang của Australia đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia.

Bà Sam Mostyn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác song phương giữa Australia và Việt Nam trong các lĩnh vực; chia sẻ kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam cùng các kế hoạch phát triển mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó một phần lớn sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và khẳng định Australia luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chúc mừng ông Trần Lưu Quang trên cương vị tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bà Toàn quyền Australia đánh giá cao tiềm năng và sự phát triển năng động của Thành phố; bày tỏ mong muốn Thành phố tiếp tục giữ vững được nhịp phát triển năng động của mình và tiếp tục các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Australia.

Australia mong muốn tiếp tục tiếp nhận các sinh viên và thực tập sinh Việt Nam sang học tập, đào tạo nghề để khi trở về trở thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

CON NGƯỜI VIỆT NAM LUÔN CHÂN THÀNH, MẾN KHÁCH VÀ RỘNG LƯỢNG

Trả lời báo chí trong chuyến thăm, Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ vô cùng bất ngờ và ấn tượng bởi sự chuyển mình, đổi thay vượt bậc của Việt Nam.

Từ những khu phố chỉ có xe đạp và người đi bộ, cho đến một trong những nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và thành công nhất trong khu vực. Người dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về vị thế của đất nước mình, bởi những tác động lớn tích cực không chỉ tới bản thân Việt Nam mà tới cả thế giới.

“Trở lại đầu những năm 1990, tôi đã đến Việt Nam cùng hai người bạn đam mê du lịch và khám phá. Chúng tôi đã dành 3 tuần chu du từ Nam ra Bắc, khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó qua Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt và kết thúc hành trình ở Hà Nội. Tôi vẫn nhớ rất rõ, bởi người dân Việt Nam lúc đó rất đỗi hiếu khách và rộng lượng. Tôi nhớ khi ấy, ở đây gần như không có khách du lịch nước ngoài, nên chắc hẳn người dân thấy chúng tôi khá lạ lẫm. Nhưng rồi bạn biết không, chúng tôi đã được đón tiếp bằng sự chân thành và lòng mến khách đến mức ngỡ ngàng. Đến tận hôm nay, khi quay lại Việt Nam, tôi vẫn cảm nhận được điều đó. Và không thể tưởng tượng được rằng, chỉ vài thập kỷ khi quay trở lại Việt Nam, tôi đã chứng kiến một trong những nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và thành công nhất trong khu vực”, Toàn quyền Australia Sam Mostyn chia sẻ.

Toàn quyền Sam Mostyn cho biết khi trò chuyện với các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, bà cảm nhận rõ việc Việt Nam đặt mục tăng trưởng nhưng không đánh đổi bằng hạnh phúc của người dân hay môi trường tự nhiên - những yếu tố sống còn của một đất nước. Bà cũng nhận thấy, các nhà lãnh đạo đang nỗ lực để duy trì sự cân bằng này một cách tốt nhất, trong đó lấy người dân làm trung tâm.

Các chính sách cải cách được thiết kế đều do người dân, vì người dân, với minh chứng là việc đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo trong 3 thập kỷ qua - một thành tựu thực sự phi thường.

Bà Sam Mostyn nhấn mạnh chính sự chân thành, mến khách và rộng lượng của người Việt Nam là nền tảng vững chắc và động lực để các nước tìm đến làm bạn, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Với Australia, hai bên đã chứng kiến dấu mốc lịch sử khi năm 2024 nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Và trong các cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam lần này, Toàn quyền Sam Mostyn nhận thấy cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế thu nhập cao trong những thập kỷ tới.

“Việt Nam và Australia đang thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại rất hiệu quả và sẽ tiếp tục phát triển. Tôi rất vui khi có nhiều cơ hội để đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy đầu tư tư nhân vào Việt Nam. Hiện đang có một Quỹ tài trợ đầu tư khu vực Đông Nam Á trị giá 2 tỷ AUD và chúng tôi muốn sử dụng quỹ đó một cách hiệu quả tại đất nước các bạn. Chúng tôi cũng đầu tư vào việc xây dựng một “bệ phóng công nghệ” tại đây để kết nối các công ty khởi nghiệp, các viện nghiên cứu. Đây là mối quan hệ rất thực chất mà chúng tôi muốn củng cố để đảm bảo rằng, đầu tư của Australia sẽ song hành cùng sự ổn định và phát triển của Việt Nam”, Toàn quyền Australia Sam Mostyn nhấn mạnh.

Hiện nay, Việt Nam và Australia là đối tác thương mại lớn của nhau với kim ngạch thương mại đạt hơn 14 tỷ USD năm 2024. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư song phương những năm tới.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, theo Toàn quyền Sam Mostyn, giáo dục là một trong những sợi dây gắn kết lâu đời và sâu sắc nhất trong quan hệ giữa hai nước bắt đầu từ những năm 1970.

Theo thống kê mới nhất, đã có hơn 160.000 người Việt Nam đến Australia để học tập, và hiện có khoảng 33.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Australia. Ngoài ra, có khoảng 17.000 người Việt Nam đang theo học các chương trình cấp bằng của Australia ngay tại Việt Nam.

Toàn quyền Sam Mostyn cho rằng đây là ví dụ rõ nét về giao lưu nhân dân, kết nối giữa con người với con người. Bà cũng cho biết, tiếng Việt hiện là ngôn ngữ phổ biến thứ tư tại Australia, với cộng đồng người Việt hơn 350.000 người tại Australia. Trong câu chuyện về Việt Nam và quan hệ giữa hai nước, Toàn quyền Sam Mostyn cũng chia sẻ về mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ và bình đẳng giới mà Việt Nam cũng đang dành sự quan tâm lớn.

Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định toàn thể người dân Việt Nam hãy tự hào về vị thế mà đất nước đang có trên trường quốc tế. Bởi Việt Nam phát triển, vươn lên mạnh mẽ không chỉ tạo dựng uy tín của chính mình, mà còn tạo tác động tích cực lớn tới cả thế giới. Và bà tin tưởng rằng, tầm ảnh hưởng đó sẽ ngày càng nâng lên nhờ vào những chiến lược phát triển mạnh mẽ mà các nhà lãnh đạo Việt Nam đang thúc đẩy