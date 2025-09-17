Thành tỷ phú từ nuôi tôm công nghệ cao: Hướng đi mới tăng thu nhập nông dân ven biển xứ Thanh

Từ những thửa ao đất từng kém hiệu quả, nay nhiều nông dân tại xã Hoằng Châu (Thanh Hoá) đã trở thành tỷ phú nhờ dám thử sức với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, mở ra hướng phát triển mới cho nghề nuôi trồng thủy sản ở địa phương.

Xã Hoằng Châu, nơi nổi tiếng với nghề nuôi trồng thủy sản đang chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ khi nhiều hộ dân dám từ bỏ cách nuôi tôm quảng canh truyền thống để áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong ao nổi có mái che. Giữa cánh đồng nuôi trồng, những dãy ao bán nổi phủ bạt trắng, chạy dài ngay ngắn như minh chứng rõ rệt cho sự thay da đổi thịt của nghề nuôi tôm nơi đây.

Khu nuôi trồng của ông Trương Văn Miên, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Hoằng Phong ấn tượng với 5 ao nuôi và hệ thống phụ trợ được đầu tư bài bản trên diện tích 1 ha. Ông Miên kể, trước kia gia đình chỉ nuôi tôm trong ao đất quảng canh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, hiệu quả thấp.

“Chuyển sang nuôi tôm công nghệ cao, tôi thấy khác hẳn. Quy trình khép kín giúp kiểm soát từ khâu chọn giống, xử lý môi trường nước đến quản lý dịch bệnh. Tôm phát triển khỏe mạnh, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường”, ông Miên chia sẻ.

Nuôi tôm công nghệ cao giúp nâng cao chất lượng.

Theo ông, mô hình này cho phép nuôi tới 3 vụ/năm, mật độ cao tới 500 con/m2. Đặc biệt, vụ đông có giá bán gấp đôi so với các vụ khác, dao động 280.000-300.000 đồng/kg. Mỗi năm, gia đình ông thu trung bình 10 tấn tôm, lãi gần 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

“Đầu tư ban đầu gần 3 tỷ đồng, nhưng sau 3 năm thì cơ bản đã thu hồi vốn. Tôi thấy hướng đi này hoàn toàn xứng đáng”, ông Miên hồ hởi nói.

Không chỉ riêng gia đình ông Miên, tại Hợp tác xã Hoằng Phong, phong trào nuôi tôm công nghệ cao đang dần lan tỏa. Ông Lường Văn Trang, Giám đốc hợp tác xã, cho biết: “Chúng tôi hiện có 286 ha nuôi tôm nước lợ với 147 hộ tham gia, mỗi năm cho sản lượng khoảng 300 tấn. Những hộ nuôi theo công nghệ cao đều đạt hiệu quả kinh tế vượt trội, trung bình 700–800 triệu đồng/năm, có hộ thu tiền tỷ”.

Tuy nhiên, ông Trang cũng thừa nhận, vốn đầu tư lớn và yêu cầu kỹ thuật khắt khe khiến nhiều hộ còn e dè. Hợp tác xã đang kết nối với ngân hàng để hỗ trợ vay vốn ưu đãi, đồng thời phối hợp doanh nghiệp trong khâu bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn, “cầm tay chỉ việc” được tổ chức thường xuyên, giúp hộ nuôi mới nhanh chóng làm chủ kỹ thuật.

Gia đình ông Trương Văn Miên là hộ tiên phong trong Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Hoằng Phong.

Câu chuyện phát triển nghề nuôi tôm công nghệ cao ở Hoằng Châu không chỉ dừng lại ở con số lợi nhuận.

Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết xã hiện có hơn 1.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó nhiều diện tích đã chuyển sang mô hình công nghệ cao. Điều đáng mừng là mô hình này tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động lớn tuổi, không còn cơ hội làm việc tại khu công nghiệp.

“Thu nhập trung bình 8-12 triệu đồng/tháng, không chỉ giúp người dân gắn bó với quê hương mà còn góp phần xây dựng sinh kế bền vững. Đây cũng là cơ sở để xã hoạch định vùng nuôi, hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất”, bà Lan nói.

Dù còn đó những thách thức về vốn, về kỹ thuật, nhưng với sự đồng hành của chính quyền, hợp tác xã và doanh nghiệp, mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở Hoằng Châu đang mở ra một hướng đi bền vững. Trên cánh đồng mặn mòi vị biển, người dân đã tìm thấy “chìa khóa” để làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.