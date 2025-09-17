Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Thành tỷ phú từ nuôi tôm công nghệ cao: Hướng đi mới tăng thu nhập nông dân ven biển xứ Thanh

Nguyễn Thuấn

17/09/2025, 19:23

Từ những thửa ao đất từng kém hiệu quả, nay nhiều nông dân tại xã Hoằng Châu (Thanh Hoá) đã trở thành tỷ phú nhờ dám thử sức với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, mở ra hướng phát triển mới cho nghề nuôi trồng thủy sản ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoằng Châu cùng ông Trương Văn Miên kiểm tra sức khỏe của tôm.
Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoằng Châu cùng ông Trương Văn Miên kiểm tra sức khỏe của tôm.

Xã Hoằng Châu, nơi nổi tiếng với nghề nuôi trồng thủy sản đang chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ khi nhiều hộ dân dám từ bỏ cách nuôi tôm quảng canh truyền thống để áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong ao nổi có mái che. Giữa cánh đồng nuôi trồng, những dãy ao bán nổi phủ bạt trắng, chạy dài ngay ngắn như minh chứng rõ rệt cho sự thay da đổi thịt của nghề nuôi tôm nơi đây.

Khu nuôi trồng của ông Trương Văn Miên, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Hoằng Phong ấn tượng với 5 ao nuôi và hệ thống phụ trợ được đầu tư bài bản trên diện tích 1 ha. Ông Miên kể, trước kia gia đình chỉ nuôi tôm trong ao đất quảng canh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, hiệu quả thấp.

“Chuyển sang nuôi tôm công nghệ cao, tôi thấy khác hẳn. Quy trình khép kín giúp kiểm soát từ khâu chọn giống, xử lý môi trường nước đến quản lý dịch bệnh. Tôm phát triển khỏe mạnh, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường”, ông Miên chia sẻ.

Nuôi tôm công nghệ cao giúp nâng cao chất lượng.
Nuôi tôm công nghệ cao giúp nâng cao chất lượng.

Theo ông, mô hình này cho phép nuôi tới 3 vụ/năm, mật độ cao tới 500 con/m2. Đặc biệt, vụ đông có giá bán gấp đôi so với các vụ khác, dao động 280.000-300.000 đồng/kg. Mỗi năm, gia đình ông thu trung bình 10 tấn tôm, lãi gần 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

“Đầu tư ban đầu gần 3 tỷ đồng, nhưng sau 3 năm thì cơ bản đã thu hồi vốn. Tôi thấy hướng đi này hoàn toàn xứng đáng”, ông Miên hồ hởi nói.

Không chỉ riêng gia đình ông Miên, tại Hợp tác xã Hoằng Phong, phong trào nuôi tôm công nghệ cao đang dần lan tỏa. Ông Lường Văn Trang, Giám đốc hợp tác xã, cho biết: “Chúng tôi hiện có 286 ha nuôi tôm nước lợ với 147 hộ tham gia, mỗi năm cho sản lượng khoảng 300 tấn. Những hộ nuôi theo công nghệ cao đều đạt hiệu quả kinh tế vượt trội, trung bình 700–800 triệu đồng/năm, có hộ thu tiền tỷ”.

Tuy nhiên, ông Trang cũng thừa nhận, vốn đầu tư lớn và yêu cầu kỹ thuật khắt khe khiến nhiều hộ còn e dè. Hợp tác xã đang kết nối với ngân hàng để hỗ trợ vay vốn ưu đãi, đồng thời phối hợp doanh nghiệp trong khâu bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn, “cầm tay chỉ việc” được tổ chức thường xuyên, giúp hộ nuôi mới nhanh chóng làm chủ kỹ thuật.

Gia đình ông Trương Văn Miên là hộ tiên phong trong Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Hoằng Phong.
Gia đình ông Trương Văn Miên là hộ tiên phong trong Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Hoằng Phong.

Câu chuyện phát triển nghề nuôi tôm công nghệ cao ở Hoằng Châu không chỉ dừng lại ở con số lợi nhuận.

Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết xã hiện có hơn 1.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó nhiều diện tích đã chuyển sang mô hình công nghệ cao. Điều đáng mừng là mô hình này tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động lớn tuổi, không còn cơ hội làm việc tại khu công nghiệp.

“Thu nhập trung bình 8-12 triệu đồng/tháng, không chỉ giúp người dân gắn bó với quê hương mà còn góp phần xây dựng sinh kế bền vững. Đây cũng là cơ sở để xã hoạch định vùng nuôi, hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất”, bà Lan nói.

Dù còn đó những thách thức về vốn, về kỹ thuật, nhưng với sự đồng hành của chính quyền, hợp tác xã và doanh nghiệp, mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở Hoằng Châu đang mở ra một hướng đi bền vững. Trên cánh đồng mặn mòi vị biển, người dân đã tìm thấy “chìa khóa” để làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Mô hình kinh tế mới, bền vững ở Mỹ Quang với cây "vàng đỏ"

16:33, 04/09/2025

Mô hình kinh tế mới, bền vững ở Mỹ Quang với cây

Thanh Hóa: Một mô hình nông nghiệp sạch từ những mảnh ruộng bỏ hoang

10:41, 31/07/2025

Thanh Hóa: Một mô hình nông nghiệp sạch từ những mảnh ruộng bỏ hoang

Từ khóa:

Hoằng Châu Kinh tế xanh mô hình nuôi tôm nuôi tôm công nghệ cao thủy sản

Đọc thêm

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC – HOSE) vừa điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án số 1 thuộc Tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn, nâng tổng vốn đầu tư từ 2.400 tỷ đồng lên 2.900 tỷ đồng...

Triển lãm VietnamPlas 2025 thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Triển lãm VietnamPlas 2025 thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Không chỉ là nơi giao lưu giữa các doanh nghiệp chuyên ngành, nhà đầu tư và khách tham quan, triển lãm ngành nhựa và cao su Châu Á lần thứ 23 (vIETNAMpLAS 2025) còn nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển của ngành nhựa - cao su Việt Nam, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác cũng như khai thác những cơ hội mới trong thị trường đầy sôi động này.

Tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, chủ yếu là vừa và nhỏ

Tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, chủ yếu là vừa và nhỏ

Riêng tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 410.000, trong đó phần lớn là khối SMEs.

Chuyên gia: Không đánh đồng một khung thời gian 40 ngày thanh tra thuế với mọi doanh nghiệp

Chuyên gia: Không đánh đồng một khung thời gian 40 ngày thanh tra thuế với mọi doanh nghiệp

Tại hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Luật Quản lý thuế do VCCI tổ chức chiều 16/9, các chuyên gia bày tỏ lo ngại về quy định thanh tra, kiểm tra thuế với khung thời gian 40 ngày đang được áp dụng bị cho là quá dài với doanh nghiệp nhỏ nhưng lại chưa đủ cho doanh nghiệp lớn…

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp "khát" nhân lực cho phát triển bền vững

43% doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (GRI), một nửa trong số đó gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, hiện nay, đội ngũ nhân sự phụ trách công tác phát triển bền vững tại các doanh nghiệp phần lớn là nhân sự kiêm nhiệm...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nỗi đau hàng hiệu của Gen Z tại New York

Đẹp +

2

“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

Đầu tư

3

Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025

Đầu tư

4

Vì sao Việt Nam thu hút du khách Trung Quốc?

Du lịch

5

VHC sắp chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2025

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy