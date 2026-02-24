Thứ Ba, 24/02/2026

Thao túng cổ phiếu PAS, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ và 16 người cho mượn tài khoản bị cấm giao dịch hai năm

24/02/2026, 09:43

16 cá nhân đã cho bà Bùi Thị Phương Thúy mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 04/01/2021 đến ngày 30/12/2022 đối với cổ phiếu PAS...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (mã PAS-UPCoM). Cụ thể:

Đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 12/02/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 89/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Phương Thúy (Hà Nội). Theo đó, bà Thúy bị phạt 1,5 tỷ đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể: trong khoảng thời gian từ ngày 04/01/2021 đến ngày 30/12/2022, bà Bùi Thị Phương Thúy đã sử dụng 19 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu PAS nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu PAS.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của bà Bùi Thị Phương Thúy cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBCK đối với bà Bùi Thị Phương Thúy về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau:

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 13/02/2026;

Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 10/01/2026.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 12/02/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cá nhân, bao gồm: ông Nguyễn Đình Huy (Hà Nội), bà Đinh Thị Hương (Hà Nội), ông Vũ Minh Quân (Hưng Yên), bà Bùi Thị Hương Giang (Hà Nội), bà Trần Thị Phương Thúy (Hải Phòng), ông Nguyễn Tuấn Mạnh (Bắc Ninh), ông Nguyễn Văn Thưởng (Hà Nội), ông Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội), ông Nguyễn Văn Nghĩa (Hà Nội), bà Trần Thị Hương Giang (Hà Nội), bà Nguyễn Hồng Vân (Hà Nội), bà Bùi Thị Ngọc (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Phượng (Hà Nội), ông Phạm Hoàng Kiên (Hà Nội), ông Nguyễn Văn Toản (Phú Thọ), bà Hà Thị Hương Giang (Hà Nội).

Cụ thể như sau: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 09 tháng đối với 16 cá nhân theo Quyết định số 94/QĐ-XPHC do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán (16 cá nhân đã cho bà Bùi Thị Phương Thúy mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 04/01/2021 đến ngày 30/12/2022 đối với cổ phiếu PAS).

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 16 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBCK về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 16 cá nhân nêu trên như sau:

Cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 13/02/2026;

Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 13/02/2026.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Ngạc Văn Lượng (Hà Nội) với mức phạt tiền 1,75% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng 855.575.000 đồng) đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cuối cùng, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Đức Quân (Hà Nội) với mức phạt tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng 200.000.000 đồng) đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: ông Vũ Đức Quân, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (mã SDA-HNX) đã bán 1.000.000 cổ phiếu SDA (tương ứng 10.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá) từ ngày 01/6/2023 đến ngày 02/6/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Hình thức xử phạt bổ sung đối với ông Lượng và ông Quân là hai ông này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thao túng cổ phiếu CRC, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ cùng 8 người khác bị cấm giao dịch vì "cho mượn tài khoản"

17:14, 24/12/2025

Thao túng cổ phiếu CRC, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ cùng 8 người khác bị cấm giao dịch vì

"Hô hào" giá cổ phiếu trên phương tiện thông tin đại chúng sau khi nắm giữ là hành vi thao túng thị trường chứng khoán

18:50, 12/11/2025

VnEconomy

Trịnh Văn Quyết nhận án 7 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ đồng thao túng chứng khoán

11:24, 26/06/2025

Trịnh Văn Quyết nhận án 7 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ đồng thao túng chứng khoán

16 người cho mượn tài khoản APS chứng khoán thao túng cổ phiếu

Liên quan đến trái phiếu, hàng loạt công ty bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều công ty vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định, với mức phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn của SJC bị phạt tiền vì bán chui cổ phiếu

Thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn của SJC bị phạt tiền vì bán chui cổ phiếu

Ông Phạm Khánh Phương - thành viên HĐQT SJC cùng cổ đông lớn của công ty bán chui cổ phiếu SJC bị phạt tiền và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt 238 triệu đồng và cấm giao dịch

Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt 238 triệu đồng và cấm giao dịch

Ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt tiền 1,75% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá - tương ứng với 238 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Khơi thông dòng vốn cho kỷ nguyên “siêu dự án”: Lời giải từ trái phiếu hạ tầng và bài học quốc tế

Khơi thông dòng vốn cho kỷ nguyên “siêu dự án”: Lời giải từ trái phiếu hạ tầng và bài học quốc tế

Giai đoạn 2026-2035 được dự báo là thời kỳ bùng nổ hạ tầng chưa từng có tại Việt Nam với các siêu dự án mang tầm vóc lịch sử như Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến Metro đô thị tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và chiến lược chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công hữu hạn và quy mô tín dụng ngân hàng đang dần chạm ngưỡng rủi ro cao, việc phát triển thị trường trái phiếu hạ tầng là một giải pháp tất yếu của bài toán vốn dài hạn cho các siêu dự án.

Thao túng cổ phiếu SJS, hai cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch trong 2 năm

Thao túng cổ phiếu SJS, hai cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch trong 2 năm

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/01/2024, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu SJS nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu SJS, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

