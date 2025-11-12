Thứ Năm, 13/11/2025

Trang chủ Chứng khoán

"Hô hào" giá cổ phiếu trên phương tiện thông tin đại chúng sau khi nắm giữ là hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Thu Minh

12/11/2025, 18:50

Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó, được đánh giá là hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 29/11/2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt là Luật).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố  số điểm mới sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và văn bản quy định chi tiết thi hành.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán năm 2019 (Luật Chứng khoán), Luật đã sửa đổi, bổ sung 17 điều và bổ sung 3 điều. Trong đó, Luật đã bổ sung giải thích từ ngữ “thao túng thị trường chứng khoán” tại khoản 49 Điều 4, mô tả hành vi thống nhất giữa Luật Chứng khoán và Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017;

Đồng thời sửa đổi khoản 3 Điều 12 theo hướng quy định ngắn gọn thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán là một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán do hành vi “thao túng thị trường chứng khoán” đã được bổ sung giải thích thuật ngữ cụ thể tại khoản 49 Điều 4.

Theo đó, quy định thao túng thị trường chứng khoán là việc thực hiện một trong các hành vi sau đây: Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; 

Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo; 

Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm thao túng giá chứng khoán;

Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó;

Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Luật chứng khoán đã bổ sung một số nội dung tại điểm e sau điểm đ khoản 1 và khoản 1a, 1b sau khoản 1 Điều 11, cụ thể:

Luật bổ sung điểm e sau điểm đ khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán, theo đó quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Quy định này để thu hút các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, mở rộng kênh dẫn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Luật quy định rõ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân được tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thuộc một trong hai trường hợp sau đây: Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm và có tài sản bảo đảm đối với trái phiếu đó; Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có xếp hạng tín nhiệm và có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng đối với trái phiếu đó.

Quy định này nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và phù hợp với thông lệ quốc tế, hạn chế các vi phạm đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Đồng thời, Luật có quy định hiệu lực của quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ 01/01/2026.

nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sửa đổi Luật Chứng khoán thao túng thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

