Tháp đôi Rivea Residences và câu chuyện cảnh quan từ cảm hứng dòng thác

Trong tự nhiên, dòng thác không khởi sinh từ độ cao, mà từ dòng chảy. Nó bắt đầu lặng lẽ từ suối nguồn, tích tụ năng lượng qua từng tầng địa hình, để rồi đổ xuống mạnh mẽ, liên tục và không ngừng tái sinh. Triết lý ấy về chuyển động, về sự sống và về nhịp điệu tự nhiên chính là hình ảnh ẩn dụ, dẫn dắt toàn bộ tư duy cảnh quan tại Rivea Residences.

Giữa bối cảnh đô thị hóa theo chiều cao, khi thành phố giãn nở bằng bê tông, khi các công trình ngày càng giống nhau về hình thái và trải nghiệm, câu hỏi đặt ra là con người sẽ sống như thế nào trong những khối kiến trúc ấy. Rivea Residences ra đời với tham vọng kiến tạo một hệ sinh thái sống, nơi cảnh quan không chỉ bao quanh công trình, mà vận hành như một dòng chảy xuyên suốt, định hình cảm xúc, nhịp sống và bản sắc cộng đồng.

Cảnh quan song hành, thậm chí dẫn dắt kiến trúc, trở thành ngôn ngữ kể chuyện xuyên suốt toàn bộ trải nghiệm sống của cư dân, giống như cách một dòng thác dẫn dắt ánh nhìn và chuyển động, từ các tầng không gian trên cao đến các lớp cảnh quan thấp tầng.

CẢNH QUAN NHƯ “NGƯỜI KỂ CHUYỆN” CỦA ĐỜI SỐNG ĐÔ THỊ

Tọa lạc tại lõi xanh hiếm hoi của khu trung tâm phía Nam nội đô Hà Nội, đối diện công viên hồ sinh thái 15 ha Vĩnh Hưng, Rivea Residences sở hữu vị thế hiếm có giữa một khu vực đã phát triển ổn định và gần như không còn quỹ đất lớn. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới phố cổ, đồng thời tận hưởng tầm nhìn panorama ôm trọn dòng Sông Hồng và những di sản đô thị lâu đời của Thủ đô.

Rivea Residences sở hữu tọa độ đắt giá tại vùng lõi trung tâm Thủ đô.

Vị trí được nâng tầm khi dự án có tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng không gian sống tinh khiết – nơi kiến trúc, cảnh quan và con người cùng tồn tại trong trạng thái cân bằng. Cảnh quan không còn là yếu tố trang trí, mà trở thành trụ cột định hình trải nghiệm sống, là chất dẫn truyền cảm xúc xuyên suốt toàn bộ dự án.

Hiện thực hóa tầm nhìn về sự tinh khiết ấy, Belt Collins - đơn vị tư vấn đứng sau không gian của Rivea Residences - áp dụng triết lý xây dựng đã thành thương hiệu toàn cầu của họ: Cảnh quan là người kể chuyện. Trong hơn bảy thập kỷ thực hành thiết kế cảnh quan tại các đô thị hàng đầu, Belt Collins không theo đuổi những hình thức mang tính biểu tượng thuần thị giác mà hướng cảnh quan phải vận hành như một dòng chảy sống. Khởi thủy của dòng chảy ấy bắt đầu từ con người, tương tác với kiến trúc, rồi quay trở lại nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

Với hơn 2.000 dự án đã được triển khai, Belt Collins xem mỗi công trình là một hệ sinh thái, nơi cảnh quan đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa môi trường, không gian, văn hóa bản địa và cảm xúc cư dân.

CÁC TIỆN ÍCH CHUYỂN MÌNH THÀNH DÒNG CHẢY TÁI SINH

Xuyên suốt Rivea Residences là triết lý dòng chảy tái sinh. Nguyên tắc tổ chức toàn bộ cảnh quan tương tự cách một dòng thác được hình thành qua nhiều tầng địa hình khác nhau.

Hành trình ấy bắt đầu từ khối đế – nơi được hình dung như suối nguồn. Đây là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa cư dân và không gian sống, nơi nhịp sống đô thị được làm chậm lại thông qua nước, thảm thực vật và ánh sáng tự nhiên. Suối nguồn ấy không ồn ào, nhưng đủ mạnh để thiết lập trạng thái cảm xúc nền tảng trước khi dòng chảy tiếp tục được dẫn lên cao.

Từ khối đế, cảnh quan không ngắt quãng mà liên tục được kéo dài theo chiều đứng của tòa tháp đôi. Mỗi tầng không gian là một nhịp đổ khác nhau của dòng thác – khi mở rộng, khi lắng đọng – tạo nên sự chuyển tiếp mạch lạc giữa các trạng thái sống.

Tiếp đó là nguyên lý xếp lớp không gian mô phỏng cách thiên nhiên vận hành trong môi trường. Giống như một dòng thác không đổ xuống một mặt phẳng duy nhất, cảnh quan tại Rivea Residences được tổ chức thành nhiều lớp: lớp giao tiếp (khu mặt nước, không gian sinh hoạt chung), lớp bán riêng tư (khoảng nghỉ xanh giữa các tầng) và lớp tĩnh (đài ngắm sao, vườn yoga,…).

Triết lý Dòng thác thấm đẫm vào thiết kế từng căn hộ.

Chính sự xếp lớp này tạo nên nhịp điệu cảm xúc cho không gian sống. Cư dân có thể di chuyển trong dòng chảy ấy, lựa chọn điểm dừng phù hợp với trạng thái của mình: Khi cần kết nối, khi cần chiêm nghiệm mà không phải rời khỏi tổng thể hài hòa của công trình.

Khi các lớp đã hình thành, cảnh quan đóng vai trò như một bộ điều tiết cảm xúc – tương tự cách dòng nước điều hòa không gian tự nhiên. Ở các tầng thấp, cảnh quan mang tính sinh động, mở và giàu tương tác như hệ tiện ích thương mại và trường học.

Càng lên cao, dòng chảy càng được tinh giản, giảm dần cường độ để nhường chỗ cho sự tĩnh tại và tái tạo nội tâm. Những khu vườn trên cao, lối dạo bộ, hay ốc đảo tầng không được thiết kế với mật độ tiết chế, để thiên nhiên hiện diện vừa đủ – như nhịp chảy chậm lại của dòng thác trước khi tan vào không gian rộng lớn.

Hệ thống không gian nước, cây xanh đa tầng cùng cấu trúc cảnh quan mở đón ánh sáng tự nhiên và gió trời cung cấp nguồn năng lượng sống xuyên suốt toàn dự án. Dòng nước len lỏi qua từng lớp cảnh quan, kết hợp cùng thảm thực vật được tổ chức theo chiều đứng, giúp điều hòa vi khí hậu, mang đến cảm giác mát lành, dễ chịu cho từng bước chân. Không gian vì thế không chỉ đẹp để ngắm nhìn, mà thực sự “sống” và lan tỏa năng lượng tích cực mỗi ngày.

Điểm hội tụ có tính biểu tượng tại Rivea Residences chính là Cầu Khởi Nguyên – công trình kết nối hai tòa tháp, lấy cảm hứng trực tiếp từ hình tượng dòng thác. Dòng thác không chỉ kết nối khối đế và tầng cao về mặt thị giác, mà còn trở thành điểm hội tụ cảm xúc – nơi con người cảm nhận rõ nhất mối liên hệ giữa bản thân, thiên nhiên và kiến trúc.

Cầu Khởi Nguyên - điểm nhấn đặc sắc về kiến trúc tại dự án.

Rivea Residences không tìm cách gây ấn tượng tức thì. Giống như một dòng thác được hình thành qua thời gian, giá trị của dự án nằm ở sự bền bỉ và khả năng tái sinh. Tòa tháp đôi vì thế không chỉ kiêu hãnh bởi hình thái, mà bởi triết lý sống ẩn bên trong. Đó là nơi cảnh quan vận hành như một dòng chảy liên tục, và mỗi ngày sống là một hành trình được nuôi dưỡng giữa lòng đô thị.