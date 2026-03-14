Giá vàng lao dốc dưới sức ép của đồng USD mạnh, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (13/3), hoàn tất tuần giảm thứ hai liên tiếp, dưới sức ép từ xu hướng tăng giá của đồng USD và sự suy giảm của kỳ vọng giảm lãi suất, trong bối cảnh giá dầu tiếp tục leo thang vì xung đột quân sự căng thẳng ở Vùng Vịnh. Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng vàng và hoàn tất một tuần bán ròng thứ hai liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 60,7 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 1,2%, còn 5.019,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 3,29 USD/oz, tương đương giảm 3,93%, còn 80,7 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 1,3%, chốt ở mức 5.061,7 USD/oz.

Giá dầu thô chưa ngừng tăng và đóng cửa trên mức 100 USD/thùng trong phiên thứ hai liên tiếp, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tấn công Iran “rất mạnh mẽ trong thời gian 1 tuần tới”. Đà tăng của giá năng lượng duy trì ngay cả sau khi Mỹ công bố biện pháp miễn trừ trừng phạt trong thời gian 30 ngày để cho phép các nước có thể mua dầu Nga đã được đưa lên các tàu chở dầu.

Giới đầu tư trên thị trường vàng đang lo ngại rằng giá dầu ở ngưỡng ba con số sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, nhất là ở Mỹ, nơi lạm phát đã duy trì cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong suốt mấy năm qua. Mối lo lạm phát cao dẫn tới suy giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay, kéo theo đó là đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Kỳ vọng hạ lãi suất giảm, lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD tăng giá là những yếu tố không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD.

“Thị trường vẫn còn lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn, xét ở góc độ vàng là một tài sản để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tuy nhiên, giá vàng đang trôi dần về những mức thấp kể từ khi xung đột ở Iran nổ ra, vì đồng USD đã tăng lên mức cao nhất gần 4 tháng”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nhận định với hãng tin Reuters.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,76% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt tuần ở mức 100,5 điểm, cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Tuần này, chỉ số tăng 1,52% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, lên mức 4,285%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 3,734%.

Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chững lại trong phiên này sau khi số liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ bị điều chỉnh giảm mạnh. Theo báo cáo lần thứ hai, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ trong quý 4/2025 chỉ đạt mức tăng tính theo kỳ 1 năm là 0,7%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 1,4% trong lần công bố đầu tiên.

Dù vậy, lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đến nay đã tăng gần 0,3 điểm phần trăm nếu so với mức dưới 4% trước khi xung đột quân sự Mỹ - Iran nổ ra.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng trên 99% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 cũng chỉ ở mức 37%.

Trong một báo cáo, ngân hàng Commerzbank nhận định kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn vẫn đang là nguyên nhân chính gây áp lực mất giá lên vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tuần qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần tháng 1 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, PCE lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3/2024 và tăng tốc so với mức tăng 3% của tháng 12/2025.

PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Dữ liệu này càng củng cố khả năng Fed trì hoãn việc hạ lãi suất trong năm nay.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 4,3 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.071,6 tấn vàng.

Tuần này, quỹ bán ròng khoảng 1,4 tấn vàng, sau khi bán ròng 28 tấn vàng trong tuần trước. Tổng lượng bán ròng của hai tuần này đã vượt mức mua ròng của quỹ trong tuần trước khi xung đột nổ ra.

Cả tuần, giá vàng giao ngay giảm gần 3%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 159,2 triệu đồng/lượng, giảm 4,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Báo giá USD tại ngân hàng Vietcombank chốt tuần ở mức 26.048 đồng (mua vào) và 26.318 đồng (bán ra), tăng 49 đồng ở chiều mua vào và tăng 9 đồng ở chiều bán ra so với mức chốt của tuần trước.