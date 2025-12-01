Động lực nào khiến "cá mập" Pyn Elite điều chỉnh mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm?

Giá vàng trong nước và thế giới
Thu Minh
01/12/2025, 11:54
Quỹ PYN Elite đã quyết định nâng mục tiêu cho VN-Index lên 3.200 điểm, trong bối cảnh chỉ số hiện giao dịch quanh vùng 1.650 điểm.
Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ đến từ Phần Lan Pyn Elite Fund cho biết, khoảng một thập kỷ trước, khi lựa chọn Việt Nam làm thị trường mục tiêu, quỹ PYN Elite từng đặt kỳ vọng dài hạn rằng chỉ số trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có thể đạt mức 2.500 điểm.
Đến nay, quỹ đã quyết định nâng mục tiêu cho VN-Index lên 3.200 điểm, trong bối cảnh chỉ số hiện giao dịch quanh vùng 1.650 điểm.
Theo đại diện PYN Elite, quyết định điều chỉnh mục tiêu được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố rõ ràng. Chính phủ mới của Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đưa nền kinh tế bước sang giai đoạn thịnh vượng mới, với loạt dự án hạ tầng quy mô lớn giữ vai trò động lực, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa giúp thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư tư nhân.
Bên cạnh đó, quá trình hiện đại hóa thị trường tài chính đang diễn ra nhanh chóng, trong khi chính sách tín dụng tiếp tục được duy trì theo hướng hỗ trợ tăng trưởng. Các yếu tố này cộng hưởng, củng cố thêm triển vọng tích cực cho nền kinh tế cũng như lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.
Dữ liệu định giá cũng cho thấy dư địa tăng trưởng đáng kể. Trong vòng 15 năm qua, hệ số P/B của VN-Index đã ba lần vượt mốc 3,0; trong khi P/E trung bình dài hạn duy trì quanh 16 lần và cũng đã ba lần vượt ngưỡng 20 lần. Mục tiêu mới 3.200 điểm được PYN Elite xây dựng trên giả định tăng trưởng lợi nhuận bình quân 18–20% trong vài năm tới. Riêng năm 2025, lợi nhuận toàn thị trường được dự báo tăng trên 20%.
Mới đây, quỹ PYN Elite cũng vừa báo cáo hiệu suất giảm 4,85%, chủ yếu do điều chỉnh trong nhóm cổ phiếu tài chính. Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp quỹ đến từ Phần Lan ghi nhận hiệu suất âm, tháng trước quỹ này cũng âm 4,85%.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III nhìn chung khá tích cực, với tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Top 10 danh mục của quỹ gồm các mã ngân hàng STB, MBB, VIB, OCB, chứng khoán có VIX, 2 doanh nghiệp hàng không HVN, ACV, doanh nghiệp bán lẻ MWG, công ty công nghệ FPT và 1 công ty bất động sản HDG.
Trong tháng 10, bộ đôi cổ phiếu “họ” FPT là FRT và FPT lần lượt tăng gần 16% và 12%, qua đó đóng góp lớn vào hiệu suất của quỹ. Ngược chiều, các mã thuộc nhóm tài chính như VIX, VCI hay DSE lại sụt giảm mạnh từ 14% đến 22%, kéo tụt hiệu suất của quỹ. Riêng cổ phiếu VIX tính từ đỉnh đã giảm tới 42%.
Ông Petri Deryng - người đứng đầu quản lý Pyn Elite Fund cho rằng, hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong tháng 9 và 10, đặc biệt là nhắm vào các cổ phiếu công ty chứng khoán và ngân hàng do quỹ nắm giữ. Điều này đã ảnh hưởng đến hiệu suất của quỹ ngoại này so với VN-Index. Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất âm 3,2% trong tháng 9 dù VN-Index chỉ giảm 1,2%.
Mặc dù vậy, theo quan điểm của Pyn Elite Fund, sự sụt giảm này chỉ là tạm thời vì xu hướng chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng rõ ràng là tăng. Điều này được hỗ trợ bởi sự phát triển kinh tế vững chắc cũng như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ.
