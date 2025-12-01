Thứ Hai, 01/12/2025

Danh sách cổ phiếu tăng trưởng có kết quả kinh doanh tốt, thanh khoản cao xứng đáng đầu tư

Thu Minh

01/12/2025, 13:45

Mirae Asset đã chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm trước đó để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời phải thỏa mãn tiêu chí về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu phải có mức thanh khoản nhất định.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bức tranh kết quả kinh doanh toàn thị trường quý 3/2025 tính đến ngày 31/10/2025, có sự tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ và phân hóa giữa các nhóm ngành. Số lượng nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng dương ít hơn so với quý 2/2025, nhưng tốc độ tăng trưởng tổng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường ghi nhận mức tăng cao nhất trong những quý gần đây.

Cụ thể, theo dữ liệu FiinTrade đến ngày 31/10/2025, quý 3/2025 lợi nhuận sau thuế tăng +41,1% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận của nhóm Phi tài chính tăng 48,5% so với cùng kỳ và nhóm Tài chính tăng 34,6% so với cùng kỳ. 

Trong đó, ghi nhận nhóm ngành tăng gồm: Dầu khí (+594,7%), Ô tô và phụ tùng (+291,4%), Viễn thông (+273,5%), Dịch vụ tài chính (+197,3%), Bảo hiểm (+135,3%), Xây dựng và Vật liệu (+131,7%), Tài nguyên Cơ bản (+83,8%), Bán lẻ (+83,1%), Hóa chất (+63,1%), Hàng & Dịch vụ công nghiệp (+47,9%), Hàng cá nhân & Gia dụng (+34%), Ngân hàng (+25,2%), Công nghệ Thông tin (+20,6%), Thực phẩm và Đồ uống (+13,5%), Tiện ích (+12,2%), Y tế (+4,3%).

Nhóm ngành giảm gồm: Du lịch và Giải trí (-21,1%), Bất động sản (-23,2%), Truyền thông (-24,3%).

Như vậy, có thể thấy lợi nhuận quý 3/2025 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, phản ánh sự dẫn dắt và hồi phục ở nhiều nhóm ngành.

Về thị trường, kết thúc quý 3/2025 chỉ số VN-Index tăng 20,6% cao hơn đáng kể so với mức 2,6% trong quý 3/2024. Và là mức tăng tốt nhất trong trong năm tính đến hiện tại (quý 2/2025 tăng gần 5%, quý 1/2025 tăng 3%).

VnEconomy

Sau khi rơi vào một nhịp điều chỉnh mạnh gần 20% trong những ngày đầu giao dịch tháng 4, chỉ số đã ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ trong quý 2 và tiếp tục tăng mạnh trong quý 3, ghi nhận những mốc đỉnh mới trong lịch sử giao dịch khi gần chạm 1.800 điểm. Bước sang quý 4, VN-Index có phần chậm lại và dao động quanh ngưỡng 1.600 – 1.700 điểm.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, giá trị giao dịch bình quân đạt 33.613 tỷ đồng, giảm 1,37% so với bình quân tháng trước và tăng 109% so với mức bình quân 10 tháng đầu năm 2024 (16.047 tỷ đồng/ngày).

Đến 31/10/2025, vốn hóa HOSE đạt hơn 7,2 triệu tỷ đồng (+0,7% so với tháng trước), tương đương 63,02% GDP năm 2024 và chiếm 94,18% tổng vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 3/2025, Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng.

Các tiêu chí dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt theo phương pháp SEPA của Mark Minervini, và phương pháp đầu tư Canslim của William O’neil.

Dựa trên kết quả chọn lọc, các nhóm ngành như Bảo hiểm, Điện, Thực phẩm vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Đặc biệt, Quy hoạch Điện 8 điều chỉnh và Luật Điện lực (sửa đổi) hướng đến xây dựng một thị trường phát điện cạnh tranh hơn. Nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến tăng trưởng trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP 10%/năm.

Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

Xây dựng (HHV, VCG), Đá xây dựng (KSB, DHA): Đầu tư công tiếp tục là điểm sáng khi giải ngân kỳ vọng được đẩy mạnh vào cuối năm, tính đến hết tháng 10/2025 mới đạt 51% kế hoạch. Trong giai đoạn 2026– 2030, các dự án trọng điểm như đường sắt Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai, đường sắt Bắc – Nam, cao tốc Bắc – Nam mở rộng và đường vành đai 3–4 TP.HCM, … sẽ tạo dư địa backlog lớn cho các doanh nghiệp xây lắp, vật liệu xây dựng củng cố triển vọng tăng trưởng trong trung hạn.

Bất động sản (KDH, NLG): Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, cùng với việc các dự án dần tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực từ đầu năm 2025 tiếp thêm động lực cho sự hồi phục.

Nhựa xây dựng (BMP, NTP): Giá hạt nhựa PVC duy trì ở mức thấp, hiện ở vùng đáy từ 2016. Kỳ vọng với sự hồi phục và tăng trưởng của ngành bất động sản và đầu tư công, ngành nhựa xây dựng (ống nhựa, vật liệu nhựa xây dựng) được hưởng lợi với cầu ổn định từ các dự án hạ tầng, nhà ở, đồng thời biên lợi nhuận doanh nghiệp được cải thiện nhờ chi phí nguyên liệu thấp.

Cao su (PHR, DPR, TRC): Nguồn cung toàn cầu thiếu hụt cùng với giá bán cao su duy trì ở mức cao, giá bình quân cao su xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt 1.758 USD mỗi tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ. 

Chứng khoán (VIX, CTS, SHS): Tháng 10/2025, hơn 310.000 tài khoản  mới được mở – mức tăng mạnh nhất trong 14 tháng – đưa tổng số tài khoản lên 11,3 triệu (11% dân số). Triển vọng nâng hạng thị trường, cùng việc các công ty chứng khoán tăng vốn để mở rộng cho vay margin, tạo động lực phát triển cho ngành. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất thấp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển từ kênh tiết kiệm sang chứng khoán.

Mirae Asset đã chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm trước đó để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời phải thỏa mãn tiêu chí về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu phải có mức thanh khoản nhất định.

Nhóm Super: Điều kiện cơ bản: Biên lợi nhuận gộp quý 3/2025 > Biên Lợi nhuận gộp quý 2/2025 > Biên Lợi nhuận gộp 2024. Nhóm này gồm các cổ phiếu dưới đây:

VnEconomy

Nhóm Good: Điều kiện cơ bản: Biên Lợi nhuận gộp quý 3/2025 > Biên Lợi nhuận gộp quý 2/2025:

VnEconomy

Từ khóa:

Cổ phiếu tiềm năng kết quả kinh doanh lợi nhuận quý 3/2025 nhóm ngành tăng trưởng tăng trưởng thị trường chứng khoán thị trường tài chính

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy