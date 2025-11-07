Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 15 năm để được hưởng lương hưu hằng tháng

Người lao động nên tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 15 năm đóng để được hưởng lương hưu hằng tháng. Ngoài lương hưu, họ còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được hưởng các chế độ liên quan của người hưởng lương hưu…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về quy định hưởng lương hưu khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Về điều kiện hưởng lương hưu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên.

Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam, và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028, và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Về việc đóng một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu: Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng), thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.

Về mức lương hưu hằng tháng, tại khoản 1 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện được tính như sau:

Đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 15 năm đóng. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng, tương ứng 20 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa cũng bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng, tương ứng 15 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.