Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 15 năm để được hưởng lương hưu hằng tháng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Phúc Minh
07/11/2025, 10:36
Người lao động nên tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 15 năm đóng để được hưởng lương hưu hằng tháng. Ngoài lương hưu, họ còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được hưởng các chế độ liên quan của người hưởng lương hưu…
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về quy định hưởng lương hưu khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Về điều kiện hưởng lương hưu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên.
Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam, và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.
Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028, và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Về việc đóng một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu: Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng), thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.
Về mức lương hưu hằng tháng, tại khoản 1 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện được tính như sau:
Đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 15 năm đóng. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng, tương ứng 20 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa cũng bằng 75%.
Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng, tương ứng 15 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.
Trước tình hình mưa lũ, ngập úng gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định đã xây dựng các quy hoạch, đề án tổng thể và huy động đồng bộ bốn nguồn lực để ứng phó hiệu quả. Đồng thời, Bộ triển khai thực hiện Kết luận số 98 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả bão, lũ.
Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết về cơ chế đặc thù, trình Chính phủ để triển khai vận hành hoạt động của cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đúng thủ tục pháp lý...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động sản xuất, khai thác và sử dụng loại hình phương tiện bay đặc thù đang phát triển nhanh tại Việt Nam...
Thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) rực sắc vàng mùa lúa chín đã trở thành tâm điểm của Lễ hội Mùa vàng 2025. Trong không khí trang trọng, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được công bố danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” - một dấu mốc khẳng định vẻ đẹp, bản sắc và sức hút đặc biệt của vùng đất cách mạng…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: