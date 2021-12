Thế đòn bẩy giúp bất động sản Quy Nhơn cất cánh

Lợi thế sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ, du lịch phát triển cùng những chính sách mở cửa hấp dẫn, Quy Nhơn đang là vùng đất tiềm năng bậc nhất Việt Nam cho phát triển bất động sản nghỉ dưỡng.

HẠ TẦNG DU LỊCH PHÁT TRIỂN

Theo quy hoạch, Quy Nhơn sẽ trở thành trung tâm phía Nam của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là một trong số ít các địa phương sở hữu lợi thế gồm 4 loại hình giao thông gồm: đường bộ, đường biển, đường hàng không và đường sắt. Nổi bật với tuyến quốc lộ 19 - tuyến đường huyết mạch kết nối Quy Nhơn với Quốc lộ 1 cùng nhiều tuyến cao tốc trọng điểm và sân bay Phù Cát.

Với việc xây mới nhà ga T1 sân bay Phù Cát, từ năm 2018 số chuyến bay đến Bình Định tăng khoảng 40 chuyến/ngày thay vì 3 đến 5 chuyến vào năm 2017. Khách du lịch từ Hà Nội và Tp.HCM đến với Quy Nhơn chỉ mất từ 1 - 1,5 giờ bay.

Trong khi đó, nhà ga T2 được nâng cấp trở thành nhà ga quốc tế, đón hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế đến với Bình Định. Từ tháng 1/2020, chuyến bay quốc tế thẳng đầu tiên từ Phù Cát đến Cheongju (Hàn Quốc) và ngược lại được hãng hàng không Bamboo Airways khai thác. Với chính sách mở cửa hội nhập và sự nâng cấp sân bay quốc tế Phù Cát, trong thời gian tới nhiều chuyến bay quốc tế đến Thái Lan, Nhật Bản… cũng được các hãng hàng không trong nước xúc tiến thực hiện, mở ra cơ hội lớn cho kinh tế, du lịch Quy Nhơn.

Xét về yếu tố tự nhiên, Quy Nhơn được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu đường bờ biển dài ngoạn mục lên đến hơn 130km, cùng nhiều bãi biển đẹp. Điểm đặc biệt tại Quy Nhơn là hệ thống biển hồ vẫn giữ nguyên được vẻ nguyên bản thuận tự nhiên, nét thuần khiết của một vùng đất nhiều mỹ cảnh. Địa phương này được đánh giá là điểm đến thu hút khách du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á. Trong số đó, Eo Gió, Kỳ Co, Cù Lao Xanh, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Tháp Chăm… luôn được nhắc đến trên những tạp chí du lịch là điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến với Quy Nhơn.



Nhờ sở hữu vẻ đẹp trác tuyệt của thiên nhiên, cùng lợi thế về hạ tầng giao thông hiện đại, Quy Nhơn luôn được đánh giá là điểm dừng chân lý tưởng cho khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Tháng 6/2020, thành phố biển Quy Nhơn lọt top 20 điểm “phượt bụi” tốt nhất do Hostelworld (Mỹ) bình chọn. Cũng trong năm 2020, cơn mưa giải thưởng đến với thành phố này khi được vinh danh là một trong những điểm du lịch tốt nhất năm 2020 (bảng xếp hạng Hostelworld Mỹ), thành phố du lịch sạch nhất Đông Nam Á (diễn đàn du lịch Đông Nam Á 2020) và lọt top 7 nơi an toàn đáng được đến sau đại dịch theo bầu chọn của tạp chí CNBC.

CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ

Là thành phố mũi nhọn về kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh Bình Định, Quy Nhơn luôn được Nhà nước và UBND tỉnh Bình Định tập trung nguồn lực để phát triển toàn diện, thu hút đầu tư. Số liệu từ Cục Xúc Tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định, trong tháng 5 vừa qua, tỉnh này thu hút thêm 12 dự án đầu tư trong nước. Lũy kế đến tháng 5, Bình Định có tổng cộng 32 dự án đầu tư trong nước. Trong số đó, Quy Nhơn là đơn vị dẫn đầu với 11 dự án, chiếm 68% toàn tỉnh, tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng.



Trước sự mở cửa từ chính sách địa phương và những lợi thế về hạ tầng, du lịch, Quy Nhơn đang chứng kiến sự đổ bộ của nhiều ông lớn bất động sản với dòng bất động sản nghỉ dưỡng. Hàng loạt dự án nghỉ dưỡng quy mô, hiện đại mang đến sức hút đặc biệt và mở ra cơ hội đầu tư cho thị trường Quy Nhơn, nơi được đánh giá là còn thiếu những cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng sang trọng, xứng tầm trong khu vực.

Đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng lưu trú và kinh doanh sinh lời bền vững phải kể đến dự án Homeliday Eo Gió thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), trong quần thể FLC QuyNhon Beach & Golf Resort. Được ví như một tiểu Cali tràn nắng bên tuyệt cảnh Quy Nhơn, Homeliday Eo Gió hội tụ đầy đủ tinh hoa văn hóa, kiến trúc hiện đại, nơi được định hướng trở thành một điểm đến du lịch sầm uất, sôi động, một điểm dừng chân lý tưởng cho những golfer chuyên nghiệp thể hiện những cú swing điệu nghệ và lưu trú tại những căn biệt thự có tầm nhìn triệu đô.

Homeliday Eo Gió đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng lưu trú và kinh doanh sinh lời.

Dự án cung cấp ra thị trường 3 dòng sản phẩm gồm: Sea-golf villas, sea-golf shop và sea-golf complex phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng lưu trú thượng lưu và kinh doanh sinh lời bền vững. Lợi thế nằm trong quần thể FLC Quy Nhơn đã đi vào hoạt động với hệ thống tiện ích đặc quyền đẳng cấp, Homeliday Eo Gió cho phép chủ sở hữu được tiếp cận với nguồn khách hàng khổng lồ đến từ FLC Golf Links, FLC Zoo Safari, trung tâm hội nghị FLC, điểm du lịch Kỳ Co, Eo gió…

Theo đại diện đơn vị phát triển dự án BHS Group, Homeliday Eo Gió mở ra cơ hội hấp dẫn cho những nhà đầu tư sành sỏi, nắm bắt được xu thế. Dự án sở hữu vị trí vàng trong quần thể tiện ích đã hiện ưu cùng loại sản phẩm căn hộ đón đầu xu hướng. Đây được xem là dự án nghỉ dưỡng đáng xuống tiền nhất thời điểm hiện tại.

