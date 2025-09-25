Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

The Global City - Biểu tượng đô thị quốc tế mới giữa lòng TP.HCM

Khánh Huyền

25/09/2025, 13:46

Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của TP.HCM sau khi mở rộng không gian đô thị, The Global City đang khẳng định vị thế là một "Downtown City" mới. Nơi đây quy tụ những giá trị sống quốc tế, tiện nghi toàn diện và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

The Global City sở hữu với vị trí đắc địa, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và khách hàng (Ảnh: Báo Lao động)
The Global City sở hữu với vị trí đắc địa, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và khách hàng (Ảnh: Báo Lao động)

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC – “TRÁI TIM” MỚI CỦA KHU ĐÔNG

Tọa lạc tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP.HCM (phường An Phú, TP. Thủ Đức cũ) – trung tâm năng động nhất khu Đông TP.HCM hiện nay, The Global City sở hữu vị trí được đánh giá là "kim cương" khi tiếp giáp hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch. Phía Nam giáp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, phía Đông là đường Đỗ Xuân Hợp, phía Bắc hướng ra sông Rạch Chiếc.

Từ đây, cư dân chỉ mất 5–10 phút để kết nối đến Quận 1 cũ, Thảo Điền, Thủ Thiêm hoặc Saigon Sports City; 30 phút đến sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất; Kết nối nhanh với các tỉnh lân cận như Bình Dương cũ, Đồng Nai, Vũng Tàu cũ qua cao tốc và các tuyến Vành đai…

Bên cạnh đó, loạt dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng nút giao An Phú, đường Liên Phường, Metro số 1… đang được đẩy mạnh triển khai, càng củng cố sức hút và khả năng tăng giá cho khu vực này.

The Global City còn được phát triển bởi Masterise Homes – một trong những chủ đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, kết hợp cùng Foster + Partners (Anh Quốc), đơn vị thiết kế danh tiếng toàn cầu.

Với quy mô 117,4 ha, dự án được định hướng trở thành một “thành phố quốc tế” thu nhỏ, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sống, làm việc, giải trí và học tập của cư dân. Toàn bộ kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng đều được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

HỆ SINH THÁI SỐNG “ALL-IN-ONE” ĐẲNG CẤP

Một điểm khác biệt của The Global City nằm ở việc kiến tạo một môi trường sống chuẩn “all-in-one” – nơi mọi tiện ích đều nằm trong tầm tay, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ an cư, giải trí đến chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Hệ sinh thái tiện ích nổi bật gồm: trung tâm thương mại hạng A hơn 125.000 m2 – quy mô lớn bậc nhất TP.HCM, quy tụ chuỗi bán lẻ, giải trí, ẩm thực cao cấp; kênh đào dài 2 km cùng quảng trường nhạc nước ngoài trời – biểu tượng cảnh quan đô thị mới; trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm thể thao, spa, công viên chủ đề. Bên cạnh đó, diện tích cây xanh và mặt nước rộng lớn mang đến môi trường sống trong lành, cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Đặc biệt, dự án được quy hoạch với nhiều phân khu riêng biệt như khu phố SOHO, căn hộ cao tầng, biệt thự ven sông – mỗi phân khu mang một phong cách sống khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ để ở đến đầu tư.

The Global City hướng tới kiến tạo một cộng đồng cư dân toàn cầu – nơi hội tụ các chuyên gia, doanh nhân, người nước ngoài đang làm việc tại TP.HCM. Đây là nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống, môi trường văn minh và sự kết nối quốc tế.

Không chỉ đơn thuần là nơi ở, dự án The Global City còn mở ra một không gian cộng đồng hiện đại, nơi cư dân được giao lưu, phát triển và tận hưởng phong cách sống thành thị đẳng cấp. Các tiện ích cộng đồng được quy hoạch thông minh, vừa khuyến khích sự gắn kết, tương tác, vừa đảm bảo tính riêng tư và an toàn tuyệt đối.

Không dừng lại ở giá trị an cư, The Global City còn là sản phẩm đầu tư giàu tiềm năng trong dài hạn. Sức bật đến từ tiến độ hạ tầng khi khu Đông TP.HCM liên tục được thúc đẩy bởi loạt công trình trọng điểm, tạo cú hích lớn cho bất động sản khu vực. Lợi thế quỹ đất rộng, vị trí đẹp ven sông giúp gia tăng giá trị sở hữu theo thời gian, đặc biệt với các sản phẩm giới hạn như biệt thự và shophouse. Bên cạnh đó, pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản, uy tín chủ đầu tư và mức giá cạnh tranh so với khu trung tâm càng khẳng định sự an toàn cho dòng vốn và tiềm năng sinh lời bền vững.

Theo các chuyên gia, trong vòng 3–5 năm tới, các dự án thuộc trung tâm mới TP.Thủ Đức như The Global City có thể ghi nhận mức tăng giá trung bình từ 15–25%, đặc biệt với sản phẩm biệt thự và nhà phố giới hạn.

Như vậy, The Global City không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần, mà là biểu tượng sống mới của TP.HCM – nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại, chuẩn quốc tế và giá trị đầu tư vượt trội. Với vị trí kim cương, quy hoạch đồng bộ, tiện ích đa dạng và cộng đồng cư dân tinh hoa, dự án xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn “đi trước đón đầu” xu thế sống và đầu tư tại khu Đông TP.HCM.

The Global City nằm ở đâu?

Dự án tọa lạc tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP.HCM (phường An Phú, TP. Thủ Đức cũ), ngay mặt tiền Đỗ Xuân Hợp và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Quy mô của The Global City là bao nhiêu?

Dự án có diện tích 117,4 ha, được quy hoạch thành khu đô thị “Downtown City” hiện đại bậc nhất TP.HCM.

The Global City có những loại hình sản phẩm nào?

Dự án cung cấp đa dạng sản phẩm: nhà phố Soho, shophouse, căn hộ cao tầng, biệt thự ven sông và khu thương mại – dịch vụ.

Tiện ích nổi bật tại dự án là gì?

The Global City sở hữu trung tâm thương mại hạng A, kênh đào 2 km, quảng trường nhạc nước, trường quốc tế, bệnh viện, công viên và hệ tiện ích “all-in-one”.

Ai là chủ đầu tư The Global City?

Dự án do Masterise Homes phát triển, hợp tác cùng Foster + Partners – đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng và giá trị bền vững.

Từ khóa:

The Global City

Đọc thêm

Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam hồi phục

Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam hồi phục

Sự khôi phục mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế đã hỗ trợ quá trình phục hồi của ngành nghỉ dưỡng Việt Nam. Chỉ số doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu giai đoạn khởi sắc nhất của ngành nghỉ dưỡng kể từ sau đại dịch, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm những thị trường nghỉ dưỡng tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á….

Vinhomes Green City - Bản đồ di chuyển hoàn hảo tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Vinhomes Green City - Bản đồ di chuyển hoàn hảo tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Tọa lạc tại vị trí chiến lược cùng hạ tầng khu vực ngày càng đồng bộ, Vinhomes Green City đang từng bước hiện thực hóa một “bản đồ di chuyển hoàn hảo”.

Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên

Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên

Cú bắt tay giữa Tân Thái Holdings và WeLand mở ra bước đi chiến lược trong việc phát triển Centrix City Đại Phúc theo mô hình khu đô thị giao lưu thương mại, đa tầng tiện ích, đa dạng trải nghiệm tiên phong tại Hùng Sơn, Thái Nguyên (Đại Từ cũ).

Vì sao nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ?

Vì sao nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ?

An toàn, thanh khoản cao và khả năng sinh lời vượt trội là ba yếu tố giúp phân khúc căn hộ duy trì vị thế dẫn đầu, thu hút dòng tiền đầu tư so với các kênh khác trong nhiều năm qua.

Alluvia City: Từ tiện ích xa xỉ đến trục giá trị sống

Alluvia City: Từ tiện ích xa xỉ đến trục giá trị sống

Alluvia City biến những giá trị từng được xem là “xa xỉ” như khoáng nóng và cảnh quan sông Hồng thành nền tảng kiến tạo phong cách sống. Tại đây, cư dân không chỉ được chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng mà còn gắn kết cộng đồng mỗi ngày.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Dân sinh

2

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Sức khỏe

3

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Dân sinh

4

Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Dân sinh

5

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy