The Global City - Biểu tượng đô thị quốc tế mới giữa lòng TP.HCM

Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của TP.HCM sau khi mở rộng không gian đô thị, The Global City đang khẳng định vị thế là một "Downtown City" mới. Nơi đây quy tụ những giá trị sống quốc tế, tiện nghi toàn diện và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC – “TRÁI TIM” MỚI CỦA KHU ĐÔNG

Tọa lạc tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP.HCM (phường An Phú, TP. Thủ Đức cũ) – trung tâm năng động nhất khu Đông TP.HCM hiện nay, The Global City sở hữu vị trí được đánh giá là "kim cương" khi tiếp giáp hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch. Phía Nam giáp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, phía Đông là đường Đỗ Xuân Hợp, phía Bắc hướng ra sông Rạch Chiếc.

Từ đây, cư dân chỉ mất 5–10 phút để kết nối đến Quận 1 cũ, Thảo Điền, Thủ Thiêm hoặc Saigon Sports City; 30 phút đến sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất; Kết nối nhanh với các tỉnh lân cận như Bình Dương cũ, Đồng Nai, Vũng Tàu cũ qua cao tốc và các tuyến Vành đai…

Bên cạnh đó, loạt dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng nút giao An Phú, đường Liên Phường, Metro số 1… đang được đẩy mạnh triển khai, càng củng cố sức hút và khả năng tăng giá cho khu vực này.

The Global City còn được phát triển bởi Masterise Homes – một trong những chủ đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, kết hợp cùng Foster + Partners (Anh Quốc), đơn vị thiết kế danh tiếng toàn cầu.

Với quy mô 117,4 ha, dự án được định hướng trở thành một “thành phố quốc tế” thu nhỏ, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sống, làm việc, giải trí và học tập của cư dân. Toàn bộ kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng đều được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

HỆ SINH THÁI SỐNG “ALL-IN-ONE” ĐẲNG CẤP

Một điểm khác biệt của The Global City nằm ở việc kiến tạo một môi trường sống chuẩn “all-in-one” – nơi mọi tiện ích đều nằm trong tầm tay, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ an cư, giải trí đến chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Hệ sinh thái tiện ích nổi bật gồm: trung tâm thương mại hạng A hơn 125.000 m2 – quy mô lớn bậc nhất TP.HCM, quy tụ chuỗi bán lẻ, giải trí, ẩm thực cao cấp; kênh đào dài 2 km cùng quảng trường nhạc nước ngoài trời – biểu tượng cảnh quan đô thị mới; trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm thể thao, spa, công viên chủ đề. Bên cạnh đó, diện tích cây xanh và mặt nước rộng lớn mang đến môi trường sống trong lành, cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Đặc biệt, dự án được quy hoạch với nhiều phân khu riêng biệt như khu phố SOHO, căn hộ cao tầng, biệt thự ven sông – mỗi phân khu mang một phong cách sống khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ để ở đến đầu tư.

The Global City hướng tới kiến tạo một cộng đồng cư dân toàn cầu – nơi hội tụ các chuyên gia, doanh nhân, người nước ngoài đang làm việc tại TP.HCM. Đây là nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống, môi trường văn minh và sự kết nối quốc tế.

Không chỉ đơn thuần là nơi ở, dự án The Global City còn mở ra một không gian cộng đồng hiện đại, nơi cư dân được giao lưu, phát triển và tận hưởng phong cách sống thành thị đẳng cấp. Các tiện ích cộng đồng được quy hoạch thông minh, vừa khuyến khích sự gắn kết, tương tác, vừa đảm bảo tính riêng tư và an toàn tuyệt đối.

Không dừng lại ở giá trị an cư, The Global City còn là sản phẩm đầu tư giàu tiềm năng trong dài hạn. Sức bật đến từ tiến độ hạ tầng khi khu Đông TP.HCM liên tục được thúc đẩy bởi loạt công trình trọng điểm, tạo cú hích lớn cho bất động sản khu vực. Lợi thế quỹ đất rộng, vị trí đẹp ven sông giúp gia tăng giá trị sở hữu theo thời gian, đặc biệt với các sản phẩm giới hạn như biệt thự và shophouse. Bên cạnh đó, pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản, uy tín chủ đầu tư và mức giá cạnh tranh so với khu trung tâm càng khẳng định sự an toàn cho dòng vốn và tiềm năng sinh lời bền vững.

Theo các chuyên gia, trong vòng 3–5 năm tới, các dự án thuộc trung tâm mới TP.Thủ Đức như The Global City có thể ghi nhận mức tăng giá trung bình từ 15–25%, đặc biệt với sản phẩm biệt thự và nhà phố giới hạn.

Như vậy, The Global City không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần, mà là biểu tượng sống mới của TP.HCM – nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại, chuẩn quốc tế và giá trị đầu tư vượt trội. Với vị trí kim cương, quy hoạch đồng bộ, tiện ích đa dạng và cộng đồng cư dân tinh hoa, dự án xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn “đi trước đón đầu” xu thế sống và đầu tư tại khu Đông TP.HCM.

The Global City nằm ở đâu?

Dự án tọa lạc tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP.HCM (phường An Phú, TP. Thủ Đức cũ), ngay mặt tiền Đỗ Xuân Hợp và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Quy mô của The Global City là bao nhiêu?

Dự án có diện tích 117,4 ha, được quy hoạch thành khu đô thị “Downtown City” hiện đại bậc nhất TP.HCM.

The Global City có những loại hình sản phẩm nào?

Dự án cung cấp đa dạng sản phẩm: nhà phố Soho, shophouse, căn hộ cao tầng, biệt thự ven sông và khu thương mại – dịch vụ.

Tiện ích nổi bật tại dự án là gì?

The Global City sở hữu trung tâm thương mại hạng A, kênh đào 2 km, quảng trường nhạc nước, trường quốc tế, bệnh viện, công viên và hệ tiện ích “all-in-one”.

Ai là chủ đầu tư The Global City?

Dự án do Masterise Homes phát triển, hợp tác cùng Foster + Partners – đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng và giá trị bền vững.