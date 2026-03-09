Lâm Đồng xây dựng kế hoạch phát triển hơn 17.000 căn nhà ở xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 – 2030 tổng cộng là 9.637 căn, tuy nhiên, để bù số căn chưa hoàn thành của giai đoạn trước, tỉnh đã xây dựng kế hoạch cao hơn, với mục tiêu hoàn thành 17.219 căn trong giai đoạn 2026 – 2030…

Tuần trước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa chủ trì buổi làm việc trực tiếp với các xã, phường nhằm triển khai kế hoạch phát triển nhà ở xã hội năm 2026. Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết theo kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Lâm Đồng được giao chỉ tiêu phát triển 15.000 căn nhà ở xã hội. Đến hết giai đoạn 2021 – 2025, địa phương đã hoàn thành 1.894 căn. Như vậy, giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh cần hoàn thành thêm 13.106 căn để đạt mục tiêu tổng thể.

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ ngày 12/1/2026, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 – 2030 được phân bổ theo từng năm, gồm: 1.787 căn năm 2026; 1.400 căn năm 2027; 2.150 căn năm 2028; 2.150 căn năm 2029 và 2.150 căn năm 2030, tổng cộng 9.637 căn. Tuy nhiên, để bù số căn chưa hoàn thành của giai đoạn trước, tỉnh đã xây dựng kế hoạch cao hơn, với mục tiêu hoàn thành 17.219 căn trong giai đoạn 2026 – 2030.

Riêng năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành 1.857 căn nhà ở xã hội từ các dự án đang triển khai. Trong đó, dự án Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm I do Công ty CP tư vấn – thương mại – dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành 792 căn còn lại; dự án Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hàm Kiệm II do Công ty CP Đầu tư Bình Tân làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành 918 căn. Ngoài ra, dự án Nhà ở xã hội An Sơn phục vụ tái định cư tại Đà Lạt dự kiến hoàn thành 147 căn.

Đối với dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Phú Hội, hiện chủ đầu tư đang hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng 2 khối nhà còn lại, dự kiến khởi công vào quý 2/2026 nên chưa có sản phẩm hoàn thành trong năm nay.

Đến năm 2027, tỉnh dự kiến hoàn thành 1.522 căn, chủ yếu từ các dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, khu nhà ở xã hội Phú Hội và dự án nhà ở xã hội Kim Đồng tại Đà Lạt. Những năm tiếp theo, nhiều dự án quy mô lớn sẽ được triển khai tại các khu vực như: Đức Trọng, B’Lao, Trại Mát và một số khu công nghiệp, góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn.

Song song với việc triển khai dự án, tỉnh cũng chú trọng quy hoạch và bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Nhiều khu vực đã được quy hoạch quỹ đất dành cho loại hình này, đồng thời, rà soát các dự án nhà ở thương mại để bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cùng thảo luận về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 – 2030; báo cáo tiến độ triển khai các dự án hiện có, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất hướng xử lý.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Sở Xây dựng triển khai đầy đủ Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ. Trong kế hoạch triển khai, phải mời các nhà đầu tư làm việc để chốt tiến độ hoàn thành dự án. Mặt khác, rà soát lại tiến độ các dự án phát triển đô thị, dự án quản lý đô thị đã được địa phương báo cáo, tập trung chỉ đạo thực hiện đối với những dự án có tính khả thi. Nội dung này cần hoàn thành trong tháng 3. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng sẽ bố trí buổi làm việc riêng với tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng về công tác phát triển nhà ở xã hội.

Với các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai; rà soát quy hoạch để phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai hiệu quả quy hoạch liên phường.

"Dự báo giai đoạn 2027 – 2028, tỉnh Lâm Đồng sẽ có nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai. Vì vậy, các đơn vị cần khẩn trương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết về đất đai, quy hoạch và thủ tục, tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao", lãnh đạo tỉnh lưu ý.