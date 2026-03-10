Chưa nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội 324 đường Lý Thường Kiệt

Chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, TP.Hồ Chí Minh vừa thông tin về việc tiếp nhận đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án...

Dự án này được Công ty Cổ phần Đức Mạnh xây dựng trên khu đất rộng hơn 14.700 m2, bao gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng với tổng cộng 1.254 căn hộ. Trong đó, 1.025 căn là nhà ở xã hội, phần còn lại là căn hộ thương mại. Đặc biệt, quỹ nhà ở xã hội mở bán và cho thuê gồm 755 căn để bán và 270 căn để cho thuê với diện tích từ 34,53m2 đến 77,01m2/căn. Giá bán dự kiến hơn 21 triệu đồng/m2, được xem là mức giá khá thấp so với mặt bằng nhà ở tại khu vực trung tâm thành phố.

Dự án hiện đang rất thu hút sự quan tâm của người dân. Song, mặc dù Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã công bố thông tin công khai từ đầu tháng 2, nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Đại diện Công ty Cổ phần Đức Mạnh cho biết căn cứ theo quy định tại điều 34 Nghị định 54/2026 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 100/2024, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin để Sở Xây dựng công bố công khai thông tin dự án.

Ngoài ra, quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn một là công bố thông tin dự án. Sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư phải công khai các thông tin cơ bản của dự án để người dân biết; theo dõi, giám sát; chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua.

Người dân có thể nộp đơn đăng ký (nếu muốn) để chủ đầu tư biết nhu cầu nhằm chuẩn bị phương án triển khai trong bước tiếp theo (chưa phải là hồ sơ để giải quyết việc mua nhà ở xã hội). Hiện nay, dự án đang ở giai đoạn công bố thông tin theo quy định như trên, chưa phải là giai đoạn tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Giai đoạn hai, chủ đầu tư sẽ công bố thời điểm tiếp nhận hồ sơ mua nhà. Theo quy định, trước khi bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư phải báo cáo và để Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh công bố công khai các nội dung như: thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ; thời điểm kết thúc nhận hồ sơ; số lượng căn hộ bán; diện tích và giá bán. Chỉ sau khi có thông báo này, người dân mới chính thức nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Hiện nay, dự án chưa thực hiện tới giai đoạn này.

Sau khi Sở Xây dựng công khai các thông tin trên thì 30 ngày sau, chủ đầu tư mới được tiếp nhận hồ sơ (thời gian này người dân sẽ chuẩn bị hồ sơ theo biểu mẫu quy định). Công ty cam kết đến thời điểm hiện nay chưa nhận bất kỳ hồ sơ, đơn đăng ký mua nhà ở xã hội nào tại dự án.

Bà Nguyễn Thị Chi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đức Mạnh, cho biết việc nộp đơn đăng ký trong giai đoạn hiện nay không phải điều kiện bắt buộc và cũng không tạo quyền ưu tiên khi xét mua nhà ở xã hội. Việc tiếp nhận đơn đăng ký chỉ nhằm ghi nhận nhu cầu quan tâm của người dân, làm cơ sở tổng hợp thông tin và chuẩn bị các bước triển khai tiếp theo.