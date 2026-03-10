Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Chưa nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội 324 đường Lý Thường Kiệt

Minh Hà

10/03/2026, 07:14

Chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại số 324 đường Lý Thường Kiệt, TP.Hồ Chí Minh vừa thông tin về việc tiếp nhận đơn đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án...

Chưa tiếp nhận nộp hồ sơ dự án nhà ở xã hội 324 đường Lý Thường Kiệt.
Chưa tiếp nhận nộp hồ sơ dự án nhà ở xã hội 324 đường Lý Thường Kiệt.

Dự án này được Công ty Cổ phần Đức Mạnh xây dựng trên khu đất rộng hơn 14.700 m2, bao gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng với tổng cộng 1.254 căn hộ. Trong đó, 1.025 căn là nhà ở xã hội, phần còn lại là căn hộ thương mại. Đặc biệt, quỹ nhà ở xã hội mở bán và cho thuê gồm 755 căn để bán và 270 căn để cho thuê với diện tích từ 34,53m2 đến 77,01m2/căn. Giá bán dự kiến hơn 21 triệu đồng/m2, được xem là mức giá khá thấp so với mặt bằng nhà ở tại khu vực trung tâm thành phố.

Dự án hiện đang rất thu hút sự quan tâm của người dân. Song, mặc dù Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã công bố thông tin công khai từ đầu tháng 2, nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Đại diện Công ty Cổ phần Đức Mạnh cho biết căn cứ theo quy định tại điều 34 Nghị định 54/2026 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 100/2024, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin để Sở Xây dựng công bố công khai thông tin dự án.

Ngoài ra, quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn một là công bố thông tin dự án. Sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư phải công khai các thông tin cơ bản của dự án để người dân biết; theo dõi, giám sát; chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua.

Người dân có thể nộp đơn đăng ký (nếu muốn) để chủ đầu tư biết nhu cầu nhằm chuẩn bị phương án triển khai trong bước tiếp theo (chưa phải là hồ sơ để giải quyết việc mua nhà ở xã hội). Hiện nay, dự án đang ở giai đoạn công bố thông tin theo quy định như trên, chưa phải là giai đoạn tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Giai đoạn hai, chủ đầu tư sẽ công bố thời điểm tiếp nhận hồ sơ mua nhà. Theo quy định, trước khi bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư phải báo cáo và để Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh công bố công khai các nội dung như: thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ; thời điểm kết thúc nhận hồ sơ; số lượng căn hộ bán; diện tích và giá bán. Chỉ sau khi có thông báo này, người dân mới chính thức nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Hiện nay, dự án chưa thực hiện tới giai đoạn này.

Sau khi Sở Xây dựng công khai các thông tin trên thì 30 ngày sau, chủ đầu tư mới được tiếp nhận hồ sơ (thời gian này người dân sẽ chuẩn bị hồ sơ theo biểu mẫu quy định). Công ty cam kết đến thời điểm hiện nay chưa nhận bất kỳ hồ sơ, đơn đăng ký mua nhà ở xã hội nào tại dự án.

Bà Nguyễn Thị Chi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đức Mạnh, cho biết việc nộp đơn đăng ký trong giai đoạn hiện nay không phải điều kiện bắt buộc và cũng không tạo quyền ưu tiên khi xét mua nhà ở xã hội. Việc tiếp nhận đơn đăng ký chỉ nhằm ghi nhận nhu cầu quan tâm của người dân, làm cơ sở tổng hợp thông tin và chuẩn bị các bước triển khai tiếp theo.

TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 dự án bất động sản được gỡ vướng cấp sổ hồng

10:14, 05/03/2026

TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 dự án bất động sản được gỡ vướng cấp sổ hồng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

13:51, 27/02/2026

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

11:24, 04/03/2026

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

Từ khóa:

Công ty Cổ phần Đức Mạnh dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt giai đoạn công bố thông tin nhà ở xã hội thời điểm tiếp nhận hồ sơ TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Doanh nghiệp Việt trước nỗi lo về thách thức từ căng thẳng tại Trung Đông

Doanh nghiệp Việt trước nỗi lo về thách thức từ căng thẳng tại Trung Đông

Đa phần các doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report đều đánh giá rằng căng thẳng tại Trung Đông trong những tháng đầu năm 2026 đã cho thấy rủi ro địa chính trị không còn là kịch bản xa vời mà đang tác động trực tiếp đến vấn đề năng lượng, chuỗi cung ứng và tâm lý thị trường, có thể làm chệch mục tiêu tăng trưởng trong năm nay...

Phát triển đô thị ven biển đang có những bước tiến rõ rệt

Phát triển đô thị ven biển đang có những bước tiến rõ rệt

Ở Việt Nam, quá trình quy hoạch và phát triển đô thị ven biển đang ghi nhận nhiều bước tiến tích cực. Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn cùng định hướng quy hoạch ngày càng bài bản đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo động lực cho quá trình đô thị hóa tại nhiều địa phương ven biển…

Bộ Công an đề xuất tham gia đánh giá tác động an ninh với nhiều loại quy hoạch

Bộ Công an đề xuất tham gia đánh giá tác động an ninh với nhiều loại quy hoạch

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh của Bộ Công an. Tại tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ Công an đề xuất tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh; phân cấp tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh đối với nhiều chiến lược, quy hoạch...

TP. Hồ Chí Minh: Chưa quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất 268 Lý Thường Kiệt của Trường Đại học Bách Khoa

TP. Hồ Chí Minh: Chưa quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất 268 Lý Thường Kiệt của Trường Đại học Bách Khoa

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất; chưa có chủ trương giao khu đất Trường Đại học Bách Khoa số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại…

Hải Phòng: Nhà đất công sản cho thuê kinh doanh bị nợ tiền thuê lên tới hàng chục tỷ đồng

Hải Phòng: Nhà đất công sản cho thuê kinh doanh bị nợ tiền thuê lên tới hàng chục tỷ đồng

Nhiều tổ chức, cá nhân tại Hải Phòng thuê nhà đất công sản vào mục đích kinh doanh nhưng không trả tiền thuê kéo dài với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy