The Greenery 2 Thủy Nguyên: Nhịp sống xanh hòa vào đại lộ phồn thịnh của đất Cảng

The Greenery 2 tiếp nối tinh thần sống xanh đã tạo dấu ấn từ The Greenery 1 và được phát triển theo diện mạo mới năng động hơn, gắn với nhịp thương mại sầm uất của Bắc Sông Cấm. Hiện diện ngay cầu Nguyễn Trãi, dự án mở ra giá trị khai thác tiềm năng nhờ vị trí kết nối từ sân bay Cát Bi đến VSIP Hải Phòng.

TỪ THE GREENERY 1 ĐẾN THE GREENERY 2 - TIẾP NỐI PHONG CÁCH SỐNG XANH GIỮA NHỊP ĐÔ THỊ PHỒN THỊNH

Tại VSIP Hải Phòng, The Greenery 1 từng mở ra một hình dung đẹp về chuẩn sống xanh trong lòng đại đô thị 1.100ha. Tiếp nối tinh thần ấy, The Greenery 2 xuất hiện như một nhịp phát triển mới, trẻ trung và rõ bản sắc hơn. Dự án vẫn giữ màu xanh làm cốt lõi, nhưng không đứng ngoài nhịp chuyển động của đô thị. Ở đây, sống xanh không chỉ là cây cối hay khoảng thở yên lành, mà là cảm giác sống tươi mới, cân bằng và đầy năng lượng giữa một khu vực đang lớn lên từng ngày.

Cảm hứng sống xanh, hiện đại và năng động của The Greenery Hải Phòng.

Điểm riêng của The Greenery 2 nằm ở cách dung hòa hai sắc thái tưởng chừng đối lập. Một bên là chất sống an nhiên, trong trẻo. Một bên là nhịp thương mại sôi động trên trục đại lộ trung tâm. Sự gặp gỡ ấy tạo nên một phong cách sống vừa thư thái, vừa gắn với dòng chảy hiện đại. Cư dân có thể trở về trong cảm giác dễ chịu, nhưng vẫn chạm rất gần tiện ích, dịch vụ và nhịp sống phồn hoa của thành phố.

Nhìn theo hành trình thương hiệu, The Greenery 2 không chỉ nối dài câu chuyện của The Greenery 1. Dự án còn mở rộng khái niệm an cư theo hướng toàn diện hơn, nơi giá trị sống đi cùng kết nối, tiện ích và khả năng khai thác. Nhờ đó, sắc xanh không lùi lại phía sau, mà trở thành nét riêng giúp The Greenery 2 tỏa sáng giữa nhịp phát triển mới của Hải Phòng.

SHOPHOUSE THE GREENERY 2: ĐẠI LỘ TRUNG TÂM - XỨNG TẦM ĐẤT CẢNG

Nếu chất sống xanh là phần linh hồn của The Greenery 2, thì đại lộ trung tâm chính là phần khí chất tạo nên dấu ấn riêng cho dự án. Tinh thần “đại lộ trung tâm - xứng tầm đất Cảng” của The Greenery 2 không nằm ở một khẩu hiệu giàu hình ảnh, mà được bảo chứng bởi chính vị trí và vai trò thực của dự án trong trục phát triển mới của Hải Phòng. Hiện diện ngay cầu Nguyễn Trãi, The Greenery 2 đứng trên điểm nối quan trọng giữa trung tâm hiện hữu và cực tăng trưởng mới phía Bắc sông Cấm.

Nhìn theo tiến trình phát triển đô thị của Hải Phòng, mỗi cây cầu bắc qua sông Cấm đều từng mở ra một lớp giá trị khác nhau cho thành phố. Cầu Bính rút gần khoảng cách địa lý, mở lối để kết nối hạ tầng với Thủy Nguyên. Cầu Hoàng Văn Thụ gắn với sự dịch chuyển của trung tâm hành chính - chính trị sang Bắc sông Cấm. Và nay, cầu Nguyễn Trãi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhịp thương mại, dịch vụ và đời sống đô thị trên trục trung tâm mới.

Phối cảnh The Greener 2 vị trí trung tâm Thủy Nguyên - Hải Phòng. Ảnh phối cảnh.

The Greenery 2 nối tiếp dòng thịnh vượng từ các trục phát triển lớn của Hải Phòng, hình thành một trục shophouse đại lộ có mặt tiền thoáng, khả năng nhận diện cao và sức hút thương mại rõ nét. Đây là giá trị có thể liên tưởng tới dải shophouse dọc Xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn mở rộng về Thảo Điền - quận 2 (cũ) tại TP.HCM, nơi các cửa hàng thời trang, nhà hàng, quán cà phê, showroom nội thất và văn phòng kinh doanh cùng hiện diện, tạo nên một tuyến phố vừa sôi động vừa giàu sức sống. Khi đứng đúng nơi nhịp phát triển đô thị đang mở rộng mạnh nhất, The Greenery 2 cũng phát ra đúng tinh thần của một Hải Phòng hiện đại, sôi động và giàu nội lực.

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA CẦU NGUYỄN TRÃI, MỞ RA GIÁ TRỊ KHAI THÁC NGAY KHI BÀN GIAO

Sức hút của The Greenery 2 không chỉ đến từ vị trí đại lộ, mà còn nằm ở khả năng khai thác thực có thể hình thành sớm ngay khi dự án bàn giao. Dự án nằm trên trục kết nối kéo dài từ sân bay Cát Bi qua đại lộ Lê Hồng Phong, nối tới cầu Nguyễn Trãi và tiếp tục hướng về khu công nghiệp VSIP trên trục Bắc - Nam. Đây là hành lang giao thông có lưu lượng dịch chuyển lớn mỗi ngày, nơi dòng người, dòng hàng hóa, dòng dịch vụ và nhịp sống đô thị cùng hội tụ trong một quỹ đạo phát triển liền mạch.

Shophouse đại lộ The Greenery 2 mặt tiền đại lộ Bắc - Nam VSIP kết nối trực tiếp đại lộ Lê Hồng Phong qua cầu Nguyễn Trãi. Ảnh phối cảnh.

Chính lợi thế vị trí ấy mở ra khả năng vận hành sớm cho sản phẩm. Một căn shophouse tại đây không chỉ để tích lũy tài sản, mà còn có thể nhanh chóng bước vào khai thác thực tế. The Greenery 2 hưởng lợi từ bối cảnh Bắc Sông Cấm đang dần hình thành nhịp sống phồn thịnh, với sự hiện diện của Trung tâm Hành chính - Chính trị mới, các tổ hợp giáo dục, trung tâm thương mại, những khu đô thị đang gia tăng cư dân như The Greenery 1, Sapphire Gem, Belhomes, cùng lực lượng lao động địa phương và đội ngũ chuyên gia quốc tế làm việc tại VSIP.

Khi phía trước là nhịp thương mại sôi động, phía trong vẫn là một không gian sống mang sắc xanh và cảm giác dễ chịu, The Greenery có cơ sở để vận hành bền vững. Đây cũng là kiểu bất động sản ngày càng được thị trường quan tâm: Không chỉ để nắm giữ, mà có thể bước ngay vào đời sống, tạo ra giá trị từ chính công năng hiện hữu.

Hoàn thiện và nâng tầm chuẩn sống mới tại Hải Phòng, The Greenery 2 là nơi chất sống xanh được đặt vào một không gian đô thị thương mại giàu năng lượng và khả năng vận hành thực. Với tinh thần “đại lộ trung tâm - xứng tầm đất Cảng” cùng vị trí kết nối chiến lược ngay cầu Nguyễn Trãi, The Greenery 2 đang cho thấy sức hút của một dự án vừa giàu giá trị thương hiệu vừa có nền tảng khai thác rõ ràng trong nhịp phát triển mới của Hải Phòng.