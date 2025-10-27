Thế hệ trẻ logistics Việt Nam chủ động định hình tương lai ngành bằng tư duy sáng tạo

Các ý tưởng tại cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 cho thấy thế hệ trẻ logistics Việt Nam đang chủ động định hình tương lai của ngành bằng tư duy sáng tạo, số hóa và bền vững. Nhiều ý tưởng đã thể hiện tiềm năng ứng dụng thực tế và có thể được doanh nghiệp ươm tạo, triển khai trong các dự án logistics tương lai...

Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 - Viet Nam Logistics Young Talent 2025 đã chính thức bước vào Vòng Bán kết đầy sôi động tại hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 47 đội thi xuất sắc nhất đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên khắp cả nước.

Trải qua hơn 8 năm hình thành và phát triển, cuộc thi do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức đã củng cố vị thế là một sân chơi học thuật uy tín hàng đầu dành cho sinh viên đam mê lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Năm 2025, cuộc thi mang chủ đề đầy thách thức và thời sự: “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong quản trị chuỗi cung ứng bền vững”. Chủ đề này không chỉ khuyến khích sinh viên vượt qua khuôn khổ lý thuyết, mà còn mạnh dạn ứng dụng những công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và mô hình logistics xanh vào các đề tài nghiên cứu.

Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 là sân chơi học thuật uy tín hàng đầu dành cho sinh viên đam mê lĩnh vực logistics.

Vòng Bán kết năm nay được ví như một "diễn đàn mini" về logistics, nơi sinh viên và doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ góc nhìn, cùng giải bài toán phát triển nhân lực logistics Việt Nam chất lượng cao.

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. Nguyễn Thị Vân Hà, Tổng Thư ký VALOMA, nhấn mạnh vai trò cốt lõi của cuộc thi và cho rằng cuộc thi không chỉ đơn thuần là nơi các bạn trẻ thể hiện tri thức và bản lĩnh chuyên môn, mà còn là “hành trình lan tỏa tinh thần sáng tạo, kết nối giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp”.

Với 47 đội thi tham gia, tất cả đều đã thể hiện phong cách chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm và tư duy chiến lược vững vàng. Tại vòng thi này, mỗi đội có 5 phút trình bày báo cáo và 7 phút phản biện trực tiếp với Hội đồng Giám khảo. Các đội không chỉ trình bày kiến thức chuyên môn mà còn thể hiện năng lực phân tích tình huống thực tiễn, tư duy phản biện và sáng tạo giải pháp logistics thông minh.

Tại khu vực miền Bắc, 27 đội thi đã trình bày những ý tưởng thể hiện tư duy khoa học và sự am hiểu sâu sắc về logistics hiện đại.

Các nhóm nghiên cứu đã tập trung vào những giải pháp đột phá nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng, thể hiện xu hướng chuyển đổi từ logistics truyền thống sang logistics thông minh, linh hoạt và thân thiện môi trường.

Các đề tài nổi bật xoay quanh việc ứng dụng: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và công nghệ blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng; phát triển logistics ngược và xây dựng hệ thống kho bãi thông minh; sử dụng mô hình Digital Twin và AI điều phối vận tải để tối ưu hóa vận tải đa phương thức, qua đó giảm chi phí và lượng phát thải.

Đáng chú ý, tư duy logistics xanh và tuần hoàn được đề cao với nhiều đề tài hướng đến tính bền vững như việc tái sử dụng bao bì; thu hồi pin, ắc quy hay sử dụng năng lượng mặt trời trong vận hành kho lạnh và trạm sạc xe điện.

Ngoài ra, một số đội còn khai thác khía cạnh nâng cao chất lượng nhân lực logistics, hướng tới mục tiêu hội nhập quốc tế giai đoạn 2025–2030, thể hiện tầm nhìn dài hạn của thế hệ trẻ.

Các đội thi đã thể hiện phong cách chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm và tư duy chiến lược vững vàng.

Ông Lý Thành Hưng, Giám đốc Kho vận U&I Logistics miền Bắc, đã bày tỏ sự kỳ vọng lớn: “Thông qua cuộc thi, chúng tôi nhìn thấy ở các bạn hình ảnh của những nhà lãnh đạo tương lai, năng động, sáng tạo và sẵn sàng góp phần nâng tầm vị thế logistics Việt Nam”.

Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, 20 đội thi đã mang đến một bức tranh phong phú với các đề tài hướng đến nông nghiệp xanh, chuỗi cung ứng nông sản và tối ưu hóa logistics vùng.

Các giải pháp nghiên cứu tập trung vào: Giải pháp tái chế, tái sử dụng vật liệu và phát triển mô hình logistics ngược; tối ưu hóa quy trình kho lạnh và vận tải hàng hóa đặc thù như nông sản, thủy sản hay hoa tươi; ứng dụng mô hình cộng đồng Crowd-based Delivery, cùng với việc đề cập đến bình đẳng giới trong ngành logistics và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, nhiều ý tưởng thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa AI, blockchain, dữ liệu lớn (Big Data) và phân tích chuỗi cung ứng thông minh, cho thấy khả năng tiếp cận thực tế, tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn của sinh viên Việt Nam trước các thách thức toàn cầu về năng lượng, môi trường và tự động hóa.

Đại diện nhà tài trợ kim cương, ông Nguyễn Hữu Minh, Trưởng Bộ phận Đào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực U&I Logistics miền Nam, nhấn mạnh: “Nguồn nhân lực chính là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa phát triển bền vững cho ngành logistics. Chúng tôi tin rằng, mỗi đội thi hôm nay đều là "mắt xích vàng" trong chuỗi giá trị nhân lực tương lai của Việt Nam”.

Ban Giám khảo gồm các chuyên gia, giảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành đã đánh giá cao sự đầu tư bài bản về nghiên cứu, khả năng phản biện cũng như năng lực thuyết trình bằng tiếng Anh của các đội thi. Các ý tưởng được trình bày có thể thấy rõ rằng thế hệ trẻ logistics Việt Nam đang chủ động định hình tương lai của ngành bằng tư duy sáng tạo, số hóa và bền vững. Nhiều ý tưởng đã thể hiện tiềm năng ứng dụng thực tế và có thể được doanh nghiệp ươm tạo, triển khai trong các dự án logistics tương lai.