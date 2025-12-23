The Link City góp phần hình thành cấu trúc đô thị mới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 23/12/2025
Khánh Huyền
23/12/2025, 08:00
Sự bứt phá của hạ tầng cùng việc mở rộng không gian phát triển của Đồng Nai đang biến Dầu Giây trở thành một “điểm nóng” mới trên thị trường bất động sản. Hiện nay, quy hoạch mang tầm chiến lược và các dự án được phát triển hiện đại đang giúp Dầu Giây thu hút sự chú ý của cả giới đầu tư lẫn những người đang có nhu cầu an cư.
Giữ vai trò là đô thị cửa ngõ trên các trục kết nối từ TP. HCM và toàn vùng Đông Nam Bộ đến các khu vực kinh tế trọng điểm như miền Trung, Tây Nguyên, Dầu Giây đang chuyển mình phát triển theo định hướng là đầu mối giao thông, trung tâm trung chuyển hàng hóa gắn với sản xuất công nghệ cao và thương mại – dịch vụ. Đặc biệt, nhờ vị trí liền kề, Dầu Giây còn được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh sân bay quốc tế Long Thành.
Tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dầu Giây, đầu mối của hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc TP. HCM – Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây – Phan Thiết, Dầu Giây – Liên Khương; Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, Vành đai 4, ĐT 769, từ The Link City dễ dàng tiếp cận TP. HCM và các đô thị năng động của Đông Nam Bộ như Long Thành, Long Khánh, Trảng Bom, Biên Hòa, Vũng Tàu hay lên Tây Nguyên và ra các tỉnh miền Trung. Có thể nói đây là một vị trí siêu kết nối, không chỉ thuận tiện về giao thông mà còn cho phép The Link City trở thành “tâm điểm giao thương” của giới doanh nhân.
Nhờ vị trí độc đáo, hiện nay khu vực Dầu Giây đang thu hút đông đảo doanh nghiệp đến sản xuất – kinh doanh. Ngoài chợ đầu mối Dầu Giây đang hoạt động sầm uất, tại đây còn có Trung tâm Nông sản – Thực phẩm 50ha và trung tâm thương mại 2,6ha chuẩn bị triển khai.
Trên địa bàn Dầu Giây cũng được bổ sung thêm 1.400ha đất công nghiệp để đón các nhà đầu tư đến xây dựng nhà máy. Ngay cả trường Đại học Công nghệ Miền Đông cũng đặt trụ sở tại Dầu Giây để đào tạo nguồn nhân lực sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.
The Link City được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng và không gian chức năng, đóng vai trò “hạt nhân” của toàn bộ đô thị Dầu Giây. Dự án cung cấp cho thị trường 1.397 sản phẩm shophouse, nhà phố liên kế và biệt thự, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư của nhiều nhóm khách hàng.
Dự án tích hợp hệ tiện ích phong phú, nổi bật là trường liên cấp và chuỗi công viên cảnh quan rộng lớn đan xen trong các phân khu, quảng trường, hồ cảnh quan, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em và tổ hợp thể thao đa năng, tạo nên không gian sinh hoạt ngoài trời năng động. Bên cạnh đó, dự án còn có các khu sinh hoạt cộng đồng đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, kết nối và tổ chức hoạt động chung của cư dân.
Đáng chú ý, trung tâm thương mại quy mô 2,6 ha tại The Link City hứa hẹn sẽ trở thành điểm mua sắm - giải trí hàng đầu của khu vực, và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân. Hơn thế nữa, việc đầu tư đồng bộ về tiện ích và cảnh quan giúp dự án góp phần hình thành phong cách sống đô thị mới tại Dầu Giây.
Trong tiến trình mở rộng không gian đô thị gắn với phát triển hạ tầng và công nghiệp của Đồng Nai, Dầu Giây đang từng bước định hình vai trò là đô thị thương mại - dịch vụ tại cửa ngõ phía Đông. Ở vị trí đó, The Link City không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở đơn thuần mà còn góp phần hình thành cấu trúc đô thị mới của Dầu Giây. Khi hệ thống hạ tầng hoàn thiện thì The Link City sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc cân bằng không gian sống và làm việc, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho đô thị Dầu Giây.
Nhân dịp giới thiệu The Link City ra thị trường, Kim Oanh Land triển khai chương trình “Tri ân Người đồng hành” với tổng giá trị lên đến 68 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng sẽ được tặng thẻ cào trị giá từ 1–6 chỉ vàng, đồng thời được tham gia rút thăm trúng thưởng nhiều giải thưởng giá trị cao như ô tô, xe máy và các thiết bị gia dụng cao cấp.
