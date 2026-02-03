The Link City tăng sức hút nhờ lợi thế cửa ngõ giao thương Đông Nam Bộ

The Link City đang là một điểm sáng trên thị trường khi lọt vào “tầm ngắm” của giới đầu tư nhờ lợi thế kép: Vừa thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, khai thác thực tế, vừa đáp ứng khả năng gia tăng giá trị bền vững theo lộ trình hoàn thiện của hạ tầng khu vực.

KIẾN TẠO ĐIỂM HẸN MỚI CHO DẦU GIÂY

Với quy mô dân số xã Dầu Giây hơn 71.921 người, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm và dịch vụ tại chỗ luôn hiện hữu ở mức cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Dầu Giây vẫn thiếu vắng các khu thương mại – dịch vụ tập trung được quy hoạch bài bản. Hoạt động mua sắm, ăn uống, lưu trú hiện nay chủ yếu phân tán, manh mún, chưa đáp ứng tương xứng vai trò cửa ngõ giao thương của Đông Nam Bộ.

The Link City sắp triển khai xây dựng trung tâm thương mại quy mô 2,6ha. Ảnh: The Link City.

Trong bối cảnh đó, The Link City đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ vị trí ngay trung tâm hành chính Dầu Giây, tại điểm giao của Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, liền kề các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây và Dầu Giây – Liên Khương. Đây là các trục giao thông đón lưu lượng lớn phương tiện, hàng hóa và dòng người di chuyển liên vùng mỗi ngày, hình thành nguồn cầu thương mại tự nhiên, liên tục từ bên ngoài dự án.

Không chỉ hưởng lợi từ giao thông liên vùng, The Link City còn nằm liền kề các khu công nghiệp, trường học, chợ truyền thống, bệnh viện; đáng chú ý là Chợ đầu mối Dầu Giây và Trung tâm Nông sản – Thực phẩm quy mô 50 ha. Những đầu mối này tạo ra nhu cầu giao thương thường xuyên, trở thành nền tảng quan trọng để các sản phẩm thương mại tại The Link City khai thác hiệu quả dòng khách vãng lai.

NHÂN BA GIÁ TRỊ KHAI THÁC: KINH DOANH – CHO THUÊ – TĂNG GIÁ TÀI SẢN

Được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, The Link City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn hình thành một không gian kinh doanh – đầu tư sôi động, phục vụ quy mô dân cư dự kiến khoảng 17.000 người của dự án, cộng hưởng cùng cộng đồng dân cư hiện hữu tại Dầu Giây và dòng khách vãng lai lớn di chuyển qua khu vực mỗi ngày.

Nhà phố thương mại của The Link City hưởng lợi lớn từ nhu cầu tại chỗ của cư dân dự án và dòng khách vãng lai của khu vực. Ảnh: The Link City.

Trong đó, dòng sản phẩm nhà phố thương mại được xem là điểm nhấn chiến lược, hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ của cư dân nội khu cũng như lưu lượng khách bên ngoài. Các căn nhà phố được bố trí dọc quốc lộ 1A và quốc lộ 20 cùng các trục đại lộ xuyên tâm với lộ giới rộng từ 28 – 40 m, kết nối xuyên suốt các phân khu chức năng và hệ tiện ích nội khu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh liên tục.

Về mặt thiết kế, nhà phố thương mại The Link City cho phép cá nhân hóa công năng sử dụng: vừa ở kết hợp kinh doanh, cho thuê mặt bằng thương mại, hoặc phát triển mô hình dịch vụ lưu trú. Với lợi thế chỉ khoảng 20 phút di chuyển đến sân bay Long Thành, dự án được đánh giá có tiềm năng lớn trong việc đón làn sóng chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao trong và ngoài nước đến làm việc, sinh sống và thuê nhà trong tương lai gần. Chuẩn sống tại The Link City được đảm bảo từ không gian xanh, tiện ích đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu về môi trường sống của nhóm khách thuê chất lượng cao.

The Link City sẽ là điểm hẹn quen thuộc của người dân Dầu Giây. Ảnh: The Link City.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thương mại, các quảng trường và không gian công cộng tại The Link City còn là nơi tổ chức sự kiện, hoạt động cộng đồng, góp phần gia tăng lưu lượng khách và nâng cao hiệu quả khai thác của dự án.

Theo nhận định của giới đầu tư, giá trị khác biệt của The Link City nằm ở vị trí đắt giá “ăn theo” trục quốc lộ 1A và quốc lộ 20, nơi hội tụ lưu lượng phương tiện và dòng người di chuyển liên vùng rất lớn mỗi ngày. Lợi thế này giúp hoạt động thương mại - dịch vụ tại dự án được vận hành trên nhu cầu thực, không phụ thuộc hoàn toàn vào sức mua tại chỗ. Nhờ đó, The Link City không chỉ tạo dòng tiền ổn định cho hoạt động kinh doanh – cho thuê, mà còn sở hữu dư địa tăng giá bền vững theo tiến trình hoàn thiện hạ tầng và sự phát triển của sân bay Long Thành.

The Link City đang được Kim Oanh Land giới thiệu ra thị trường với mức giá hấp dẫn chỉ từ 15,7 triệu đồng/m2 cùng các chương trình vay ưu đãi đến từ MB Bank, Vietinbank. Kèm theo đó, khách hàng còn được tặng thẻ cào trị giá 1 - 6 chỉ vàng và tham gia rút thăm trúng thưởng nhiều giải thưởng giá trị như ô tô, xe máy cùng các thiết bị gia dụng cao cấp.

