Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Thẻ VPBank YoJo Visa Platinum: Tấm thẻ quyền lực cho tín đồ du lịch

Lan Anh

22/08/2025, 14:56

Nếu bạn là một người trẻ yêu thích khám phá, đam mê du lịch, shopping, ẩm thực và không ngừng đầu tư cho bản thân thì tấm thẻ VPBank YoJo Visa Platinum chính là “người bạn đồng hành” lý tưởng giúp bạn sống chất hơn mỗi ngày.

“Mình đang mong chờ cơ hội sở hữu một chuyến du lịch Bangkok hoàn toàn miễn phí cùng Vietjet và thẻ tín dụng VPBank với thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.” Đó là chia sẻ của Lan Chi (22 tuổi, TP.HCM) - một cô nàng gen Z yêu thích du lịch và luôn tìm cách để sống chất theo cách riêng.

Lan Chi cho biết, thẻ VPBank YoJo Visa Platinum vừa ra mắt là thấy “kết” luôn vì thấy thiết kế đẹp, thẻ phù hợp với người thích di chuyển như cô. Lan Chi không ngờ, sau khi kích hoạt thẻ và chi tiêu lại được Vietjet tặng điểm Skypoint. Qua tìm hiểu, Chi được biết số điểm này cô có thể quy đổi được một chuyến bay hoàn toàn miễn phí từ TP Hồ Chí Minh tới Bangkok.

THẺ VPBANK YOJO VISA PLATINUM - BAY CHẤT SỐNG CHẤT

Mở thẻ, chi tiêu, tích điểm, đổi quà là những tính năng siêu chất mà VPBank và Vietjet đã phối hợp để thiết kế riêng cho tấm thẻ tín dụng VPBank YoJo Visa Platinum. Mọi đặc quyền từ thẻ VPBank YoJo Visa Platinum đều được “đo ni đóng giày” cho những người trẻ thích bay, thích chill và thích thể hiện lối sống chất.

Bay chất sống chất cùng thẻ VPBank YoJo Visa Platinum.
Bay chất sống chất cùng thẻ VPBank YoJo Visa Platinum.

Mỗi lần cà thẻ là một lần tích điểm Skypoint siêu hời, lên tới 10% giá trị chi tiêu, tương đương khoảng 3.800 điểm mỗi tháng. Số điểm này có thể dùng để đổi vé máy bay Vietjet ngay trên ứng dụng Skyjoy và đặc biệt, không bị hết hạn theo thời gian.

Không chỉ vậy, nếu chi tiêu đạt 60 triệu đồng trong 2 tháng đầu tiên hoặc chi tiêu 20 triệu đồng tại Vietjet trong 6 tháng đầu, sẽ đủ điều kiện để Vietjet nâng hạng lên hội viên vàng Skyjoy. Điều này đồng nghĩa, khách hàng sẽ có thêm những đặc quyền ưu tiên khi làm thủ tục, lên máy bay trước, gắn thẻ hành lý riêng như dân bay chuyên nghiệp…

Với Lan Chi, chiếc thẻ VPBank YoJo Visa Platinum không chỉ là công cụ thanh toán mà là người bạn đồng hành giúp cô tận hưởng từng khoảnh khắc, từ săn vé máy bay, nhận ưu đãi bay độc quyền đến quản lý chi tiêu thông minh. Và quan trọng nhất, tấm thẻ này giúp cô tự thưởng cho bản thân một chuyến đi Thái Lan đáng nhớ, hoàn toàn miễn phí.

QUẸT THẺ LÀ CÓ QUÀ

Với thẻ VPBank YoJo Visa Platinum, bạn sẽ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm thông minh, không lo về giá. Thẻ giảm giá đến 50% tại hơn 2.000 điểm ăn chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng từ H&M, Zara, Vincom đến các resort xịn như Melia Vinpearl Phú Quốc, Furama Đà Nẵng…

Không chỉ vậy, VPBank cũng thiết kế những ưu đãi riêng cho từng khách hàng dựa trên thói quen chi tiêu, thanh toán của chủ thẻ. Những ưu đãi này được ngân hàng gợi ý ngay trên ứng dụng VPBank NEO, rất thuận tiện khi sử dụng.

VPBank triển khai nhiều ưu đãi khi chi tiêu thẻ.
VPBank triển khai nhiều ưu đãi khi chi tiêu thẻ.

Đặc biệt, hiểu lối sống nhanh của gen Z, VPBank cho phép bạn mở thẻ VPBank YoJo Visa Platinum ngay trên ứng dụng VPBank NEO, nhanh chóng tiện lợi chỉ với vài phút và hưởng trọn phí thường niên 0 đồng cho năm đầu tiên. Song song, ngân hàng tặng ngay 3.000 Skypoint nếu bạn chi tiêu 3 giao dịch hợp lệ trong 30 ngày đầu mở thẻ.

Minh Anh (23 tuổi, travel blogger) chia sẻ: “Với mình, sống chất là sống trọn từng khoảnh khắc. Thẻ VPBank YoJo Visa Platinum không chỉ giúp mình tiết kiệm khi bay và nghỉ dưỡng, mà còn là công cụ để mình chăm sóc bản thân tốt hơn. Mỗi lần quẹt thẻ là một lần mình đầu tư cho trải nghiệm sống.”

VPBank phát triển thẻ xoay quanh 3 trụ cột quan trọng trong cuộc sống gồm Mua sắm thông minh - Du lịch trải nghiệm - Chăm sóc và phát triển bản thân. Với định hướng này, ngân hàng hiện đang liên kết với hàng nghìn đối tác lớn trong nước và đang từng bước hoàn thiện một bản đồ ưu đãi toàn diện, giúp khách hàng không chỉ thanh toán thuận tiện mà còn tận hưởng trọn vẹn mọi khía cạnh của cuộc sống.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại https://vietjetyojo.vpbank.com.vn/

Từ khóa:

Vneconomy VPBank NEO VPBank YoJo Visa Platinum

Đọc thêm

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%

Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%

Lũy kế đến hết tháng 7/2025, số thu ngân sách nhà nước từ sử dụng đất trên địa bàn Quảng Trị đạt hơn 2.760 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán trung ương giao và 75% dự toán tỉnh giao, tăng 59,9% so với cùng kỳ.

Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?

Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?

Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến số thuế phải nộp tăng lên không phải do Nhà nước thay đổi thuế suất mà là xuất phát từ sự thay đổi từ phương thức quản lý thuế khoán sang kê khai, khiến doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được phản ánh chính xác hơn…

Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp

Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp

Ngày 22/8, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã long trọng tổ chức Lễ Vinh danh Thành viên xuất sắc năm 2024, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm thành lập MXV (2010-2025).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: