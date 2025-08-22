Thẻ VPBank YoJo Visa Platinum: Tấm thẻ quyền lực cho tín đồ du lịch

Nếu bạn là một người trẻ yêu thích khám phá, đam mê du lịch, shopping, ẩm thực và không ngừng đầu tư cho bản thân thì tấm thẻ VPBank YoJo Visa Platinum chính là “người bạn đồng hành” lý tưởng giúp bạn sống chất hơn mỗi ngày.

“Mình đang mong chờ cơ hội sở hữu một chuyến du lịch Bangkok hoàn toàn miễn phí cùng Vietjet và thẻ tín dụng VPBank với thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.” Đó là chia sẻ của Lan Chi (22 tuổi, TP.HCM) - một cô nàng gen Z yêu thích du lịch và luôn tìm cách để sống chất theo cách riêng.

Lan Chi cho biết, thẻ VPBank YoJo Visa Platinum vừa ra mắt là thấy “kết” luôn vì thấy thiết kế đẹp, thẻ phù hợp với người thích di chuyển như cô. Lan Chi không ngờ, sau khi kích hoạt thẻ và chi tiêu lại được Vietjet tặng điểm Skypoint. Qua tìm hiểu, Chi được biết số điểm này cô có thể quy đổi được một chuyến bay hoàn toàn miễn phí từ TP Hồ Chí Minh tới Bangkok.

THẺ VPBANK YOJO VISA PLATINUM - BAY CHẤT SỐNG CHẤT

Mở thẻ, chi tiêu, tích điểm, đổi quà là những tính năng siêu chất mà VPBank và Vietjet đã phối hợp để thiết kế riêng cho tấm thẻ tín dụng VPBank YoJo Visa Platinum. Mọi đặc quyền từ thẻ VPBank YoJo Visa Platinum đều được “đo ni đóng giày” cho những người trẻ thích bay, thích chill và thích thể hiện lối sống chất.

Bay chất sống chất cùng thẻ VPBank YoJo Visa Platinum.

Mỗi lần cà thẻ là một lần tích điểm Skypoint siêu hời, lên tới 10% giá trị chi tiêu, tương đương khoảng 3.800 điểm mỗi tháng. Số điểm này có thể dùng để đổi vé máy bay Vietjet ngay trên ứng dụng Skyjoy và đặc biệt, không bị hết hạn theo thời gian.

Không chỉ vậy, nếu chi tiêu đạt 60 triệu đồng trong 2 tháng đầu tiên hoặc chi tiêu 20 triệu đồng tại Vietjet trong 6 tháng đầu, sẽ đủ điều kiện để Vietjet nâng hạng lên hội viên vàng Skyjoy. Điều này đồng nghĩa, khách hàng sẽ có thêm những đặc quyền ưu tiên khi làm thủ tục, lên máy bay trước, gắn thẻ hành lý riêng như dân bay chuyên nghiệp…

Với Lan Chi, chiếc thẻ VPBank YoJo Visa Platinum không chỉ là công cụ thanh toán mà là người bạn đồng hành giúp cô tận hưởng từng khoảnh khắc, từ săn vé máy bay, nhận ưu đãi bay độc quyền đến quản lý chi tiêu thông minh. Và quan trọng nhất, tấm thẻ này giúp cô tự thưởng cho bản thân một chuyến đi Thái Lan đáng nhớ, hoàn toàn miễn phí.

QUẸT THẺ LÀ CÓ QUÀ

Với thẻ VPBank YoJo Visa Platinum, bạn sẽ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm thông minh, không lo về giá. Thẻ giảm giá đến 50% tại hơn 2.000 điểm ăn chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng từ H&M, Zara, Vincom đến các resort xịn như Melia Vinpearl Phú Quốc, Furama Đà Nẵng…

Không chỉ vậy, VPBank cũng thiết kế những ưu đãi riêng cho từng khách hàng dựa trên thói quen chi tiêu, thanh toán của chủ thẻ. Những ưu đãi này được ngân hàng gợi ý ngay trên ứng dụng VPBank NEO, rất thuận tiện khi sử dụng.

VPBank triển khai nhiều ưu đãi khi chi tiêu thẻ.

Đặc biệt, hiểu lối sống nhanh của gen Z, VPBank cho phép bạn mở thẻ VPBank YoJo Visa Platinum ngay trên ứng dụng VPBank NEO, nhanh chóng tiện lợi chỉ với vài phút và hưởng trọn phí thường niên 0 đồng cho năm đầu tiên. Song song, ngân hàng tặng ngay 3.000 Skypoint nếu bạn chi tiêu 3 giao dịch hợp lệ trong 30 ngày đầu mở thẻ.

Minh Anh (23 tuổi, travel blogger) chia sẻ: “Với mình, sống chất là sống trọn từng khoảnh khắc. Thẻ VPBank YoJo Visa Platinum không chỉ giúp mình tiết kiệm khi bay và nghỉ dưỡng, mà còn là công cụ để mình chăm sóc bản thân tốt hơn. Mỗi lần quẹt thẻ là một lần mình đầu tư cho trải nghiệm sống.”

VPBank phát triển thẻ xoay quanh 3 trụ cột quan trọng trong cuộc sống gồm Mua sắm thông minh - Du lịch trải nghiệm - Chăm sóc và phát triển bản thân. Với định hướng này, ngân hàng hiện đang liên kết với hàng nghìn đối tác lớn trong nước và đang từng bước hoàn thiện một bản đồ ưu đãi toàn diện, giúp khách hàng không chỉ thanh toán thuận tiện mà còn tận hưởng trọn vẹn mọi khía cạnh của cuộc sống.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại https://vietjetyojo.vpbank.com.vn/