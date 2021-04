Thêm lựa chọn gạo ST25 uy tín cho người tiêu dùng

Gạo A An - sản phẩm gạo sạch đóng túi của Tập đoàn Tân Long - chính thức ra mắt gạo ST25 ngon nhất thế giới (năm 2019). Đây là giống gạo dẻo thơm cao cấp đang được ưa chuộng nhất thuộc dòng gạo thơm ST Sóc Trăng, bên cạnh ST21 và ST24 cũng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn thời gian qua.

GẠO ST25 CHUẨN GIỐNG, TRỌN VỊ DẺO THƠM

Theo thông tin từ nhà sản xuất, gạo ST25 được sản xuất từ giống lúa ST25 xác nhận, gieo trồng và thu hoạch trên những cánh đồng giàu phù sa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Mất hơn 20 năm kể từ bước nghiên cứu, lai tạo, cải tiến giống cho đến khi ra đời thành phẩm, lúa ST25 mang các phẩm chất vượt trội về đặc tính mà ít giống có được như kháng mặn tốt, sức đề kháng bệnh cao, ít phải sử dụng phân bón. Gạo thành phẩm ST25 có hạt dài và đều, mùi thơm lá dứa, vị ngọt tự nhiên, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt là cơm mểm dẻo ngay cả khi để nguội, phù hợp với thị hiếu chọn gạo của đa số người yêu thích loại gạo thơm trong nước.

So với thời điểm gạo ST25 bắt đầu “nóng” với giải thưởng quốc tế, A An mất hơn 1 năm để giới thiệu rộng rãi sản phẩm này đến người tiêu dùng trong nước. Đó cũng là bấy nhiêu thời gian để một doanh nghiệp làm gạo tâm huyết nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng vùng trồng phù hợp; đảm bảo tính ổn định của giống; chuẩn bị đầy đủ các yếu tố trong khâu sấy trữ và chế biến để cam kết với khách hàng về một sản phẩm ST25 trọn vẹn phẩm chất, không đấu trộn, giá bán ổn định, mang đến những giá trị tương xứng với sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Cánh đồng ST25 rộ mùa thu hoạch.

THƯƠNG HIỆU GẠO SẠCH NỘI ĐỊA UY TÍN, CHẤT LƯỢNG CAO

Gạo A An ST25 cũng là sản phẩm đánh dấu sự tiếp nối và phát triển từ thành công của hai giống gạo cùng dòng ST là A An ST21 và A An ST24. Người tiêu dùng đã có thêm một lựa chọn gạo chất lượng cao hoàn hảo cho bữa ăn ngon hàng ngày.

Cùng với ST25, A An một lần nữa khẳng định giá trị cốt lõi của một thương hiệu gạo nội địa luôn tôn trọng giá trị thật của giống gạo, đồng thời không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm gạo sạch và an toàn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh gạo ST25, ST21, ST24, A An còn cung cấp các loại gạo ngon khác như gạo giống Nhật Japonica, thơm lài Jasmine… Việc mua gạo cũng trở nên tiện lợi hơn với bao bì đóng túi 5kg chắc chắn và dịch vụ giao hàng tận nơi miễn phí tại các thành phố lớn.

Gạo A An được Tập đoàn Tân Long sản xuất theo chuỗi từ việc liên kết với nông dân để sản xuất lúa trên cánh đồng đến chế biến công nghệ cao tại nhà máy gạo và xây dựng hệ thống hơn 10.000 điểm bán thân thiện với người tiêu dùng toàn quốc; luôn thực hiện đúng cam kết: Không đấu trộn - Không chất tạo mùi - Không chất bảo quản và An toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện nay, việc mua gạo thương hiệu, an toàn càng trở nên tiện lợi hơn khi đã có loại gạo đóng túi 5kg, được thiết kế với bao bì có đầy đủ các thông tin doanh nghiệp sản xuất, thông số dinh dưỡng, chứng nhận chất lượng…

* Thông tin chi tiết:

Khách hàng có thể tìm mua gạo ST25 tại các cửa hàng gạo A An, hệ thống Bách Hóa Xanh (miền Nam) và Vinmart (miền Bắc).

Hotline đặt gạo và giao hàng miễn phí 30’: 19006869

Website: https://aan.vn/