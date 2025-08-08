Thêm một hãng mãy bay nội địa sử dụng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Cụ thể, trong giai đoạn đầu chuyển sang nhà ga mới, các chuyến bay của Bamboo Airways sẽ được làm thủ tục tại các quầy 45 - 50 (đối diện cửa D2 và D3 của nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43 - 52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế. Đối với quầy vé giờ chót của Hãng sẽ được đặt ngay tại khu vực cửa D2 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Việc chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP.HCM sang nhà ga T3 không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về mặt vận hành, mà còn thể hiện sự thích ứng chủ động của Bamboo Airways với chiến lược tổ chức lại hạ tầng hàng không quốc gia.

Trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên quá tải, việc chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 – nhà ga mới hiện đại, quy mô lớn – sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và góp phần nâng cao trải nghiệm cho hành khách trong giai đoạn mới.

Theo đại diện của Bamboo Airways, để đảm bảo hành khách nắm bắt kịp thời và chính xác thông tin, Hãng sẽ tích cực triển khai thông báo trên tất cả các kênh thông tin chính thức của Hãng bao gồm website, fanpage chính thức, email, SMS, tài khoản Zalo OA…

Song song đó, Bamboo Airways khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi, cập nhật thông tin để tránh nhầm lẫn, đảm bảo quá trình di chuyển được thuận tiện, suôn sẻ.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu chuyển giao nhà ga khai thác, Bamboo Airways xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hành khách có chuyến bay đến/đi từ sân bay Tân Sơn Nhất trong 07 ngày đầu tiên (từ 18/8 - 25/8/2025) sau khi Hãng chuyển đổi nhà ga khai thác mới.

Cụ thể, các trường hợp hành khách bị trễ chuyến bay khởi hành từ nhà ga T3 do chưa nắm được thông tin, nhưng có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận, Hãng sẽ hỗ trợ đổi vé hoàn toàn miễn phí cho hành khách sang chuyến bay kế tiếp cùng hành trình.

Trong trường hợp các chuyến bay kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways vẫn hỗ trợ hành khách đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé sang chuyến bay gần nhất còn chỗ. Đối với các đường bay có tần suất chỉ một chuyến mỗi ngày, hành khách sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay có cùng hành trình vào ngày hôm sau.

“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chính sách hỗ trợ hợp lý cho các hành khách còn bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu chuyển giao, Bamboo Airways hi vọng việc chuyển khai thác toàn bộ các chuyến bay nội địa ở nhà ga T3 sẽ diễn ra thuận lợi”, đại diện Bamboo Airways cho biết.