Máy đào hầm TBM2 của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã tiến đến Ga S11 - Văn Miếu

Thứ Tư, 14/01/2026
Đan Tiên
14/01/2026, 10:27
Chiều 13/1, Máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 2 của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, mang tên “Táo bạo”, đã chính thức tiến đến Ga S11 - Văn Miếu...
Theo Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB), song song với công tác đào hầm, công tác đúc và lắp đặt vỏ hầm được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tiến độ phục vụ hai máy TBM hoạt động liên tục. Đến nay, toàn bộ 3.497/3.497 vòng vỏ hầm đã được đúc hoàn thành, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho quá trình thi công.
Trước đó, máy đào hầm TBM1 mang tên “Thần tốc” đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ khoan hầm theo kế hoạch và đang được tháo dỡ, chuẩn bị cho các bước tiếp theo của dự án.
Với máy đào hầm TBM2 “Táo bạo”, MRB cho biết thiết bị này đã hoàn thành đào đoạn hầm từ ga S10 đến ga S11 với chiều dài khoảng 702 m, tương đương 468 vòng vỏ hầm cần lắp đặt. Trước đó, TBM2 đã khoan xong đoạn từ ga S9 đến ga S10 dài 1.353 m, tương ứng 902 vòng vỏ hầm đã được lắp đặt.
Tính đến ngày 13/1/2026, TBM2 đã đào tổng cộng khoảng 2.055 m hầm, tương đương 1.370 vòng vỏ hầm đã và đang được lắp đặt. Tiến độ tổng thể gói thầu CP03 (hầm và các ga ngầm) đạt hơn 74,9%.
Theo MRB, việc hoàn thành toàn bộ công tác đúc vỏ hầm và việc máy TBM2 đào đến ga S11 – Văn Miếu cho thấy tiến độ thi công đang được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Trong suốt quá trình thi công, công tác quan trắc được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận và khu vực dân cư.
Cùng với thi công hầm, tại bốn ga ngầm của dự án, công tác thu gọn rào chắn đã hoàn tất, góp phần giảm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân dọc tuyến.
22:05, 07/01/2026
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán HVN) xác lập nhiều kỷ lục mới về quy mô khai thác, hiệu quả tài chính và chất lượng dịch vụ trong năm 2025. Kết quả này phản ánh rõ nét hiệu quả phục hồi và năng lực điều hành của Hãng trong bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu tiếp tục nhiều biến động.
Hải Phòng đấu giá mỏ đất tại đồi núi Một ở phường Nguyễn Đại Năng và mỏ cát tại sông Văn Úc thuộc xã Kiến Hải…
Giai đoạn 2026-2035 được dự báo là thời kỳ bùng nổ hạ tầng chưa từng có tại Việt Nam với các siêu dự án mang tầm vóc lịch sử như Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến Metro đô thị tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và chiến lược chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công hữu hạn và quy mô tín dụng ngân hàng đang dần chạm ngưỡng rủi ro cao, việc phát triển thị trường trái phiếu hạ tầng là một giải pháp tất yếu của bài toán vốn dài hạn cho các siêu dự án.
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa báo cáo Bộ Xây dựng, đề nghị xem xét và có ý kiến với địa phương về việc điều phối nguồn đá xây dựng từ mỏ vật liệu đang cấp cho cao tốc Cần Thơ – Cà Mau để phục vụ thi công cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh...
Các dự án đường tỉnh 25B, 25C và hệ thống tiêu thoát nước khu vực ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được Đồng Nai đốc thúc tiến độ, trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: