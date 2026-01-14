Thứ Tư, 14/01/2026

Trang chủ Đầu tư

Máy đào hầm TBM2 của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã tiến đến Ga S11 - Văn Miếu

Đan Tiên

14/01/2026, 10:27

Chiều 13/1, Máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 2 của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, mang tên “Táo bạo”, đã chính thức tiến đến Ga S11 - Văn Miếu...

Robot đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội số 2 tiến đến Ga S11 - Văn Miếu vào chiều 13/1. Ảnh: MRB
Robot đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội số 2 tiến đến Ga S11 - Văn Miếu vào chiều 13/1. Ảnh: MRB

Theo Ban Quản lý đường sắt Hà Nội (MRB), song song với công tác đào hầm, công tác đúc và lắp đặt vỏ hầm được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tiến độ phục vụ hai máy TBM hoạt động liên tục. Đến nay, toàn bộ 3.497/3.497 vòng vỏ hầm đã được đúc hoàn thành, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho quá trình thi công.

Trước đó, máy đào hầm TBM1 mang tên “Thần tốc” đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ khoan hầm theo kế hoạch và đang được tháo dỡ, chuẩn bị cho các bước tiếp theo của dự án.

Với máy đào hầm TBM2 “Táo bạo”, MRB cho biết thiết bị này đã hoàn thành đào đoạn hầm từ ga S10 đến ga S11 với chiều dài khoảng 702 m, tương đương 468 vòng vỏ hầm cần lắp đặt. Trước đó, TBM2 đã khoan xong đoạn từ ga S9 đến ga S10 dài 1.353 m, tương ứng 902 vòng vỏ hầm đã được lắp đặt.

Tính đến ngày 13/1/2026, TBM2 đã đào tổng cộng khoảng 2.055 m hầm, tương đương 1.370 vòng vỏ hầm đã và đang được lắp đặt. Tiến độ tổng thể gói thầu CP03 (hầm và các ga ngầm) đạt hơn 74,9%.

Theo MRB, việc hoàn thành toàn bộ công tác đúc vỏ hầm và việc máy TBM2 đào đến ga S11 – Văn Miếu cho thấy tiến độ thi công đang được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Trong suốt quá trình thi công, công tác quan trắc được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận và khu vực dân cư.

Cùng với thi công hầm, tại bốn ga ngầm của dự án, công tác thu gọn rào chắn đã hoàn tất, góp phần giảm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân dọc tuyến.

