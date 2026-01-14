Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 14/01/2026
Tuấn Khang
14/01/2026, 16:24
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Liên danh Nhà đầu tư và Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận về triển khai Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP)...
Tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận dài hơn 96 km, tổng mức đầu tư trên 36.000 tỷ đồng, đi qua địa bàn TP.HCM, tỉnh Long An (cũ) và tỉnh Đồng Tháp, được đầu tư theo hợp đồng BOT. Liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Công ty Cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long – CTCP và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.
Theo thiết kế, đoạn TP.HCM – Trung Lương được mở rộng lên 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.
Dự án đã được Cục Đường bộ Việt Nam ký hợp đồng với liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, đồng thời khởi công vào ngày 19/12/2025. Để bảo đảm tiến độ theo hợp đồng, Cục Đường bộ yêu cầu các bên liên quan sớm hoàn thiện thủ tục bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng cho các địa phương, làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật.
Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu lập tiến độ tổng thể và chi tiết đối với công tác giải phóng mặt bằng, xác định rõ các hạng mục then chốt ảnh hưởng đến đường găng tiến độ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.
Về tổ chức thi công, doanh nghiệp dự án được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện bộ máy quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân tham gia dự án; đồng thời lập tiến độ thi công chi tiết các gói thầu phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng BOT. Việc rà soát, kiểm tra và chấp thuận hồ sơ phải tuân thủ quy định tại Nghị định 06/2021 của Chính phủ.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án sớm huy động đủ vốn chủ sở hữu và vốn vay để phục vụ giải phóng mặt bằng và thi công; chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, bảo đảm thi công đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chất lượng công trình.
Ngoài ra, các đơn vị liên quan được yêu cầu nghiên cứu và thực hiện nghiêm Văn bản số 258 ngày 9/1/2026 của Bộ Xây dựng về triển khai Công điện số 02 ngày 2/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này.
