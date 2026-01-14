Đề xuất nâng công suất sân bay Buôn Ma Thuột lên 7 triệu khách mỗi năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 14/01/2026
Minh Kiệt
14/01/2026, 16:26
Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050...
Theo đề xuất, sân bay Buôn Ma Thuột nằm tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, là cảng hàng không nội địa, dùng chung cho mục đích dân dụng và quân sự. Trong giai đoạn 2021–2030, sân bay được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4C của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất 5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm.
Sân bay có 19 vị trí đỗ tàu bay, khai thác các loại máy bay thân hẹp như A320, A321 và tương đương. Phương thức tiếp cận hạ cánh sử dụng thiết bị hạ cánh chính xác CAT II. Đường cất hạ cánh hiện hữu dài 3.000 m, rộng 45 m sẽ được nâng cấp, hoàn thiện lề vật liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Đến tầm nhìn năm 2050, sân bay tiếp tục được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn 4C, nâng công suất lên 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm, với 27 vị trí đỗ tàu bay. Quy hoạch cũng dự kiến xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2 dài 2.400 m khi nhu cầu khai thác tăng cao.
Về hạ tầng nhà ga, trong giai đoạn 2021–2030, sân bay tiếp tục khai thác nhà ga T1, đồng thời đầu tư xây dựng nhà ga T2 với công suất khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm. Đến năm 2050, nhà ga T2 sẽ được mở rộng, nâng công suất lên khoảng 5 triệu hành khách.
Cục Hàng không Việt Nam cũng đề xuất quy hoạch khu nhà ga hàng hóa phía Đông nhà ga hành khách, đáp ứng công suất 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm trong giai đoạn đầu và mở rộng lên 15.000 tấn vào năm 2050. Ngoài ra, sân bay Buôn Ma Thuột được quy hoạch thêm khu hàng không chung, hàng không tư nhân với tổng diện tích gần 28.000 m², xây dựng khi có nhu cầu.
Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021–2030 là hơn 518 ha, trong đó đất hàng không dân dụng chiếm khoảng 420 ha, còn lại là đất quốc phòng – an ninh. Diện tích này được giữ ổn định đến năm 2050.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc lập quy hoạch mới là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và tăng trưởng vận tải hàng không của khu vực. Sau gần 20 năm thực hiện quy hoạch cũ, nhiều hạng mục hạ tầng của sân bay Buôn Ma Thuột đã đạt hoặc tiệm cận giới hạn khai thác.
Bên cạnh đó, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, xác định sân bay Buôn Ma Thuột là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Tây Nguyên. Việc mở rộng sân bay cũng phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Giai đoạn 2026-2035 được dự báo là thời kỳ bùng nổ hạ tầng chưa từng có tại Việt Nam với các siêu dự án mang tầm vóc lịch sử như Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến Metro đô thị tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và chiến lược chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công hữu hạn và quy mô tín dụng ngân hàng đang dần chạm ngưỡng rủi ro cao, việc phát triển thị trường trái phiếu hạ tầng là một giải pháp tất yếu của bài toán vốn dài hạn cho các siêu dự án.
