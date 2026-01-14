CEO JPMorgan Chase: Gây sức ép lên Fed có thể đẩy lạm phát tăng

Ông Dimon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự độc lập của Fed, coi đây là nền tảng cho sự ổn định về giá cả, thị trường tài chính và nền kinh tế...

CEO Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase lên tiếng cảnh báo về những hậu quả tiềm tàng từ cuộc tấn công của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông cho rằng sức ép đối với Fed có thể sẽ phản tác dụng, dẫn tới chi phí đi vay tăng và lạm phát cao hơn.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí qua điện thoại khi JPMorgan Chase công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 vào ngày 13/1, ông Dimon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự độc lập của Fed, coi đây là nền tảng cho sự ổn định về giá cả, thị trường tài chính và nền kinh tế - tờ báo Financial Times đưa tin.

Ông Dimon nói ông dành “sự tôn trọng lớn” cho Chủ tịch Fed Jerome Powell và ủng hộ mạnh mẽ sự độc lập của ngân hàng trung ương này. Ông cho rằng bất kỳ hành động nào làm suy yếu sự độc lập của Fed đều không phải là ý tưởng tốt. Theo ông, hành động như vậy có thể làm tăng kỳ vọng lạm phát và có khả năng dẫn đến việc tăng lãi suất theo thời gian.

Những bình luận trên của vị CEO có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong giới tài chính Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Powell cho biết ông đang là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự do Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành.

Phản hồi những nhận định trên của ông Dimon, ông Trump sau đó cùng ngày tuyên bố rằng ông không thấy có vấn đề gì với những gì mình đang làm và cho rằng Mỹ nên có lãi suất thấp hơn. Ông chủ Nhà Trắngcũng ám chỉ rằng ông Dimon có thể muốn lãi suất cao hơn vì điều đó có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho JPMorgan Chase.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương toàn cầu đã lên tiếng ủng hộ ông Powell, khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn với Chủ tịch Fed. Các cựu chủ tịch Fed và một số thành viên trong Đảng Cộng hòa của ông Trump đã tiếng chỉ trích cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhằm vào ông Powell.

“Sự độc lập của các ngân hàng trung ương được coi là nền tảng cho sự ổn định về giá cả, tài chính và kinh tế, mang lại lợi ích của người dân mà ngân hàng trung ương phục vụ” - một tuyên bố từ 11 nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương hàng đầu, bao gồm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) Andrew Bailey, có đoạn viết.

CEO Robin Vince của ngân hàng Mỹ BNY cũng cho rằng việc làm suy yếu sự độc lập của Fed đi ngược lại với hy vọng của Nhà Trắng về việc cải thiện khả năng chi trả cho người tiêu dùng. Ông cảnh báo: “Việc đặt câu hỏi về một trong những nguyên tắc cơ bản của thị trường trái phiếu có thể dẫn đến kết quả ngược lại và đẩy lãi suất lên cao hơn vì thị trường có thể phải lo lắng về điều gì đó mà thực ra họ không nên lo lắng”.

Mặc dù có những lo ngại về sự độc lập của Fed, ông Dimon vẫn lạc quan về kinh tế Mỹ, cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ duy trì được sức bền và dù thị trường lao động đã suy yếu, "các điều kiện không có vẻ đang xấu đi".

Tuy vậy, lợi nhuận của JPMorgan đã giảm 7% trong quý 4/2025, do doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư giảm bất ngờ và dự phòng rủi ro nợ xấu tăng lên. Ngân hàng lớn nhất Mỹ theo giá trị tài sản báo cáo lợi nhuận ròng 13 tỷ USD cho quý này, nhỉnh hơn một chút so với ước tính của các nhà phân tích là 12,8 tỷ USD nhưng giảm từ mức lợi nhuận 14 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.