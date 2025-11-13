Thị trường bất động sản tái định hình: Hạ tầng dẫn dắt, Phát Đạt định vị “đúng nút - đúng tầng”

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định hình sâu sắc, với hạ tầng và quy hoạch đô thị trở thành trục dẫn dắt chính cho dòng vốn đầu tư. Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) nhận định xu hướng này sẽ quyết định cách doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận thị trường trong thời gian tới, đồng thời là cơ sở để Phát Đạt xây dựng chiến lược kinh doanh mới.

SÁP NHẬP TỈNH THÀNH – CÚ HÍCH TÁI ĐỊNH HÌNH BẢN ĐỒ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Trong các chia sẻ gần đây, ông Vũ Thành Lê – Thành viên Hội đồng Quản trị Phát Đạt – nhận định việc sáp nhập địa giới hành chính không chỉ thúc đẩy cải cách bộ máy quản lý nhà nước, mà còn là bước ngoặt chiến lược trong quy hoạch không gian đô thị, kết nối hạ tầng và định hướng dòng vốn bất động sản trong thập kỷ tới.

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026, ông Lê nhấn mạnh: “Chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn đặc biệt khi quy hoạch hành chính, quy hoạch hạ tầng và quy hoạch đô thị được kết nối đồng bộ. Khi không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng liên vùng được đầu tư mạnh mẽ, dòng vốn bất động sản sẽ dịch chuyển rõ rệt – từ trung tâm ra các vùng đô thị kết nối.”

Ông Vũ Thành Lê nhận được nhiều sự chú ý qua các chia sẻ thú vị tại Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 diễn ra gần đây.

Theo ông Lê, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Long Thành hay tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đang từng bước hình thành “bản đồ đô thị đa cực”, kết nối các trung tâm kinh tế lớn khu vực Đông Nam Bộ. Nếu trước đây nhà đầu tư thường hỏi “dự án cách trung tâm bao xa”, thì nay câu hỏi đúng phải là “dự án nằm ở đâu trong bản đồ kết nối vùng”. Hạ tầng đã trở thành thước đo giá trị mới của bất động sản. Khi hạ tầng đi trước, bất động sản sẽ phát triển đúng hướng, dòng tiền đầu tư chảy về nơi có liên kết vùng, pháp lý rõ ràng và khả năng phát triển đô thị thực sự.

Phát Đạt vừa tiếp tục ra mắt phân khu Risa, thuộc dự án La Pura - dự án đang tạo sóng mạnh trên thị trường phía Đông TP.HCM từ việc nắm bắt đúng xu hướng phát triển đô thị mới.

Xu hướng này không chỉ thể hiện ở hành vi nhà đầu tư tổ chức mà còn lan tỏa tới người mua ở thực – nhóm khách hàng đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Từ đó hình thành “nguyên lý đầu tư” mới: dịch chuyển từ “địa lý hành chính” sang “địa lý đầu tư”.

Dòng vốn bất động sản không còn dừng lại ở các trung tâm cũ mà sẽ theo các hành lang phát triển, nơi có khả năng kết nối, mở rộng và hình thành cực tăng trưởng mới.

Do đó, ông Lê cho rằng đây là thời điểm để doanh nghiệp và nhà đầu tư thay đổi tư duy, không chỉ xem xét dự án trong phạm vi tỉnh hay thành phố mà phải nhìn nhận vị trí trong cấu trúc phát triển vùng – liên vùng, theo hướng “vòng đời đầu tư dài hơn, rủi ro thấp hơn và giá trị tăng trưởng bền vững hơn”.

ĐẦU TƯ ĐÚNG “NÚT”, PHÁT TRIỂN ĐÚNG “TẦNG”

Xu hướng đầu tư mới được ông Vũ Thành Lê diễn đạt súc tích bằng cụm từ “đầu tư đúng nút, phát triển đúng tầng”. “Đầu tư đúng nút” là chọn đúng vị trí chiến lược – nơi hạ tầng, đô thị và dòng vốn đang hội tụ, tức “nút” tăng trưởng mới.

Theo đó, Phát Đạt đang tập trung vào các nút giao hạ tầng tiêu biểu như Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Long Thành, ưu tiên vùng đô thị kết nối mới TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là cơ sở để Công ty chuẩn bị quỹ đất lớn với pháp lý sẵn sàng, khả năng phát triển ngay và phát huy năng lực triển khai vượt trội.

Đối với “phát triển đúng tầng”, ông Lê diễn giải là tối ưu sản phẩm theo nhu cầu thực tế và phân tầng đô thị. “Đúng tầng” tức phát triển sản phẩm phù hợp tầng nhu cầu – thu nhập – đô thị của từng khu vực. Với Phát Đạt, nguyên tắc này được triển khai qua ba yếu tố: đúng phân khúc khách hàng, đúng vai trò khu vực trong cấu trúc đô thị và đúng tiêu chuẩn phát triển bền vững – theo chuẩn ESG chung và triết lý human-centric (lấy con người làm trung tâm) riêng của Công ty.

“Đầu tư đúng nút, phát triển đúng tầng” đang trở thành triết lý cốt lõi của Phát Đạt trong chiến lược 2025–2030. “Đầu tư đúng nút” giúp Công ty đi đúng địa lợi, “phát triển đúng tầng” giúp bám sát nhu cầu thị trường. Khi hai yếu tố này gặp nhau, giá trị bền vững được tạo ra cho doanh nghiệp, khách hàng và nhà đầu tư.

Các dự án đang và sắp đưa ra thị trường của Phát Đạt đều hội đủ lợi thế để nắm bắt xu hướng này.